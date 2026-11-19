Køb julegaverne hos mig

Jeg har efterhånden god erfaring med, at lave hjemmelavede produkter af ekstrem høj kvalitet til rigtigt rimelige priser.

I år tilbyder at du kan bestille julegaver hos mig, som jeg sender afsted til dig senest den 7. december, så du har dem i god tid inden jul.

Alle de hjemmelavede produkter leveres med et styk opskrift, så du selv - eller den du giver gaven til - let selv kan lave produkterne efterfølgende.

Alle produkter er hjemmelavede af de sundeste og naturligste råvarer!

Luksus Kakao Deodorant

Dette er den absolut største forkælelse du kan give dig selv og din krop, eller give væk i gave til en anden. Min kæreste har brugt denne lige siden jeg første gang lavede den.

Ingredienser: Sheasmør, kakaosmør, jojobaolie, natron, pilerod, E-vitamin og æteriske olier (citron, lavendel og bergamot). Altsammen økologisk.

Alle ingredienserne er sunde for huden og allergivenlige. E-vitamin beskytter blandt andet cellerne mod skadelige stoffer fra fedtstofskiftet.

Påføres ved at man kommer lidt deodorant på fingerspidserne og smører det i armhulen.

Luksus Kakao Deodorant (30 ml gaveindpakket i cellofan) - 175 kr. Luksus Kakao Deodorant (50 ml i gennemsigtigt glas) - 160 kr.

(inkl. opskrift)

Friheds Deodorant

Denne bruger jeg selv hver eneste dag. Jeg testede den sågar som et ‘trucker-bad’ en dag jeg havde svedt meget uden at tage bad, og den virkede 100%: Ingen dårlig svedlugt, alt neutraliseres af de aktive stoffer i deo’en (først og fremmest natron). Og så dufter den også godt.

Ingredienser: Kokosolie, pilerod, natron og æteriske olier (teatree, bergamot og gran). altsammen økologisk.

Påføres ved at man kommer lidt deodorant på fingerspidserne og smører det på under armhulen.

Friheds Deodorant (50 ml i gennemsigtigt glas) - 100 kr.

(inkl. opskrift)

Hårvoks (lavet med bivoks)

Denne bruger jeg også selv dagligt. Ingredienserne er noget af det sundeste du kan komme i håret. Til gengæld er det også lidt dyre råvarer, men du er det værd:)

Jeg har ikke på noget tidspunkt oplevet at hårvoksen sætter spor på hovedpude, tøj eller andet. Jeg købte den altid hos Rubina, når jeg var i Jylland men fandt så ud af, hvor let den er at lave selv.

Ingredienser: bivoks, sheasmør, jojobaolie og æterisk olie (tea tree, lavendel og pebermynte)

Gnid lidt hårvoks mellem fingerspidserne og kom det derefter i håret.

Hårvoksen leveres i et lavt firkantet gennemsigtigt glas, så den tager sig flot ud.

Hårvoks m/ bivoks (30 ml i gennemsigtigt glas) - 100 kr. (inkl. opskrift)

Tandpasta (flourfri)

Jeg har selv brugt den i årevis og kommer ikke til at skifte, da jeg er vild med både konsistensen under brug og pebermynte-smagen.

Ingredienser: Kokosolie, natron, japansk pebermynteolie, aktivt kul (valgfrit) og calcium. altsammen økologisk.

Hvis den bliver meget varm (om sommeren) så kan man lige røre den op igen, da natronen ellers godt kan bundfælde sig.

Den er drøj i brug. Til hver tandbørstning skal der bruges ca. det halve til en tredjedel af, hvad man normalt kommer på, når man bruger en konventionel tandpasta.

Den fås både med og uden kul (sort eller hvid). Flere kan bruge af det samme glas da tandpastaen er antibakteriel.

Tandpasta med aktivt kul (60 ml i mørkt glas) - 90 kr. Tandpasta med aktivt kul (100 ml i mørkt glas) - 150 kr. Tandpasta uden aktivt kul (60 ml i mørkt glas) - 85 kr. (inkl. opskrift)

Sæbe

Vidste du at der er evighedskemikalier i stort set alle de sæber du køber i handlen?

Denne sæbe med duft er æbleblomst er lavet af Søren i Vendsyssel. Jeg tog en kasse med hjem da jeg var i Løkken i weekenden.

Ingredienser: Potassium Hydroxide, Sodium Hydroxide, vand, castor olie, jomfru olivenolie, æterisk olie (æbleblomst).

Det er sundt for huden og sundt for miljøet. Det kræver minimalt arbejde at lave sæben, men den skal dog stå et døgn inden den hældes på flasker.

Sæbe, tynd - og dermed god til hårvask og body wash (300 ml) - 50 kr. Sæbe, tyk (normal) - og dermed god til håndvask (300 ml) - 50 kr. (inkl. opskrift)

STORT BOGUDSALG! Min bøger er også en god ‘vågen’ julegave!

Mine bøger står stadig knivskarpt med masser af links og forudsigelser der nu (desværre) er gået i opfyldelse.

Illusionen om Danmark del 1-3

Illusionen om Danmark del 1 - De 3 Tabte År

Den første bog jeg skrev, hvor årene 2020 til december 2022 trævles op og bedraget afsløres. Jeg går kronologisk frem og hjælper læseren til at se tilbage på en grænsesættende tid i Danmark, som har betydet meget - og vil fortsat betyde meget - for eftertiden.

Del 1 “De 3 Tabte År” koster 250,- nu kun 150,-

Illusionen om Danmark del 2 - De 3 Fiktioner

Dette er kronen på mit ‘værk’. Hvis en af mine bøger kommer til at gå over i historien (jeg skal sikkert nok kradse af før det sker;) så er det denne her.

Bogen beskriver - med mange henvisninger til historiske og nutidige kilder - nøjagtigt de 3 fiktioner som holder befolkningen i skak: Den demokratiske fiktion, den juridiske fiktion og den økonomiske fiktion.

Del 2 “De 3 Fiktioner” koster 350,- nu kun 200,-

Illusionen om Danmark del 3 - Fritænkerne

Bogen der er en antologi over coronatiden, dvs. dokumenterer en tidsperiode og er skrevet af 12 forskellige forfattere. Bliver sikkert også en klassiker når den bredere befolkning får den kognitive dissonans lidt på afstand. Ideel som julegaveidé.

Del 3 “Fritænkerne” koster 250,- nu kun 150,-

Illusionen om Grundloven - Et statskup over 175 år (1849-2024)

Det mindste og lettest læselige af mine bøger. bogen dokumenterer hvordan Grundloven som et guidende dokument for et demokratisk Danmark, er et yderst tvivlsomt ståsted for et ægte folkestyre.

Illusionen om Grundloven koster 150,- nu kun 100,-

Du kan enten købe varerne (produkter og bøger) ved fysisk fremmøde på julemarkedet i Hørsholm søndag 22. november, kl. 12-14, eller bestille som postordre.

Bestiller du for mere end 250 kr. er fragten gratis (ellers koster det 55 kr.)

Skriv en email til flemming.blicher@protonmail.com med en liste over de ting du vil købe og din adresse plus mobilnummer (til posten).

Når jeg har modtaget pengene sender jeg ordren. Jeg afsender senest den 7. december.

Konto i Skjern Bank (Flemming Blicher): 7780-0002022440

Internationale overførsler:

Skjern Bank (Flemming Blicher)

IBAN: DK1877800002022440

BIC/SWIFT: SKJBDK22

Revolut Bank UAB, Litauen (Flemming Blicher)

LT133250009239567316

BIC/SWIFT: REVOLT21

Mobilepay: 53891307

Æbleskiver, gløgg, pyntegran og juletræer

Årets sidste Bytte- og bagagerumsmarked bliver et rigtigt julemarked. Det afholdes i det gamle brevdue-klubhus hos Susanne på Gartnerager 5A i Hørsholm.

Susanne har en hel granskov ved det gamle klubhus, så der er masser af pyntegran fra både rødgran og blågran samt “livstræ” og “blå ene” (se fotos). Mos og kogler kan du samle i skoven.

Desuden kan du finde familiens helt eget juletræ, og du kan enten tage det med hjem med det samme, eller du kan hente det senere. Alt sammen til yderst rimelige ‘bytte-bagagerums’-priser.

Vores fritidsfisker medbringer fisk (frosne). Bemærk, at der denne gang er et meget begrænset udvalg.

Køb dine julegaver

Jeg medbringer mange forskellige produkter, som, med de medfølgende opskrifter, vil være en perfekt julegaver til både manden og kvinden, “der har alt” (undtagen frihed;)

Personlige plejeprodukter:

Alle produkter er af de fineste og sundeste råvarer, som ikke skader kroppen eller naturen.

Hårvoks - 100 kr.

Tandpasta - 85/90/150 kr.

Frihedsdeodorant - 100 kr.

Luxus Kakao deo - 175/160 kr.

Håndsæbe - 50 kr.

Desuden medbringer jeg bøger til helt særlige priser; bøgerne bliver til stadighed mere aktuelle, eftersom flere og flere af de forudsigelser, som er med i bøgerne, allerede er sket eller er på vej til at ‘gå i opfyldelse’.

Illusionen og Danmark del 1 til 3, samt Illusionen om Grundloven

Særlige byttemarkedspriser på bøger:

Illusionen om Danmark Del 1: De 3 Tabte År - (tidl. 250 ) nu 150 kr.

Illusionen om Danmark Del 2: De 3 Fiktioner - (tidl. 350 ) nu 200 kr.

Illusionen om Danmark Del 3: Fritænkerne - (tidl. 150 ) nu 150 kr.

Illusionen om Grundloven - (tidl. 150 ) nu 100 kr.

Jeg håber, vi ses!

Hørsholm

Tid: Søndag den 22. november kl. 12-14

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Husk, at der også er et hønselaug i Hørsholm, som du stadig kan nå at blive medlem af, da det for alvor starter op til foråret! Kontakt Susanne på mail: mvloumand@gmail.com

Husk, at man skal møde fysisk op til et marked for at blive medlem af Friheds.net, der er Bytte- og bagagerumsmarkedernes fælles IT-platform (100 kr).