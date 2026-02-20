Kommunerne fjerner flere og flere børn

- I Gribskov Kommune er stigningen på 242 % over en treårig periode

Medstifter af Socialt Netværk Gribskov, Peter M. Otzen, skrev den 17. februar et debatindlæg i Netavisen under overskriften “Hvornår vil en politiker række hånden ud til de mange familier som har fået fjernet deres børn?”. Se artiklen HER!

I artiklen forsøger Peter Otzen at få nogle byrådsmedlemmer til at bryde tavsheden om tvangsanbringelser som kommunens ansatte står bag. Han skriver også at kommunerne har et økonomisk incitament til at fjerne børn, samt at der er sket en stigning på 300+ % i antallet af anbringelser udenfor hjemmet.

Det fik byrådsmedlemmet Helle Saugmann Lund fra Liberal Alliance til at reagere med et debatsvar under titlen “Er der et økonomisk incitament til at fjerne børn? - Nej!” hvor hun argumenterer for at de høje procenttal dækker over “relativt få børn i absolutte tal”. Se artiklen HER!

Kort sagt, der findes ingen økonomisk gevinst ved at anbringe børn. Tværtimod er det en tung udgift for kommunen. Jeg tør godt stå på mål for, at der er ingen politikere, dommere eller sagsbehandlere der godkender tvangsfjernelse af børn, fordi de skulle spekulere i et økonomisk incitament. Citat af Helle Lund (LA)

Jeg ved ikke hvor hverken Peters eller Helles tal kommer fra, men jeg ved at man på Ankestyrelsens talportal kan få oplyst nogle lidt andre tal. Og hvis man sammenligner Ankestyrelsens tal for de seneste tre opgjorte år 2022-2024 med de tre foregående år, så er stigningen på 242 %.

Jo - kommunen har et stort økonomisk incitament til at fjerne børn

Men byrådsmedlem Helle Lund har ikke ret i at kommunen ikke har et økonomisk incitament til at fjerne børn. Tværtimod, så sørgede Mette Frederiksen i 2019 for at en af de allerførste gerninger hun foretog som statsminister var, at hæve kommunernes incitament til at fjerne børn fra borgerne.

Lovændringen vedrører Lov om Social Service og Barnets Lov, hvor hendes regering får ændret refusionsloftet fra 50 % til 75 %. hvilket har gjort det muligt at kommunerne kan tjene mange penge på tvangsfjernelser!

For at læse en mere udførlig beskrivelse af forretningsgangen i hvordan kommunerne tjener på børnesagerne kan du gå til dette link.

Det er kommunens egen revisor der fastsætter vurderingen af hvor mange penge en kommune har spenderet i de enkelte sager. Da der ikke foretages kontrol af nogen som helst art, er der en stor chance for at kommunens revisor sætter beløbet højere end hvad den virkelige udgift har været. Estimeres et ophold, fx. på institutionen i Godhavn (ja, den er der endnu og den er stadig en skandale!), til at koste kommunen et beløb der ligger højere end 25 % af de faktiske udgifter, så begynder kommunen at tjene penge på sagen.

Jeg ved det er meget svært for de fleste mennesker at forstå, at staten kan have en så modbydelig indstilling overfor borgerne. Men jeg er ikke desto mindre et øjeblik i tvivl om at det er sandt, og jeg synes at lovændringerne og det stærkt forøgede antal tvangsanbringelser, taler sit eget sprog som klart beviser kommunernes økonomiske incitament.

Desværre foregår det hele på en sådan måde, at det er svært at sætte fingrene på hvor problemet ligger henne. Men det er netop lovgivningen og kommunernes og ministeriernes håndhævning af lovgivningen der er problemet. Kommunernes medarbejdere og politikere er bare dem der udfører arbejdet uden at nogen rigtigt bemærker det. Eller næsten uden nogen bemærker det!

Kommunen tjener penge på at tvangsanbringe borgernes børn. Staten betaler nemlig helt uden af stille spørgsmål af nogen art!

Mette Frederiksens første regering står i 2019/2020 bag det stærkt forøgede antal tvangsanbringelser af børn fra 2020 og frem, ved de lovændringer der hævede refusionsloftet til 75 %. Citat af Flemming Blicher

Nu er det jo ikke sådan at kommunen dermed udbetaler et stort udbytte til sine aktionærer da kommunen ikke har nogle aktionærer og netop ikke må tjene penge på sin offentlige virksomhed.

Men kommunernes centerchefer og direktører øger deres ansvarsområder og ansætter endnu flere sagsbehandlere, samt giver arbejde til en masse private aktører, hvor vennetjenester kan trives i stor stil. Man giver mulighed for at opbygge nogle mindre ‘kongeriger’ inde i kommunens eget ‘kongerige’, hvor de bureaukrater der har albuet sig op i toppen “Kafka’s Slot” kan få deres lyst styret ift. at styre borgerne rundt i systemet med en meget hård hånd. Alt imens millionerne ruller ind i kommunens slunkne kasseapparat.

Herunder kan du finde nogle af de artikler jeg tidligere har skrevet om de skandaløse børne- og familiesager i Gribskov Kommune: