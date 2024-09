“Vi skal til bunds i hvem der organiserede hele dette cirkus omkring Covid”

Sensationelle nyheder fra Slovakiet. Landets premierminister siden oktober 2023, Robert Fico, har udnævnt en anti-vaxxer til at lede en undersøgelse af Slovakiets tidligere regerings handlinger under Coronapandemien.

Premierminister Robert Fico stiller blandt andet følgende spørgsmål til sit parlament:

“Har I set statistikkerne på hvordan dødsfald som følge af kardiovaskulære (hjerte- og kar-relaterede) tilfælde er steget på grund af vaccinationer?”

Og han fortsætter ved blandt andet at kalde vaccinerne for eksperimentelle:

“Det slovakiske samfund har simpelthen behov for et svar. Behov for et svar om vaccination, hvad det faktisk var. Hvorfor folk blev vaccineret med forskellige eksperimentelle vacciner. Hvorfor alle slags forskellige medikamenter blev tvunget ind i folk.”

Han går videre til at kritisere hvad der skete på det “europæiske niveau” og omtaler de hemmelige beskeder mellem EU Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Pfizers administrerende direktør. Fico kalder coronatiden for et cirkus:

“Vi skal til bunds i hvem der organiserede hele dette cirkus omkring Covid”

Premierministeren har udnævnt en såkaldt anti-vaxxer, Dr. Kotlár, til at lede undersøgelsen. Dr. Kotlár sidder også i nationalforsamlingen i Slovakiet.

I nedenstående video kan du se premierminister Ficos 4 minutter lange tale til det slovakiske parlament (oversat til engelsk). Videoen er fra 23. januar 2023 (eller før) og kan findes både på YouTube og på Odysee:

Skulle video pludselig forsvinde fra YouTube, så kan den også findes på Odysee, på dette link!

Kilde: The Exposé, Rhoda Wilson, 30. januar 2024: “Slovakia: Prime Minister launches investigation into the “whole covid circus” and chooses an “anti-vaxxer” to lead it”