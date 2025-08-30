Folk der følger med i nyhedsbrevet ved at jeg har et kæmpe horn i siden på både folkemordet i Palæstina og DR’s nye generaldirektør.

Jeg har omtalt Bjarne Corydon i både del 1 og del 2 af bøgerne Illusionen om Danmark. Og det er bestemt ikke i positive vendinger. Manden der solgte den danske stats aktiver til Goldman Sachs for en slik på trods af flere trillebører med protestunderskrifter fra bekymrede borgere (uden overdrivelse!), og som nu har fået Danmarks bedst betalte embedsmandsstilling. Mon ikke hans hyre ligger i nærheden af 5 millioner årligt, hvilket i så fald vil være lidt mere end hans forgænger Maria Rørbye Rønn fik.

Men læs selv med herunder i forfatter Carsten Jensens to opslag på Facebook:

Det første skriv er fra d. 27. august 2025 (LINK) :

NÅR LEJEMORDERE RYKKER IND Lejemordere rykker ind på Danmarks Radio. Hvad mener jeg dog med den påstand? Lad os først kikke lidt på DRs nye generaldirektør, Bjarne Corydon. Du husker ham måske som finansminister i Helle Thorning-regeringen fra 2011 til 2015. Det var dengang, han ville erstatte velfærdsstaten med den såkaldte konkurrrencestat efter neoliberalt forbillede. Med New Public Management ødelagde han arbejdsglæde og -liv for titusinder af offentligt ansatte, indenfor omsorgs- og uddannelsessektoren, der måtte bruge mere tid på at skrive rapporter end på at passe deres arbejde. Alt handlede om kontrol, præstation, prestige. Mogens Lykketoft retter i sine erindringer fra 2020, “Erindringer - holdninger og handling”, et rasende angreb på Corydon, som ifølge Lykketoft skadede socialdemokratiet stort og konsekvent omgav sig med spytslikkere. Finansministeriets embedsmænd, der som Corydon var neoliberalt orienterede, sagde spøgefuldt om sig selv, at de ikke var lystmordere, men lejemordere, når de gik til angreb på den offentlige sektor. Når Corydon får et job med meget magt som finansminister eller generaldirektør har han for vane at involvere amerikanske konsulentfirmaer. McKinsey hed firmaet, der i hans tid som finansminister blev bestilt til at ødelægge den danske velfærdsstat. Da Thorning-regeringen faldt, ventede der Corydon et højt betalt job hos selvsamme McKinsey. Det er den slags, vi på det skånsomme danske sprog aldrig kunne finde på at kalde korruption. Det hedder bare langsigtet planlægning. Nu, da Corydon sidder som generaldirektør for DR, giver han en stor ordre til et andet amerikansk konsulentfirma, Boston Consulting Group. Firmaet skal kortlægge DRs styringsmodel, og hvad der er endnu vigtigere: tegne en række fremtids-scenarier, og jeg citerer Corydon: “Hvordan vi tror, verden tager sig ud om fem-ti år, og så har vi samtaler om, hvordan vi kan tilrettelægge den vej, vi skal gå på derhen.” Og så er det, lejemorderne kommer ind i billedet. Ikke som en smagløs vittighed, ikke som en dårlig metafor. Men rent bogstaveligt. Boston Consulting Group har indtil for nylig tjent millioner af dollars på en involvering i den amerikansk ledede Gaza Humanitarian Foundation, der i Gaza står for en uddeling af mad, der har kostet mere end 2000 palæstinensere livet, da køen af desperate ventende bruges som målskive af israelske soldater. Amnesty International har kaldt Gaza Humanitarian Foundations blodige indsats “menneskeslagteri forklædt som hjælp”. Boston Consulting Group er også involveret i i planlægningen af en kommende tvangsforflyttelse af en halv million palæstinensere fra Gaza til Somalia, Jordan, Egypten og De Forenede Emirater. Red Barnet afbrød øjeblikkeligt alt samarbejde med Boston Consulting Group, da Washington Post (3. juni) og Financial Times (7. august) afslørede konsulentfirmaets dybe involvering i folkemordet i Gaza. Bjarne Corydon skrev øjeblikkeligt kontrakt med dem. Ingen danske medier har fundet det værd at nævne, at det amerikanske konsulentfirma, der skal planlægge DRs fremtid, er involveret i folkemord. Bekymrer de sig slet ikke om demokratiet? Og hvad med DRs egne medarbejdere? Bøjer de blot hovedet, eller vil de rejse sig i kollektiv protest mod en uansvarlig generaldirektør, der aktivt arbejder på at undergrave dansk demokrati? Tier de, er tavshed det samme som samtykke.

To dage senere kan Carsten Jensen komme med en - måske lidt overraskende - udvikling i sagen (Carsten Jensens Facebook-profil d. 29. august 2025) (LINK) :

FORBRYDELSER MOD HYGGEN Hurra! Jeg ved godt, at det er et usædvanligt ord at begynde et opslag med. Men i går aftes læste jeg på DRs hjemmeside, at generaldirektør Bjarne Corydon med øjeblikkelig virkning har opsagt samarbejdet med det amerikanske konsulentfirma Boston Consulting Group, som er dybt involveret i folkemordet i Gaza. Corydons opsigelse af samarbejdet har ganske vist ikke noget med en moralsk eller politisk afstandtagen til konsulentfirmaets involvering i folkemordet, for den har han også kendt til, da han underskrev kontrakten med firmaet. Nej, det er hensynet til DR-medarbejderes sikkerhed i Mellemøsten. Et sikkerhedsfirma vurderer, at DRs kontakt med Boston Consulting Group bringer dem i fare. Konsulentfirmaets involvering i folkemordet i Gaza skulle altså være så kendt i Mellemøsten, at manden på gaden straks griber til kniven, hvis han ser en journalist fra DR? Vi får også at vide, at det var en artikel i Financial Times fra i lørdags, der gjorde Corydon opmærksom på konsulentfirmaets bidrag til blodsudgydelserne i Gaza. Nej, Financial Times og Washington Post afdækkede Boston Consulting Groups kyniske engagement i blodsudgydelserne i Gaza allerede i begyndelsen af juni, altså for næsten tre måneder siden, længe før Bjarne Corydon skrev kontrakt med firmaet, og hvad mere er: DR selv bragte den 7. juni en artikel om skandalen. Men dansk presse køber i dag Corydons egen forklaring, at han var uvidende om forholdet. Man kan kun konstatere, at det er reglen i dansk presse at kopiere pressemeddelelser forfattet af de spindoktorer og kommunikationsrådgivere, der ligger som en beskyttende mur omkring politikere og store firmaer. Corydon undskylder desuden Boston Consulting Groups skamløse engagement i myrderierne i Gaza med en gentagelse af ledelsens påstand, at det var løsgående medarbejdere, der handlede på egen hånd, og som siden er blevet fyret. Men der er intet i Financial Times omfattende dækning af sagen, der tyder på, at ledelsen ikke var fuldt informeret. Skulle et firma, hvis nøgleord er medarbejder-kontrol ikke vide, hvad de højt betroede ansatte foretager sig? Og skal man tro på en undskyldning fra et firma, hvis speciale er manipulation af information? En kendt journalist sagde engang til mig at man ikke skulle stille kritiske spørgsmål til politikere, for så blev man uvenner med dem. Han tilføjede, at man heller ikke skulle kritisere sin kollegaer, for så ødelagde man den gode stemning i kantinen. Jeg konkluderede dengang, at dansk journalistik handlede om hygge. Det var en forbrydelse mod hyggen, da jeg i forgårs lagde et opslag ud her på Facebook, som angreb DRs nye generaldirektør Bjarne Corydon for at have lagt DRs fremtid i hænderne på Boston Consulting Group. Opslaget har indtil nu fået 472.000 visninger, flere end de fem største danske dagblade til sammen har på en enkelt dag, og det gør kun min forbrydelse større. Derfor valgte de også alle sammen, med undtagelse af den fremragende netavis, Føljeton, at fortie historien. De ville ikke ødelægge den gode stemning i kantinen. Og slet ikke blive uvenner med magtfulde mennesker. Med få undtagelser er danske journalister frugtplukkere, og det er altid de lavthængende frugter, de går efter. Journalistfaget burde i stedet gå efter kartofler, for kartofler finder man ikke uden et betydeligt gravearbejde. Kan jeg tilføje endnu en forbrydelse mod hyggen? Formanden for DRs bestyrelse, Lars Gert Lose, er også medlem af bestyrelsen for våbenfabrikken Terma, der eksporterer våbendele til de F-35 fly, som bomber løs i Gaza. Også hans gode navn og rygte vogter danske medier over. I hyggens navn, selvfølgelig. Boston Consulting Group har i øvrigt hverken dementeret eller undskyldt deres involvering i det såkaldte Aurora-projekt, en israelsk inspireret plan om at forflytte en halv million palæstinensere fra deres hjem i Gaza. Og så er det samme konsulentfirma rådgiver for den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, der er berygtet for fængsling og tortur af politiske modstandere. Mest berygtet er han for mordet på en af sine mest ihærdige kritikere, Jamal Khashoggi, der også skrev i vestlige medier. Efter drabet på ham i et konsulat i Istanbul, blev Khashoggis lig parteret og pakket ned i en kuffert, hvorefter det sporløst forsvandt. Det var mere end nødvendigt, at Bjarne Corydon brød med Boston Consulting Group. Det skal han roses for. Men hele forløbet og generaldirektørens mere end tvivlsomme motiver til at vælge konsulentfirmaet som samarbejdspartner, vil vi aldrig få afdækket. Sådan ser journalistik ud i et land, hvor der ikke kan begås nogen større forbrydelse end at bryde hyggen.

Tjah, hyggen er der ikke noget i vejen med, men her illustrerer Carsten Jensen også meget dygtigt at hyggen næsten er vigtigere end alt andet for, at få danskerne til at sove videre…