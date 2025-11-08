Løgnene - og lukningen af regionerne

Sophie Løhde lyver om at hun har beskyldt Mette Frederiksen for at lyve!

Det er ikke hver dag jeg får chancen for at konfrontere en minister. Men lidt tilfældigt ender jeg med at stå på scenen til en såkaldt valgfestival i Hillerød. Og det blev faktisk til en ret spændende debat. - Nok mere for mig end for indenrigs- og sundhedsministeren!

Sophie Løhde skrev et opslag 29/-2021 at Mette Frederiksen var en løgner. Året efter bliver hun indenrigs- og sundhedsminister i løgnerens regering. Sophie Løhdes opslag på X/Twitter kan ses HER!. TV 2 dokumenterede også hendes opslag i en artikel samme dag (se TV 2 artikel HER).

Men i Hillerød sætter Sophie Løhde den professionelle mine på og afviser, at hun havde skrevet på Twitter/X at Mette Frederiksen løj!

Sophie Løhde lyver om at hun har beskyldt Mette Frederiksen for at være en løgner!

Scenen var sat for nogle lokalliste kandidater til valget i Region Østdanmark (hele Sjælland), som skulle fortælle om deres holdning til valget og til sammenlægningen af regionerne Hovedstaden og Sjælland til én stor region med næsten halvdelen af Danmarks befolkning.

Det var faktisk ret interessant at lytte til de andre repræsentanter. Liselott Blixt er tidligere DF’er og stiller nu op for Anders Gerners Frost’s Nyt Gribskov variant, som de klædeligt har døbt Nyt Sjælland. Lave Knud Broch stiller op for listen Demokraterne - Hele Danmark skal leve.

Liselott Blixt kommenterede på at jeg havde sagt ordet løgn, men virkede i øvrigt ret enig i hvad jeg netop havde sagt forinden hun selv fik mikrofonen i hånden.

Det var ligeledes svært for mig at finde ting at være uenig med Lave Knud Broch fra en anden ny liste Demokraterne - Hele Danmark skal leve. Han sætte også fint ord på problemerne med EU og EU’s finanspagt.

Men det er selvfølgelig ministeren der får det afsluttende ord, og den brugte hun fint på at undergrave tilliden til staten.

Hvis du er interesseret i at se den fulde video fra den næsten halve times lange debat, så kan du finde videoen herunder:

Debatten med Sophie Løhde spiller meget fint over i, at Alliancen-BUF 100 stk. valgplakater op forskellige steder i Danmark (primært Sjælland) med budskabet “Hvorfor Lyver Mette?”.

Herunder kan du finde det nyhedsbrev, som går i dybden med budskabet på valgplakaten.

