Lützen koncert - Anden halvleg

Men først lige en ‘background’-historie omkring Lützen, hvor jeg har stjålet lidt tekst og grafik fra et tidligere nyhedsbrev:

LÜTZEN, en vaskeægte protestsanger - som DR føler sig nødsaget til at censurere!

Peter Lützen er ikke bare anti-autoritær (som han netop synger i nummeret Molotov Cocktail, se HER!), han er en protestant! Ikke på den religiøse måde, som sådan, men på den protesterende kunstneriske måde, som åbenbart ikke er ‘kosher’ længere. I hvert fald ikke hvis man kigger på DRs afspilninger af hans musik:

Klik på billedet for at gå til DR’s statistikside, eller KLIK HER!

Man ser af DRs statistikside at D(D)R har fravalgt at spille hans største hit “Knæler kun for Gud”. Har det noget at gøre med åbningslinjen “Jeg stoler ikke på medierne mere”? Nummeret er ellers Peters største ‘hit’ og hans mest spillede sang på Spotify sammen med “Jeg gjorde det gerne igen” hvor Shaka Loveless i øvrigt også synger med (som han også har gjort på andre af Lützens numre, fx. “Moshpit”.

Peter var for åbenmundet under coronatiden, og præcis sådan som Rasmus Nøhr oplevede det, så koster det at være en rigtig protestsanger. Og det er tilsyneladende grunden til, at DR ikke har spillet Peters mest spillede nummer siden han var guitarist i Panamah. Trioen Panamah bestående af Peter Lützen, Amalie Stender og Anders Christensen står bag de store hits DJ blues (2012) og Børn af natten (2013) - Nyd lige guitaren i Børn af natten, der i øvrigt var DRs mest spillede sang i 2013.

Sjovt nok er DR i april 2025 ikke bleg for at lave en hel radioudsendelse om Panamah og sangen Børn Af Natten, hvor også Peter Lützen deltager. Men shhhhh, endelig ikke et ord om Peters nye (censurerede) musik!!!

Kilk på billedet for at se DR’s podcastudsendelse om Panamah, hvor Peter Lützen var en af de drivende kræfter, eller KLIK HER!

Men, det var dengang Peter Lützen endnu ikke var en rigtig protestsanger…

Selvom nummeret “Knæler kun for Gud” har fået over 25.000 afspilninger på Spotify, mod “Jeg gjorde det gerne igen”s over 24.000 afspilninger , så har D(D)R altså ikke spillet nummeret overhovedet, ikke en eneste gang!

Danmarks Radio er i øvrigt statsbetalt med omkring 4-5 milliarder årligt, så mon ikke troskab mod regeringens og Folketingets narrativ har spillet en lille rolle her? - Det tror jeg selv så absolut, selvom det er umuligt for mig at lægge den rygende pistol på bordet.

Gå til nummeret på YouTube ved at klikke på billedet, eller KLIK HER!

Vil du vide lidt mere om Peter Lützen, så ligger der et godt interview på LoveCopenhagen fra 7. november 2021:

Se artiklen ved at klikke på billedet, eller KLIK KER!

Giv Lützen en masse afspilninger på Spotify

Gå ind på spotify og skamspil hans numre. Herunder nogle af mine egne favoritter (hvis du læser dette nyhedsbrev online - og ikke i dit email-program - så kan du lytte til sangene uden at have en Spotify-profil!):

OBS: De seks numre havde d. 4/8-2025 kl. 08:00 henholdsvis følgende antal afspilninger på Spotify: 5.826 - 28.360 - 24.297 - 25.761 - 22.4595 - 6.415.

Se første halvleg af koncert i videoklippene herunder (beklager den forringede lydkvalitet):