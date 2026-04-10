Malou fortæller om mødet med kommunen efter partsrepræsentanten var anholdt

Situationen hvor jeg bliver anholdt af politiet efter at kommunen ulovlilgt har afvist at jeg må bisidde børnene på det møde som skal afholdes (i familiens have).

Hjemgivet den ene dag, besøg af politiet den næste!

Dagen inden kommunens sagsbehandlere mødte op hjemme hos Malou for (igen) at tvangsfjerne hende fra hjemmet, havde kommunen sendt et brev til forældrene om at Malou nu er hjemgivet med en hjemgivelsesperiode på 6 måneder. ‘Hjemgivet’ er den officielle term for, at et barn bliver sluppet af kommunen efter en anbringelse og igen kan flytte hjem til sine forældre.

Det er et interessant faktum, for forældrene (eller jeg som partsrepræsentant) havde endnu ikke fået det at vide, da kommunen dagen efter møder op med politi for at tage Malou med med tvang. Kommunens fire sagsbehandlere sagde heller ikke noget om det, da de mødte op i hjemmet ledsaget af fire politifolk.

Men det giver jo ikke mening: Den ene dag bliver Malou hjemgivet af kommunen. Den næste dag møder kommunen op med politi for med tvant at tage Malou med til det nye opholdssted.

“Gå op og pak en taske, lad vær’ med at tale med dine forældre og kom så med os til dit nye bosted”

Malou havde på tidspunktet for kommunens besøg med politi, boet hjemme i 8 uger. Dermed er hun de facto hjemgivet (altså ikke længere tvangsanbragt). Dette begrunder jeg i at Ankestyrelsen tidligere har offentliggjort en principafgørelse om at en dreng ‘de facto’ er hjemgivet efter han har boet hjemme hos sin mor i 3 uger. Se kendelsen her!

På trods af at Malou er ‘de facto’ hjemgivet samt at kommunen netop dagen forinden har sendt et brev om hjemgivelse til forældrene, så tropper kommunen alligevel op med 4 sagsbehandlere og 4 politifolk for med magt at tage Malou med til det nye opholdssted kommunen vil have hende anbragt på.

“Flemming, hvorfor eskalerer du sagen, så du bliver anholdt?”

Ifølge Maria (moren) har der været nogle ytringer på sociale medier som mener at det er partsrepræsentanten, altså undertegnede, der unødigt eskalere situationen den 1. april og selv forårsager at jeg bliver anholdt, ved ikke at følge politiets anvisninger.

Men, det er ulovligt at kommunen afviser at børnene må have en bisidder med på et sådant møde. Så det er ikke mig der eskalerer sagen. Det er kommunen der træffer en ulovlig beslutning, og politiets fejl at de følger kommunens ulovlige beslutning under deres “politiforretning”.

Lovbrud på lovbrud

Jeg har i løbet af de sidste 3 måneder sendt hele 4 breve om sagen til Gribskovs Byråd. I disse breve har jeg dokumenteret lovbrud på lovbrud, men byrådsmedlemmerne sender bare mine henvendelser videre til Forvaltningen, som så selv skal svare på om de mener at de selv har gjort noget galt (hvilket de overraskende nok ikke mener!)

At kommunen den 31. marts 2026 traf afgørelse om Malous hjemgivelse er endnu et lovbrud: Kommunen kan ikke træffe en sådan afgørelse uden at sagen er blevet behandlet i Børn og Ungeudvalget.

Men der er som sædvanlig ingen konsekvens når kommunen ikke overholder lovgivningen!