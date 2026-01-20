Maria og Martin kan ikke få at vide, hvorfor deres børn er tvangsfjernet!

I næsten to måneder har Gribskov Kommune ikke kunnet fortælle dem hvorfor deres børn er tvangsfjernet

Kommunen kan heller ikke svare på hvad der skal til for at de får deres børn hjem igen!

Lyt til podcasten med Maria og Martin som fik tvangsfjernet begge deres børn i sommerferien i 2023.

På et møde hos kommunen den 28 november 2025 var jeg med Maria og Martin som bisidder. Jeg spurgte kommunens repræsentanter, hvorfor børnene var tvangsfjernet når nu det oprindelige grundlag for tvangsfjernelsen officielt var borte? (tvangsfjernelserne var baseret på en mistanke, der vist sig at være opspind)

Det kunne hverken den såkaldte børne- og ungerådgiver eller hendes faglige koordinator svare på, selvom jeg stillede spørgsmålet flere gange under mødet.

Til sidst lovede de os at vi nok skulle få et skriftligt svar snarest muligt.

I dag den 20. januar 2026 har vi endnu ikke fået svar på spørgsmålet. Kommunen har heller ikke svaret på hvad der skal til at børnene kommer hjem og bo hos forældrene igen (bliver hjemgivet).

Det er lige som om at kommunen rent faktisk tror at det er deres børn nu. Det indtryk kan man i hvert fald godt på få når man som bisidder og partsrepræsentant overhører hvad der foregår på møderne og i den skriftlige (ofte manglende og misvisende) kommunikation.

Malou stadig på Platangården

Selvom Malou aldrig har trives siden hun blev flyttet fra et anbringelsessted ved Gilleleje til Platangården ved Vordingborg i Sydsjælland, så har kommunen modarbejdet både Malous og forældrenes ønsker og blæst på al sund fornuft.

Den 17. december 2025 gav Retten i Helsingør ellers forældrene ret og pålagde kommunen at ændre Malous anbringelsessted. Men der er intet sket. Andet end at kommunens medarbejdere tilsyneladende lyver om, at der mangler plads og ressourcer på Nordtofte ved Gilleleje, hvor Malou gerne vil tilbage til. Nordtofte siger de har plads og et ledigt værelse, hvor Malou er meget velkommen.

Platangården ved Vordingborg. Billede fra Platangårdens hjemmeside. Platangården er ejet af Region Sjælland (nu Region Østdanmark).

Billeder fra Marcus’ værelse på Godhavn

I starten af Marcus’ ophold på det notoriske Godhavn ved Tisvilde, tog hans far nogle billeder af Marcus’ nye værelse. Her skulle Marcus sove på en madras der ligger på gulvet, og med en rengøringsstandard der følger handicapområdet (det har jeg selv ekspertise omkring). Det er de billeder vi omtaler i podcasten du kan se herunder:

Billeder fra Marcus' værelse i tiden efter han blev indlogeret på den notoriske Godhavn institution. Bemærk sølvfisk eller skæghalerne, eller hvad de nu hedder. Ulækkert er det i hvert fald at se på.

Se første podcast med Maria og Martin

Hvis du klikker på linket herunder, så kan du se den første video-podcast jeg lavede med Maria og Martin.

Da jeg ikke længere bruger Facebook og næsten har stoppet med at bruge sociale medier, er du meget velkommen til at dele dette opslag.

Rent link som kan bruges til at dele på sociale medier:

https://flemmingblicher.substack.com/p/maria-og-martin-kan-ikke-fa-at-vide