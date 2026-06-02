Markus Hvass fortæller om "Naboen fra Helvede"-retssagen

Danmark anno 2026

Dagens møde med Markus Hvass blev til en længere snak om en række emner (se minuttallet i parentes for hvor langt inde i videoen de forskellige emner behandles):

Retssagen om Minigolfparken i Højby (00:00) Dansk Politik - regeringsdannelsen (18:16) Facebook on/off (55:12) Grundlovsdag - Himmelbjerget (1:08:12) Bytte- og bagagerumsmarkeder (1:13:33) Samfundet Danmark anno 2026 (1:34:00)

Den næste uges program

Fredag den 5. juni - Grundlovsdag

På fredag er der udflugt til Himmelbjerget. Officielt program fra 10 til 12. Efter kl. 12 holder vi en picknick. Tag selv en madkurv med eller køb din mad i grillbaren på Himmelbjerget.

Alle er velkomne.

Vi mødes midt på den centrale græsplæne.

Jeg vil selv være der fra kl. 10 (sammen med min mor:).

Søndag den 7. juni - Bagagerumsmarked i Hvidbjerg

På søndag er der bytte- og bagagerumsmarked i Hvidbjerg på Thyholm, nord for Struer.

Tid: Søndag den 7. juni kl. 10-12

Sted: Østergade 1, Hvidbjerg, Thyholm

Markedet foregår på p-pladsen foran Thyholms gamle skole. Der er mulighed for at låne toilettet i Adrians galleri der er nabo til p-pladsen (der er også mulighed for en forfriskning efter markedet, hvor vi mødes inde på galleriet).

OBS: Jeg deltager selv på markedet i Hvidbjerg/Thyholm og vil have hjemmelavede produkter med.

HUSK: Alle kan deltage uanset om man har varer med eller ej. Bare kom som du er. Netværket bliver en utrolig vigtig faktor for den tid vi går i møde.

Friheds.net - platformen bag

Er en IT-platform, som gør det let at arrangere bytte- og baggagerumsmarkeder over hele Danmark.

Alle fremtidige baggagerumsmarkeder bliver annonceret på Friheds.net.

Bemærk at du kun kan blive medlem af netværket ved fysisk fremmøde, enten til et baggagerumsmarked eller til et af de mange kommende informationsmøder.



Netværket er nemlig kun for rigtige mennesker og ikke for Bot’er og anonyme profiler!

Herunder billeder af nogle af de produkter som jeg havde med til Maribo i weekenden - og som nærmest blev revet væk!

Bemærk også at du sagtens kan lave aftaler på forhånd med et medlem der tilbyder en bestemt vare, så du ikke risikerer, at han eller hun har udsolgt.

Du kan fx. gå ind på Friheds.net og bestille/reservere ovenstående varer direkte fra producenten (mig), så du er sikker på, at du ikke går forgæves.

Fordele ved bytte og bagagerumsmarkederne:

Du møder rigtige mennesker, der handler med andre rigtige mennesker!

Platformen indbyder til lokalt producerede varer af høj kvalitet: Usprøjtede fødevarer og naturmaterialer, fremfor Frankenstein-food og Kina-skrald.

‘Big brother’ kan ikke følge med i dine handlinger, for Friheds.net platformen er afsondret fra det øvrige internet, ved at der ikke er ‘samarbejdende platforme’.

Der er ingen der høster dine data og genbruger dem.

Der er ingen automatiserede annoncer, kun de andre brugeres opfordring til at du handler med dem.

Som medlem inviteres du til alle de arrangerede bytte- og baggagerumsmarkeder i dit område og i resten af landet.

Du får mulighed for at afsætte dine egne varer lokalt, men du har også mulighed for at tage til markeder i andre landsdele.

Du kan sågar lave aftaler på Friheds.net om afsætning af dine varer inden du tager afsted hjemmefra.

Alle - også naboer og andre der ikke er medlemmer - er velkomne til baggagerumsmarkederne; men det er kun medlemmerne på Friheds.net der kan lave aftaler online.

Nye medlemmer er altid først godkendt af en Friheds.net administrator, hvilket kun kan foregå ved et fysisk møde.

Der vil være administratorer lokalt rundt om i hele landet, som hjælper med at stable de lokale baggagerumsmarkeder på benene.

ALLE kan gratis deltage i alle markederne, men det koster 100 kr. (lige nu kun 50 kr!) at blive medlem af Friheds.net for resten af kalenderåret. (pengene skal betales fysisk og går udelukkende til at finansiere og vedligeholde platformen)

Tryk på nedenstående knap for at gå til forsiden af Friheds.net. Du kan tilmelde dig på linket, men du får først adgang når du har betalt for medlemskabet.

Gå til Friheds.net

Hvordan bliver du medlem af Friheds.net?

Du kan kun blive medlem af Friheds.net ved fysisk møde med en Friheds.net administrator.

Mød op til et baggagerumsmarked og find en administrator eller en arrangør, så du kan blive medlem ved at give vedkommende din email adresse ledsaget af 50 kr (for resten af året).

Bliv medlem på Himmelbjerget på Grundlovsdag (5/6-2026)

Helt ekstraordinært kan du komme på Himmelbjerget på Grundlovsdag og blive medlem der ved at betale 50 kr. direkte til mig.

Som nævnt holder vi en meget uformel picnic Grundlovsdag på Himmelbjerget. Vi starter vores picnic kl. 12, lige efter det officielle program er slut (det varer fra 10 til 12 se evt. det officielle program HER!). Man tager selv sin egen madkurv med, eller køber sine mad og drikkevarer i grillbaren på Himmelbjerget:)

Se tidligere opslag om bytte- og bagagerumsmarkederne herunder: