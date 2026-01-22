Markus Hvass taler ud inden retssagen i Holbæk!

“Hvorfor drikker Jeppe?”

1½-2 millioner danskere har ladet sig behageligt underholde af TV-dokumentaren “Naboen fra Helvede”. Minigolfparkens ejer har 3-4 doblet sin omsætning. TV-selskabet bag bliver indstillet og hædret med priser. Markus fik selv en Reality-award for “Årets Bedste Drama”. Men ingen, især ikke medierne, er interesseret i at vide, hvorfor Markus blev sur og råbte op.

Det handler om korruption og ulovligheder i Odsherred kommune. Manglede byggetilladelser og manglende ændringer af planlov, m.m.m.

Jeg har interview’et Markus for at høre hans historie. Vi gik i en times tid rundt om Søborg Sø ved Græsted i Nordsjælland. I den smukke natur fortalte Markus mig historien bag historien. Det er det podcasten handler om

I videoen herunder kan du få en kort 10-minutters gennemgang af sagen:

Markus stillede i øvrig op til Regionsvalget, ligesom jeg selv både stillede op til regions- og kommunalvalget i november 2025. Herunder kan du se en video fra valgnatten, hvor vi opsummerer vores indtryk af en hård valgkamp: