Illusionen om Danmark
De 3 Fiktioner
Markus Hvass taler ud inden retssagen i Holbæk!
- Reality stjerne eller Naboen fra Helvede som danskerne elsker at hade? Du kan elske eller hade Markus, men du bør i det mindste sætte dig ind i hvad det var, der oprindeligt gjorde Markus godt sur!
Flemming Blicher's avatar
Flemming Blicher
Jan 22, 2026

“Hvorfor drikker Jeppe?”

1½-2 millioner danskere har ladet sig behageligt underholde af TV-dokumentaren “Naboen fra Helvede”. Minigolfparkens ejer har 3-4 doblet sin omsætning. TV-selskabet bag bliver indstillet og hædret med priser. Markus fik selv en Reality-award for “Årets Bedste Drama”. Men ingen, især ikke medierne, er interesseret i at vide, hvorfor Markus blev sur og råbte op.

Det handler om korruption og ulovligheder i Odsherred kommune. Manglede byggetilladelser og manglende ændringer af planlov, m.m.m.

Jeg har interview’et Markus for at høre hans historie. Vi gik i en times tid rundt om Søborg Sø ved Græsted i Nordsjælland. I den smukke natur fortalte Markus mig historien bag historien. Det er det podcasten handler om

I videoen herunder kan du få en kort 10-minutters gennemgang af sagen:

Se de tidligere gange jeg har talt med Markus om sagen i nyhedsbrevene herunder:

Markus stillede i øvrig op til Regionsvalget, ligesom jeg selv både stillede op til regions- og kommunalvalget i november 2025. Herunder kan du se en video fra valgnatten, hvor vi opsummerer vores indtryk af en hård valgkamp:

