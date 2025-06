Det følgende er et interview af Mees Baaijen som jeg har fået oversat fra hollandsk/engelsk til dansk. Du kan downloade hans bog »The Predators versus The People« (kun på engelsk!) ved at følge linket nederst i artiklen.

Rovdyrene mod folket

I sin bog »The Predators versus The People« hævder forskeren Meeuwis T. Baaijen, at verden i mindst 500 år har været styret af en usynlig verdensregering, som han kalder Glafia (Global Mafia). »Alle revolutioner, krige og politiske omvæltninger er orkestreret af Glafia,« siger Baaijen i et interview med De Andere Krant. "Nationer, demokratier, regeringer og religioner har ikke haft reel magt i evigheder. De er instrumenter, hvormed de virkelige herskere undertrykker masserne."

Historikere forsøger normalt at forklare historiens gang med økonomiske, teknologiske, sociologiske, politiske eller ideologiske faktorer - som regel en kombination af dem. Men én forklaringsfaktor synes at være tabu: Ideen om, at vigtige historiske begivenheder er resultatet af bevidste konspirationer. I de fleste historiebøger finder man kun lidt eller intet om World Economic Forum, Bilderberg-gruppen, Council on Foreign Relations, frimurerne, Skull & Bones, Rothschilds og så videre. Enhver, der hævder, at sådanne selskaber har haft stor indflydelse på, hvad der sker i verden, bliver beskyldt for »konspirationstænkning« og ekskommunikeret - på trods af de mange beviser for eksistensen af sådanne konspirationer.

Den uafhængige forsker Mees Baaijen (72) er ligeglad med dette tabu. I sin bog The Predators versus the People, som udkom i juni sidste år på syv sprog, går han et skridt videre. Ifølge den pensionerede dyrlæge og globetrotter med base i Costa Rica kan alle større begivenheder i de sidste 500 år spores tilbage til en århundredgammel sammensværgelse. Uanset om det er Covid-svindlen, 9/11, klimapolitik, 1. eller 2. verdenskrig, den russiske revolution, nazisme, kommunisme, kolonialisme, den franske revolution, den industrielle revolution, reformationen - så er det ifølge Baaijen alt sammen en usynlig verdensregerings værk, et hemmeligt globalt forbryderkartel af bankfolk og pengemagnater, der ikke er bundet til nogen tro, noget land eller nogen race. På sin substack opsummerede han for nylig sin vision af verdenshistorien på følgende måde:

"For omkring 500 år siden lancerede nogle få ekstremt rige familier i Middelhavsområdet et innovativt projekt for at kontrollere hele verden. De brugte ikke rå magt, som herskerne før dem, men hemmelige metoder: mobil kapital og organiseret bedrag. For at kontrollere verden på afstand købte de dynastiske bankfamilier bag dette hemmelige projekt smart nok »eliterne« i de fremtidige »suveræne og demokratiske« nationalstater i Europa.

Takket være sammensmeltningen af Glafias mobile kapital med statsapparatet blev disse tilsyneladende suveræne nationer vasalstater. Deres første opgave var at udforske og kolonisere de enorme amerikanske, afrikanske og asiatiske territorier. For at få kontrol over verden gjorde Glafia først Spanien (15./16. århundrede), derefter Holland (17. århundrede) og senere Storbritannien (18./19. århundrede) til deres midlertidige hegemoner.

Fra 1830'erne blev USA forberedt og finansieret af de britiske Rothschilds til deres fremtidige rolle som den fjerde hegemon i det globalistiske projekt. Efter Anden Verdenskrig blev de nye, angiveligt »uafhængige« eks-kolonier i Europa indlemmet i Glafias nye amerikanske imperium (en af grundene til CIA's og det amerikanske militærs hurtige vækst).

Den sidste fase af det amerikanske imperium begyndte i 1971, da dollaren blev afkoblet fra guldet, og »finansialiseringen« af den amerikanske økonomi blev forvandlet til et kasino. Samtidig blev amerikansk kapital og teknologi brugt til at opbygge det kommunistiske Kina til en fremtidig supermagt. I mellemtiden har Glafia erobret alle lande, inklusive Kina og Rusland."

Selv for folk, der er overbeviste om, at konspirationer kommer i forskellige former og størrelser, rækker Baaijens synspunkt langt. Han siger, at han nåede frem til denne indsigt efter 10 års intensive studier, hvor han arbejdede sig gennem 500.000 sider med kilder. Vi stillede ham nogle kritiske spørgsmål.

Hvem er egentlig disse Glafia-medlemmer, som definerer hele historien? Hvorfor gør de, hvad de gør?

I min bog forklarer jeg i detaljer, hvordan de rigeste familier fra Genova og Venedig fusionerede og derefter sammen med rige jøder, der var fordrevet fra Spanien, samlede deres kapital og begyndte at sende den mod Holland og England. Nogle af disse familier er stadig blandt de rigeste i verden. Jeg giver et indblik i Warburg-familien; Astor-familien (spansk: Astorga) har en lignende historie. Der er stadig meget rige italienske familier, som har været involveret i dette i århundreder. Webster Tarpley og andre har skrevet meget om det. På et tidspunkt overtog Rothschilds og senere Rockefellers, som de havde oprettet, roret. Mange af disse rigeste familier i verden holder lav profil. Deres motivation er: total kontrol. De ønsker at kontrollere al rigdom, herunder menneskeheden, og reducere risikoen for masseopstande til nul.

Hvordan blev historien bestemt, før Glafia opstod?

Af aristokratiet, i hvert fald ved første øjekast, se f.eks. hvad jeg skrev om Vilhelm Erobreren, for på det tidspunkt (1066) var der allerede (jødiske) bankfolk bag ham. Men i 1290 blev de fordrevet fra England, og det tog 365 år, før de bestak Cromwell til at lukke dem ind igen. Så gik de helt anderledes til værks: De oprettede Bank of England i 1694. Siden da er de forblevet i sadlen på trods af eventyret om, at banken nu skulle tilhøre staten.

Ifølge din bog står Glafia bag alle de store religiøse, politiske og teknologiske omvæltninger, vi har oplevet, herunder nationalstatens opståen, reformationen, den industrielle revolution, kolonialismen og alle de store revolutioner og krige. Hvordan kan en lille gruppe bankfolk have så meget magt?

Det er faktisk det, jeg forsøger at vise med min bog. På grund af emnets store bredde og dybde kan jeg desværre ikke gå i dybden med mange detaljer. En detaljeret beskrivelse af en sag kan være meget oplysende, men det er en anden bog, der skal læses. En af de mest spektakulære bøger er Two World Wars and Hitler (Jim MacGregor, John O'Dowd), som snart udkommer, også i en hollandsk oversættelse: Det viser sig, at Hitler blev sat op af de amerikanske og britiske efterretningstjenester, som blev styret af korrupte og kriminelle politikere. Bag dem stod bankerne, herunder nogle jødiske. Ditto kommunisme, begge verdenskrige, den kolde krig. På min hjemmeside er der nu flere artikler skrevet af mig, som yderligere afklarer sagen.

Hvis eliten virkelig er så ond, som du skriver, og virkelig så magtfuld, hvordan forklarer du så, at der også har været en udvikling, som har været til gavn for verdens befolkning? Levestandarden for mange mennesker er steget. Befolkningen er vokset enormt. Der har været friheds- og emancipationsbevægelser, som i høj grad har forbedret almindelige menneskers situation.

For at undgå problemer med befolkningen blev der indført pseudodemokratier baseret på Platons modelstat i de Glafia-finansierede europæiske nationalstater: Platons hule, hvor en mytologi projiceres af regimet til gavn for de (lænkede) almindelige mennesker. Det er en gammel form for social ingeniørkunst, også kaldet fabrikeret samtykke, foreskrevet virkelighed eller national mytologi, som Fader Stat, der har vores bedste interesser på hjerte.

I de europæiske lande (senere USA), der udførte opgaverne med opdagelse og kolonisering, opstod der en middelklasse, som leverede de produkter, der var nødvendige for disse operationer. Resultatet var en stor stigning i levestandarden og tilsyneladende frihed med brød og cirkus i overflod. Det var en forudsætning for den massive industrielle og teknologiske udvikling, som Glafia forestillede sig - det kunne ikke være lykkedes i ustabile, fattige lande.

Men det var kun et midlertidigt tillidsspil, der holdt befolkningen i en komfortzone så meget som muligt, selv om det i nogle lande som Holland varede i mere end fire århundreder. Med Covid kom aben ud af sækken, og nu bliver Vesten - som har opfyldt sine pligter - hensynsløst afviklet, også eller især middelklassen, og vi bevæger os igen i retning af et feudalt system med nogle få, der har alt, og mange, der ikke har noget.

Jeg ser de store sociale sejre med stemmeret og uddannelse hovedsageligt som pyrrhiske. I sidste ende, hvad nytter din stemmeret, hvis det hele er et dukketeater, og oligarkerne ender med at træffe de store beslutninger, som at sætte Eurasien i brand i det 20. århundrede med 200 millioner døde - og stadig stort set ingen forstår, hvad der virkelig skete, så alle falder i den næste krigsfælde igen? Eller til uddannelse, hvor man bliver fyldt med løgn og bedrag?

En kraftig stigning i befolkningstilvæksten var faktisk resultatet, på trods af de mange hundrede millioner, der blev dræbt af koloniseringer, revolutioner og krige. Gennem agenter som Malthus, Ehrlich og Romklubben har Glafia gjort opmærksom på dette gentagne gange i løbet af de sidste 50 år. Drastiske affolkningstiltag er for indlysende, men der har længe været anvendt snigeforanstaltninger, senest i stor skala med mRNA-vaccinationerne, hvis indlysende negative virkninger stadig officielt benægtes.

Hvorfor tager det dem så lang tid, fem hundrede år, at etablere deres totalitære kontrolsystem?

Den gyldne regel er: »Forsøg aldrig at opnå noget med magt, hvis det også kan opnås med bedrag«, som Machiavelli sagde. Det betyder at koge frøerne langsomt. Glafia er heller ikke almægtig. Nogle taler om 300 familier og 6.000 nøglepersoner. Hvis alle ville forstå situationen, og alt ville blive forklaret til alle i de kommende uger gennem alle medier, ville det være afslutningen på øvelsen, selv om ingen vil vide, hvordan de skal fortsætte derefter.

Det er et stort og komplekst projekt med et ekstremt kompliceret (decentraliseret) proxysystem, som nu skal erstattes af det - i teorien - lettere betjente (centraliserede) digitale fængsel. Glafia-projektet er nu meget avanceret: Alle lande, store virksomheder, medier og institutioner og alle ressourcer er under deres kontrol gennem deres banksystem og det komplicerede system af (inter)nationale oligarker/fuldmægtige.

Der mangler kun to ting: Individuel kontrol over alle mennesker, så man straks kan opdage og neutralisere dissidenter (det globale digitale fængsel), og overførsel fra den fjerde til den femte hegemon, fra USA til Kina. Det sidste vil fungere, men ikke det første, tror jeg, for et sådant system er enormt komplekst og slet ikke robust, dvs. meget modtageligt for fejlfunktioner, sabotage, strømafbrydelser og lignende.

Du beskriver i din bog, at Glafia med tiden har flyttet magten i verden fra Italien til Spanien, så til Holland, så til England, så til USA - og nu til Kina. Er det ikke en efterfølgende påstand? Det ser ud til, at ingen enkelt begivenhed kan modbevise din teori, fordi alt, hvad der er sket, passer ind i den.

Det er, hvad jeg har fundet ud af, som en helt uafhængig forsker, i kontakt med nogle andre helt uafhængige forskere som Jim MacGregor og Richard Moore. Det var ikke tilfældigheder, dumhed, geografiske eller racemæssige faktorer osv., der styrede historien i de sidste 500 år, men en global mafia. I min bog forklarer jeg i detaljer, at dette involverede verificerbare kapitalbevægelser, drevet af de store bankfolk, fra den ene cyklus til den næste. Marx fastslog allerede dette, og en detaljeret beskrivelse af det kan findes i Giovanni Arrighis The Long Twentieth Century, en af grundpillerne i min bog, som diskuterer de fire cyklusser i »kapitalismen«. Samtidig citerer han Braudel, som sagde, at kapitalismen ikke var et økonomisk system, men en »anti-marché« af rovdyr og jungleloven - fra ham har jeg lånt udtrykket rovdyrene.

Mener du, at andre faktorer som evolution, psykologi, religion, ideologi, teknologi, økonomi, uddannelse og lignende slet ikke spiller nogen rolle i historien?

I B-delen af min bog bruger jeg 46 essays på kapitalisme, kommunisme, socialisme, nazisme, zionisme, nationalisme, kulturmarxisme og så videre. Ideologier er også dækket. Hvad angår religion og metafysik, begrænser jeg mig til at kritisere reduktionisme/materialisme - som igen kommer fra samme kilde. Faktisk ser jeg dem alle som dele af Glafia-projektet og fremlægger beviser, herunder mange citater. Hvis den underbygning er utilstrækkelig, så sig det til mig.

Tænk, hvis det lykkedes os at fjerne Glafia, ville alle problemer så pludselig være løst?

Nej, det ville kræve mere, hvis det overhovedet var muligt. Se, på den ene side tror jeg, at Glafias magt er alvorligt undervurderet, også af det alternative og vågne Holland. Råddenskaben og giften er så dybt indlejret i det kollektive ubevidste, at mange mennesker ikke ser det. På den anden side har vi ikke én, men to fjender: DE og VI. Forfatteren og aktivisten Charles Eisenstein udtrykker det meget fint:

"Verden er ikke opdelt i gerningsmænd og ofre. De fleste af os falder ind under begge kategorier, på forskellige måder og på forskellige tidspunkter."

The whole story sounds rather dystopian.

My view is not dystopian, but realistic. The Predators are not just about stealing Earth's resources. It is also a spiritual war, which causes us to become increasingly alienated from ourselves and others, and to feel powerless in the face of the materialistic system of domination. They want to dehumanize and weaken us, crush our desire for freedom and relegate us to thoughtless cattle that can easily be manipulated. To be liberated from 500 years of domination requires not only an overthrow of Glafia, but also a rediscovery of who we humans essentially are.

Er det muligt at besejre Glafia?

Glafias akilleshæl er deres selvforherligelse. De bilder sig ind, at de er overlegne, men en stor del af deres spil er rent bluff. I øjeblikket er der betydelige sprækker i deres højborg. Jeg vover mig ikke ud i at spå om fremtiden, men det, jeg ser, er, at bevidstheden stiger i bølger, og at bølgerne bliver højere og højere.

Gå til den oprindelige Substack-post herunder:

Herunder kan du downloade Mees Baijeens bog »The Predators versus The People«: