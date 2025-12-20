Mødet på borgmesterkontoret - Del 6 af Pædofilsagen i Gribskov Kommune

Justitsmordets (forældrefremmedgørelsens) “største søm i kisten”

Når man analyserer denne sag om pædofili i Gribskov Kommune sådan som jeg gør, og forsøger så godt man kan at viderekommunikere det man finder ud af, så opdager man ting som ellers ikke ville optræde som særligt væsentlige for den samlede sag. Det er derfor jeg fandt dette “største søm i kisten” som refererer til hvordan kommunen deltog i et justitsmord af en mor, hvis barn er blevet udsat for pædofile overgreb siden hun var 8 år. Justitsmordet består i den fremmedgørelse af moren, som den ikke-biologiske far, med kommunens hjælp, lykkes med. Hvis du aldrig har hørt om forældrefremmedgørelse før, eller ikke lige ved nøjagtigt hvad begrebet indebærer, så ligger der en guide på Folkeskolernes hjemmeside: Forældrefremmedgørelse: Ny skoleguide anno 2020. Det er skræmmende læsning at sådan noget overhovedet foregår og at der simpelthen findes en guide omkring det.

Men hvordan kan det ske at den ikke-biologiske far lykkes med at få kommunen med ombord i forældrefremmedgørelsen?

Hvis kommunen kort tid inden, at Byretten i Helsingør skal afgøre en forældremyndighedssag (17. november 2021), sender en rapport med forfalskede udsagn til retten, så er det svært at forestille at retten kan dømme andet end en dom der falder ud til gunst for myndighedens (kommunens) standpunkt. Det er nærmest grundlovsbestemt (Grundlovens § 63) at myndigheder skal følge andre myndigheder, undtagelsen er stort set kun i det tilfælde at Højesteret siger noget andet. Men, hvordan det lykkes den ikke-biologiske far og ven til den pædofildømte, at vende kommunens embedsfolks standpunkt til sin fordel, er stadig noget, der for mig står hen i det uvisse. Jeg undrer mig også over politikernes tavshed omkring de meget voldsomme detaljer der kommer frem under mødet på borgmesterkontoret. Særligt den kommende borgmester Trine Egetved har virkelig svigtet med sine handlinger siden mødet på borgmesterkontoret. Hun har haft adgang til alle detaljer i sagen, men har misbrugt den tillid som moren og hendes bisidder, Annette, har udvist hende.

Som morens advokat allerede har advaret om at der var mulighed for, så går udfaldet af retssagen om forældremyndigheden moren imod. Hun mister bopælen til den ikke-biologiske far i 2021. Og efter gentagne forsøg ved at gå rettens vej, får den ikke-biologiske far til sidst også tiltusket sig den fulde forældremyndighed. Skolerapporten med løgnagtige påstande om at moren drikker med sin datter, den som kommunen sender til retten i 2021, går igen i det fremlagte materiale i retssagerne frem til 2023, hvor hun mister forældremyndigheden helt. Moren mister simpelthen forældremyndigheden over sit eget barn (som hun kun har villet beskytte mod en pædofil), endda til den pædofiles ven, nemlig hendes eks, en ikke-biologisk far til datteren. Denne ikke-biologiske far ser tilsyneladende fuldstændigt igennem fingre med, at hans egen ven har udnyttet hans ikke-biologiske datter pædofilt. Det er tilsyneladende ikke noget han bekymrer sig om. Det er der i hvert fald ikke noget der overhovedet tyder på.

Det kommer frem i retten tre år senere, at et af de mange overgreb foregik på et hotelværelse i Paris, mens den pædofildømtes egen datter ligger ved siden af i dobbeltsengen. Jeg ved godt, at det er ulækre detaljer, men det er altså de juridiske fakta som findes blandt de meget sparsomme detaljer der kom frem i retssagen 13. december 2024. At retssagen ender som en tilståelsessag betyder at retshandlingen nedkortes fra 2-3 dage til et par timer, hvor kun meget få detaljer kommer frem. Tilståelsessagen er derfor noget der gavner både den pædofildømte samt hans ven, den ikke-biologiske far. Det gavner også kommunen og politiet, der begge havde kunnet undgå at to mindreårige piger bliver ofre for den pædofile, hvis de havde fulgt deres handlepligt i sagen.

Og det er ikke p.g.a. uvidenhed om overgrebene at den ikke-biologiske far ikke forsøger at hjælpe sin datter, for han ved udmærket godt at moren har påpeget de pædofile overgreb siden 2020. Han deltager nemlig netop kort efter at hun rejser mistankerne, i øvrigt sammen med den senere pædofildømte, i en sand lavine af koordinerede og hetzende angreb på moren, hvilket bevirker at hun til sidst taber forældremyndigheden og får tilhold mod at snakke med sin egen datter. Den pædofildømtes navn og den ikke-biologiske far står nævnt ved navns nævnelse som afsendere af flere af de vanærende underretninger som kommunen modtager efter moren første gang går både til kommunen og til politiet med mistanken om pædofili. Hun bruger dog ikke selve ordet, men rapporterer de ting hun har observeret om en af hendes datters veninders far, der i øvrigt er spejderleder.

Den ikke-biologiske far deltager ikke selv i retshandlingen da den pædofildømte spejderleder 13. december 2024 dømmes til 1 år og 9 måneders fængsel for overgreb på tre mindreårige piger, hvor datteren er den ene. Den dømte har i dag udstået sin dom og er på fri fod. De faktiske omstændigheder er, at både den pædofildømte, den ikke-biologiske far, samt overraskende nok også kommunen, drager store fordele af at overgrebene på den pågældende datter tilsyneladende stopper i 2021. Det på trods af at den pædofile dømmes for at gennemføre overgreb på de andre to piger helt frem til 2023, hvor de til sidst selv går til politiet. Og på trods af at den pågældende datter kommer i den pædofildømtes hjem og deltager i de ‘filmaftener’ hvor overgrebene finder sted. I mellemtiden har en skoleleder også anmeldt den senere pædofildømte til politiet efter at flere forældre har kontaktet ham.

Derfor rejser det et spørgsmål om at anklagemyndigheden får hjulpet med at hvidvaske kommunen og den ikke-biologiske far (og i mindre grad den pædofildømte) ved at indgå et forlig om den tilståelsessag som sagen ender med at udmønte sig i. Ingen tvivl om at det er skånsomt for de tre piger at de ikke skal trækkes igennem ubehagelige vidneafhøringer. Men spørgsmålet er om de ved en tilståelsesdom kan siges at have fået retfærdighed i deres sager? Især i det tilfælde at der er blevet fiflet med datoen for hvornår overgrebene er stoppet, hvilket der med al sandsynlighed ser ud til at være foregået! Datteren blev nemlig ved med at komme i den senere pædofildømtes hjem og deltog i de filmaftener hvor overgrebene foregik. Men den pædofile skulle angiveligt havde undladt at udføre overgreb på lige nøjagtigt hende!?

Det er spekulationer og i den henseende skal man passe på med hvad man spekulerer i og omkring, for det kan være injurierende at fremsætte sådanne spekulationer, hvis de antager påstande. Men det er bestemt ikke grundløse spekulationer. Og spekulationerne har den vigtige mission, at moren og datteren ikke er blevet ydet retfærdighed, og den sandhed skal især den nu 17-årige datter leve videre med i hele sit voksenliv. Medmindre…

Medmindre nye sandheder kommer frem, som kan hjælpe hende til at forstå hvad hun har været udsat for, samt at hun er et uskyldigt offer for en mangeårig grooming (se link til Red Barnets hjemmeside om grooming) fra hendes ikke-biologiske fars ven, en nu dømt pædofil! - Hun har aboslut ingen skyld i denne sag, uanset hvordan man vender og drejer tingene. Hun er blevet overladt til selv at bearbejde overgrebene imod hende af alle de voksne i verden omkring hende! Kun hendes mor kæmper for at hjælpe hende, men nu har moren af politiet - igen med kommunens hjælp - fået et tilhold mod at opsøge sin egen datter!

Datteren der er blevet udsat for grooming siden hun var 8 år, men har ingen som helst hjælp fået fra de voksne omkring hende. Ingen psykolog eller terapisamtaler. Billedet er et screenshot taget fra Red Barnets hjemmeside der beskriver grooming fænomenet. (link)

Tilbage til borgmesterkontoret

Det er den lokale Tisvilde ejendomsmæglermatador, Anders Gerner Frost, fra ‘ejendomsmæglerpartiet’ Nyt Gribskov, der tager imod den dag på borgmesterkontoret, to uger inden kommunalvalget i 2021. Ved det nyligt overståede kommunalvalg i 2025 havde Anders Gerner Frost indsat hans ejendomsmægleransatte Astrid Recinella som spidskandidat for partiet. Så helt forkert er det ikke at kalde det for et ‘ejendomsmæglerparti’, når nu begge de to byrådsmedlemmer i 2026 er de to omtalte ejendomsmæglerkollegaer.

Billedet af den tidligere borgmester, Anders Gerner Frost, er fra Gribskov Kommunes hjemmeside.

En anden borgmester deltager også på mødet. Det er Trine Egetved fra Konservative. Men hun får altså først borgmesterkæden i januar 2026, da hun vandt konstitueringen efter 2025-valget og sammen med en lang række af partier har fået fordelt de mange givtige poster som byrådets medlemmer skal påtage sig. Tilbage på borgmesterkontoret i 2021 er hun bare et byrådsmedlem, som dog har og har haft en del ansvar som formand og næstformand i de forskellige børne, unge, skole og familieudvalg igennem de seneste mange år. Men, som du kan høre af lydoptagelsen, så siger hun selv at hun deltager fordi hendes storesøster er skolekammerat med morens ene bisidder på mødet, som hedder Annette (bisidder 2).

Billedet af den kommende borgmester, Trine Egetved, er fra Gribskov Kommunes hjemmeside.

Den nok vigtigste deltager fra kommunens side er Erika Maria Tromp. Hun er Centerchef for Sociale Indsatser og den ledende medarbejder for den indsats som kommunen har leveret i denne sag, men kun indtil hun i juni 2022 selv opsiger sin stilling og forsvinder ud af sagen. Hun er i dag underviser på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde, hvor hun givetvis bl.a. underviser de kommende kommunale sagsbehandlere. Forhåbentligt har hun erkendt nogle af de mange kommunale fejl og overtrædelser som sker i Pædofilsagen mens hun har ansvaret, så hun ikke lærer disse ting videre til sine elever.

Den anden bisidder er Gert Lassen (bisidder 1), som jeg selv kender ganske godt fra vores samarbejde under kommunalrådsvalget her i november 2025. Gert var også opstillet til kommunalrådsvalget i 2021.

De meget grove overtrædelser af børns rettigheder der bliver beskrevet under mødet på borgmesterkontoret i november 2021, sætter et stort spørgsmålstegn ved om Gribskov Kommunes ledelse selv handler efter den Beredskabsplan - børn og unge som kommunen selv har udgivet (det har været et lovkrav at kommunerne skal udgive en sådan beredskabsplan for børn og unge siden 2013). Se link til Gribskov Kommunes Bredeskabsplan - børn og unge (opdateret 2024).

Må man offentliggøre sådan en lydfil?

Helt modsat hvad der står på de fleste kommuners hjemmeside og hvad kommunerne fortæller deres borgere, så må man altid optage møder med myndighederne. Det er heller ikke umiddelbart ulovligt at offentliggøre dem efterfølgende.

Der kan dog være nogle snævre begrænsninger, lige som det er god kutyme at spørge deltagerne på et møde hvis lydfil man vil offentliggøre, om deres samtykke. Jeg har forsøgt at få samtykke fra kommunens folk, men det har jeg ikke fået. Hvorfor har jeg så offentliggjort lydoptagelsen alligevel? - Fordi det der bliver sagt på mødet har offentlighedens interesse!

Det der foregik 3. november 2021 på borgmesterkontoret i Gribskov Kommune er af så alvorlig karakter, at jeg har valgt at offentliggøre lydoptagelsen fra mødet som er kommet mig i hænde.

Det bliver meget åbenlyst når man kigger 4 år tilbage i tiden, at der allerede i 2021 var noget helt galt med kommunens ageren i sagen. Og spoler man frem til i dag med sagens videre forløb in mente, så er der flere årsager til at offentliggørelsen er vigtig:

Først og fremmest, så har det stakkels offer for pædofili som sagen handler om, aldrig modtaget noget som helst hjælp til at komme psykologisk og mentalt ud på den anden side efter sådan et voldsomt overgreb som er blevet begået mod hende. Hendes ikke-biologiske far, som er indehaver af den fulde forældremyndighed over den nu 17-årige pige, har tilsyneladende forsøgt at negligere og underspille overgrebene på hende siden moren i 2020 første gang gik til kommune og politi med hendes mistanker. Tværtimod har han bekæmpet hendes bestræbelser med meget beskidte kneb.

Desuden er der tegn på, at overgrebene ikke stoppede i 2021, sådan som pigen muligvis under pres fra sin ikke-biologiske far, har vidnet om i.f.m. retssagen i 2024. Det er ikke nødvendigvis pædofile overgreb, men når hendes ikke-biologiske far kan finde på at fratage hende hendes medicin tilbage i 2021, sådan som moren kan dokumentere, så er der et overgreb i sig selv i den dokumenterede omstændighed. Hvad kan den ikke-biologiske far så ikke finde på? - Forældrefremmedgørelse, måske?

Forældrefremmedgørelse er noget som nabo (bisidder 2) Annette på lydoptagelsen taler en del om. Man kan finde en beskrivelse af denne teknik på folkeskolen.dk (se link), hvor den ikke-biologiske far ifølge moren har inddraget alle de nævnte 23 strategier i sine bestræbelser på at forældrefremmedgøre moderen (der er siden kommet en eller to strategier til).

Det har været en stor beslutning at skulle tage, at offentliggøre lydoptagelsen, for hensynet til pigen, samt de to andre ofre for den pædofile, skal veje tungt i sådan en situation. Men det er netop grundet hensynet til pige, at jeg har besluttet at offentliggøre optagelsen. Hun skal ikke gå ind i sit voksne liv unde sin mor ved hendes side, moren som fra starten af af bekymring for pigens ve og vel, går både til kommune og politi. At hun selv ender med at blive straffet ved at miste pigens bopæl, forældremyndigheden og nu har fået et tilhold mod at måtte kontakte pigen, er et reelt justitsmord, hvilket er endnu en vigtig grund til at sandheden om pædofilsagen skal frem i lyset!

Polititilholdet - det sidste søm i kisten!

Få dage efter dommen skriver kommunen til politiet at de tilråder et tilhold til moren. Dette er et underligt initiativ fra kommunens side, når nu de ved at moren hele tiden har haft ret i hendes oprindelige mistanker. Men det er også afslørende for hvorledes kommunen desværre ser ud til at handle i ledtog med den pædofile og i ledtog med den ikke-biologiske far.

Men politiet tilsiger først tilholdet i sensommeren 2025 kort efter at moren på sociale medier bekendtgør at hun vil gå ind i politik og blandt andet sørge for at sagen får politisk bevågenhed. Tilholdet betyder at moren ikke må kontakte sin datter og ikke udtale sig offentligt om hendes sag. Hun har fået den størst mulige mundkurv man kan forestille sig.

Jeg synes det er er en af de mest uretfærdige sager jeg nogensinde har dykket ned ii. Derfor kan jeg ikke afholde mig selv fra at fortælle så vidt og bredt jeg kan om et justitsmord og en forældrefremmedgørelse som ingen andre medier vil skrive om.

Det er mit allerstørste håb med mine podcasts om sagen, og med denne offentliggørelse, at den nu 17-årige unge kvinde kan få hjælp til at blive genforenet med sin mor og få bearbejdet sine eventuelle traumer fra overgrebene.