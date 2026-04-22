Den kontrollerede opposition

Tilbage i 2020 fortalte jeg ofte til Mads Palsvig et al, at vi alle i en højere eller mindre grad kan ses som en del af en kontrolleret opposition. Ingen af os kan se os fri af det bastante slør af usandheder vi har været indhyllet i siden opvæksten. Men der er en grænse!

Nogle karakterer er så deciderede målrettede omkring deres vildledning og misinformation, at de i hvert enkelt tilfælde, må identificeres som værende decideret bevidste om at deres arbejde hjælper ‘den kontrollerede opposition’.

Mine samarbejdspartnere i udlandet kører i øjeblikket tunge kampagner især i England, Tyskland og USA for at identificere den kontrollerede opposition, altså dem der virker ved, at de bevidst skaber vildledning og misinformation. Mere om det store udland længere nede i denne artikel.

Kontrolleret opposition i Danmark

Lars Boje Mathiesen

Lars Boje Mathiesen er et godt eksempel på den kontrollerede opposition, særligt fordi han både har den viden, der modstrider det han siger og gør, samt har (økonomisk) gevinst af det han siger og gør. Han har fx. valgt at ignorere mine beskeder i over 5 år, og ville i 2021 kun mødes med en gruppe fra Frihedslisten, hvis undertegnede ikke var med.

Lars Boje var central i Pernille Vermunds mission da hun skulle likvidere Nye Borgerlige, altså dræbe sin egen (politiske) baby. Lars bidrog (sammen med Pernille Vermund, Peter Seier Christensen og Lars Kaaber) til at stikke næstformand Henriette Ergemann noget så eftertrykkeligt i ryggen. Læs om likvidationen af Nye Borgerlige HER!

Læg i øvrigt mærke til Bojes nye parti vedtægter, som minder utroligt meget om det Mads Palsvig i sin tid gjorde (og sikkert stadig gør) i JFK21/ JordenFrihedKundskab/ Velstandspartiet; nemlig lader sig selv være ‘konge’ i 4 år eller mere. (se link HER!)

Hvordan kan man seriøst bilde folk ind, at man står for at give magten tilbage til folket, mens man selv indtager en ‘urørlig konge’-position? - Det kan man kun hvis man enten er fuld af løgn, eller fuld af sit eget ego.

Mads Palsvig

Jeg er stadig i tvivl om Palsvig virkelig er så egoorienteret, at man bør laste ham det i stedet for, at kalde ham for decideret kontrolleret opposition (KO). Lige som Lars Boje, så lider Palsvig af en evne til ikke at kunne organisere et parti uden at blive paranoid.

Jeg vil anbefale min bog Illusionen om Danmark Del 1, hvis du er i tvivl om Mads Palsvigs intentioner. Han blev i øvrigt ansat hos Credit Suisse samme dag som Peter Thiel i sin tid blev det. Ikke at det nødvendigvis gør Palsvig til KO. Men sammen med hans frimurerring, hans omfavnelse af cancel-kulturen, og de andre ting jeg skriver om i bogen, så er det svært at frikende Mads, selvom jeg egentlig godt kan lide manden. Han har ikke svaret på mine flere end 10 beskeder og invitationer siden han i 2021 slog hånden af mig, fordi jeg sammen med Per Brændgaard, Michael Kastis og Jovan Tasevski stiftede Forfatningspartiet (der senere blev til Frihedslisten).

Jeg har dedikeret flere afsnit i Illusionen om Danmark - Del 1 - De 3 Tabte År til omtalen af det jeg oplevede om kontrolleret opposition fra 2020-2023. På siderne 106-143 kan du læse alt om mine oplevelser med bl.a. Men in Black, Frihedsbevægelsens Fællesråd, Folkebevægelsen for Frihed, Den Mentale Kriger, m.f..

Jeg har 137 opslag der afventer godkendelse i FFF’s Facebook gruppe.

Kent Nielsen

Der skal ikke herske tvivl om at jeg er overbevist om, at der banker et retfærdighedens hjerte under Kent Nielsens skovmandsskjorte. Det kender jeg ham godt nok til at være overbevist om. Men nogle gange bliver selv en mand som Kent for ivrig efter at blive set og gøre en forskel, at han promptes til at skyde genvej og spiser (eller drikker!) af den ‘forbudne frugt’.

Kent var sammen med daværende næstformand Millah Kongsbach en væsentlig årsag til at Frihedslisten gik i opløsning. Vi havde i alt 4 bestyrelsesmøder (hvoraf Millah kun deltog i det første) hvor Kent trak bundressourcerne ud af bestyrelsen. Til sidst måtte jeg sige, at enten så måtte Kent udgå af bestyrelsen, eller også måtte Frihedslistens bestyrelse finde en anden formand. Kent trak sig derefter selv, modsat hvad han og Millah fortalte i de tilsværtende videoer de efterfølgende lagde op på sociale medier, fortrinsvist Facebook.

Sagen var at Millah havde lavet en racistisk kommentar på Facebook. I stedet for at undskylde holdte hun fast i sin påstand om at hun godt måtte kalde en person med mellemøstlig baggrund ud for at være ‘lortebrun i ansigtet’. Sådan noget er ikke et bestyrelsesmedlem værdigt, og hvis man skulle komme til at ytre noget der kunne minde om en racistiske tilbøjeligheder, så undskylder man med det samme, eller også må man forlade en tillidspost som det at være næstformand i Frihedslisten.

Kent valgte at støtte 100% op om Millah, og det blev til i alt 4 opslidende møder i bestyrelsen, som tog arbejdslysten fra os alle. På det sidste af de fire bestyrelsesmøder var Kent faktisk ædruelig. Men der havde han også 3 gange i træk råbt af de andre bestyrelsesmedlemmer og på alle tre møder kaldt bestyrelsesformanden (undertegnede) for “en stinkende skraldemand”. Da han første gang kaldte mig det midt under et bestyrelsesmøde, valgte jeg i første omgang at ignorere det. Jeg valgte i stedet at ringe til ham dagen efter. Her fortalte han mig, at det kunne han slet ikke huske at han havde gjort. Det hører sig til historien at Kent mere end ofte var tydeligt beruset på de ofte meget lange zoom-møder, hvilket selvsagt gjorde det svært at organisere bestyrelsen og motivere de øvrige medlemmer til arbejdet i bestyrelsen.

Hvad er kontrolleret opposition? Udtrykket “kontrolleret opposition” beskriver en politisk eller strategisk manøvre, hvor magthaverne (regeringen eller systemet) hemmeligt styrer eller har indflydelse på deres egne modstandere. Her er de centrale aspekter af, hvad begrebet dækker over: Formål: Magthaverne opretter eller infiltrerer oppositionsgrupper for at lede protester i “håndterlige baner”. Ved at styre modstanden kan man sikre, at den aldrig bliver en reel trussel mod det siddende styre.

Aktionsform: Den kontrollerede opposition fungerer ofte som en slags “sikkerhedsventil”, der giver befolkningen en følelse af demokratisk modspil og valgfrihed, selvom rammen for debatten er fastlagt på forhånd.

Anvendelse i konspirationsteorier: Begrebet bruges hyppigt i konspirationsteoretiske miljøer som et skældsord mod andre aktivister eller politikere. Her anklages modstandere for at være “indsat af myndighederne” for at skabe splid eller forvirring i en bevægelse.

Kendetegn: En typisk strategi for kontrolleret opposition er at blande sandhed med løgn for at splitte en sag eller at agere som en “afledningsmanøvre” (red herring), der flytter fokus væk fra vigtige emner. I et fungerende demokrati er oppositionens opgave at føre reel kontrol med regeringen, men når man taler om kontrolleret opposition, er denne kontrolfunktion reelt sat ud af kraft til fordel for magthavernes interes

Denne artikel er ikke et hit-piece for at sværte Kent Nielsen (eller Lars, Mads eller andre) til. Det er skinbarlige sandheder. Omkring Kent Nielsens udskejelser i Frihedslisten kan jeg sågar bakke det op af de video-optagelser af bestyrelsesmøderne som jeg har liggende.

MEN, hvorfor ikke bare lade det ligge, spørger du måske? - Jo, vi kan da også bare lade Mette Frederiksens mange ugerninger ligge, og blive ved med at stole på hende, og ikke informere andre om, at de ikke kan stole på hende; - det kan vi da sagtens!

Problemet er at folk stoler på disse mennesker. Jeg synes at folk skal vide disse ting. Jeg har ladet alle de tre omtalte (Lars Boje, Mads Palsvig og Kent Nielsen) få overordentlig lang tid til at komme sig over eventuelle episoder eller sammenstød vi sammen har måttet være involveret i, men alle tre vil ikke svare på mine henvendelser, selv flere år efter eventuelle uenigheder.

Jeg er til enhver tid klar til at tage en eventuel debat eller snak med enhver af de tre eller andre, der skulle være uenige med mig, eller stille spørgsmål ved de ting jeg præsenterer. Dette gælder selvfølgelig ikke anonyme profiler og folk der bare vil råbe profaniteter uden at komme med reelle argumenter, der er støttet af fakta.

Og du gik og troede at det var tilfældigt at frihedssøgende mennesker i Danmark

(næsten) ikke kan finde ud af at organisere sig?

Kontrolleret opposition i udlandet

Nogle af de alternative medier og aktivister som jeg samarbejder med og stoler allermest på i udlandet, er i øjeblikket i gang med en ‘storvask’.

Forhåbentligt kommer det ikke som en nyhed for dig at Donald Trump, Alex Jones, Joe Rogan, Del Bigtree, Jimmy Dore, Epoch Times/Robert zionistiske Rebel News/Ezra Levant alle er kontrolleret opposition. Så vil jeg påstå at du ikke har fulgt særlig godt med.

Men det bliver værre endnu. Når man nævner Reiner Fuellmich, Jerm Warfare, Robert F. Kenndy, Childrens Health Defense, m.m.f. så begynder folk for alvor at stejle.

David Hughes gør et fantastisk job i denne oprydning. Læs bl.a. hans 4 episoder lange redegørelse for hvorfor Reiner Fuellmich rent faktisk er skyldig i bedrageri. Måske du endda selv har doneret til en af hans kampagner?

Du kan ikke nogensinde tage Reiner Fuellmich seriøst igen efter at have læst bare et af Davids opslag om hans bedrageri, som i øvrigt minder lidt om den måde Malue Montclairre og Frihedsbevægelsens Fællesråd samlede penge ind til en retssag i Danmark.

David er ligeledes begyndt en serie hvor han udstiller Marcel Jahnkes store indblanding i de alternative medier, hvor Jahnke giver store donationer til forskellige platforme som Whitney Webb, Jeremy Nell (Jerm Warfare) m.f. Marcel Jahnke er en velhavende tysk businessmand som bor i Kina og ejer en håndfuld selskaber. Han har bl.a. fået Jeremy Nell fra Jerm Warfare (en ellers ret fantastisk alternativ platform at søge information) til at lave artikler hvor han roser Kina.

Det er netop denne dikotomi der plantes i hovederne på frihedssøgende folk, der har fået nok af deres egen regering, at de skal tro på en anden regering, som fx. Ruslands eller Kinas (eller Irans for den sags skyld). Tænk over hvor let det er at få desillusionerede mennesker til at tro på noget andet, når de netop har fundet ud af, at deres regering har optrådt forræderisk mod befolkningen gennem hele deres liv. Mange er klar til at tro på ethvert alternativ du måtte præsentere for dem.

Lyt evt. også til professionelle Hrvoje Moric’s interview af den tyske filmmager og aktivist Robert Cibis på linket herunder:

Hrvoje Moric’s medie “Geopolitics & Empire” kan virkelig anbefales at følge her på Substack, da han interviewer mange dygtige aktivister i det alternative medie miljø. Både Hrvoje og Cibis er begge blevet forsøgt hijacked af Marcel Jahnke.

Som nævnt er det typisk Rusland og Kina der forherliges af disse kontrollerede alternative medie personligheder, hvilket bringer os tilbage til Kent Nielsen.

Kent Nielsen som russisk påvirkningsagent

Information, og andre medier, kørte i sommers en historie om at Kent Nielsen havde modtaget penge som russisk påvirkningsagent.

Jeg vil stille mig tvivlende overfor beskyldningerne, da der ikke er blevet lagt konkrete beviser frem (af hvad jeg ved) om, at Kent har modtaget penge. Han er dog selv sparsom med at afvise samarbejdet med Zenia Grynberg (hvor der er en større bevisbyrde omkring at hun er aflønnet af den russiske fond Pravda). Kent vil heller ikke afvise, at han er en central del af Telegram kanalen “Velinformeret”, hvor han skriver cirka hvert tredje opslag, ifølge DR’s artikel (se link HER!).

Billedet er klippet fra artiklen i DR, se link HER!

Jeg har selv fulgt med i hvordan Telegram kanalen “Velinformeret” øjeblikkeligt fik succes i 2024/25 med mange følgere, og hvordan mine indslag blev slettet og Kent Nielsen samtidigt blev en flittig bidragsyder. Så snart jeg spurgte til hvem der stod bag kanalen, blev der lukket ned for mine kommentarer, så det blev umuligt for mig at kommentere derinde. Det gjorde mig mistænksom.

Ingen tvivl om hvor sympatien ligger hos den tidligere ‘Rigsleder’ for Stram Kurs (ja det var faktisk hans titel som næstkommanderende i Rasmus Paludans parti).

Kent Nielsen fandt det ikke belejligt at svare på min Facebook kommentar fra juni/juli 2025.

At Kent Nielsen udtaler sympati for Ruslands regime, bør man som frihedstænker virkelig undre sig over. Uddrag fra DR’s artikel:

Kent Nielsen siger til Information, at “det glæder mig, hvis Rusland synes, at jeg laver noget godt indhold”

Jeg synes ikke det er ok at støtte en person som Kent Nielsen, der helt øjensynligt ikke spiller på befolkningens side, når han beviseligt sympatiserer med beviseligt russisk propaganda. Den berømte dikotomi, som nævnt tidligere, der bliver så flittigt brugt af betalte og ubetalte KO personager: “Når du er i mod Danmarks regering, så kan du ligeså godt melde dig under fanerne i Moskva” - eller Kina for den sags skyld. Det er sgu ikke OK! Så kan man ikke se længere end sin egen næsetip og ignorerer at globalisterne er… Globalister…, altså at de arbejder på tværs af grænserne.

Kan det stadig undrer dig at frihedstrangen ikke er større i Danmark, end at så mange såkaldte frihedstænkere gerne ser gennem fingrene med at Kent Nielsen gerne støtter russisk propaganda?