Nytårskur - Vandretur fra Helsingør til Dronningmølle

Invitation til alle betalte modtagere af nyhedsbrevet

Jeg har lovet mig selv, at jeg i det nye år vil lave endnu flere eksklusive aktiviteter for dem som er så venlige, at betale for mine ydelser. Og allerede i januar arrangerer jeg en nytårskur, hvor vi skal have gang i benene og de kulinariske oplevelser:)

Der er kun plads til 25, så derfor passer det også perfekt, at jeg kun inviterer blandt de ca. 130 betalende modtagere af mit nyhedsbrev og nogle nære venner.

Det er en invitation til at bruge en lørdag i januar i det bedste selskab, nemlig dit eget og naturens. Nå ja, og så alle de 24 andre dejlige deltagere. Vi starter på caféen ved Kulturværftets Bibliotek i Helsingør (Kulturværftets Spiseshus) som åbner kl. 10.

Omkring kl. 10:30 går vi fra det hyggelige havnemiljø i Helsingør, via Marielyst, Hellebæk, Ålsgårde og Hornbæk, til Danmarks nok hyggeligste italienske spisested, Il Molino i Dronningmølle (se Facebook side HER).

Det er en 17 kilometer lang gåtur langs den smukkeste nordsjællandske kyststrækning. Og lokaltoget kører også den samme strækning, så du kan altid hoppe på toget hvis bentøjet driller. Toget stopper nærmest lige udenfor Il Molino hvor gåturen også stopper;)

Christian er en af Danmarks bedste pizzabagere (og så er han vågen;). Ovenfor er han i gang med en anden specialitet, nemlig hans lækre to-die-for Tiramisu.

Menuen er en Tapas tallerken til forret og en af Christians berømte pizzaer til hovedret. Begge retter for kun 175 kr.

Christian holder særskilt åbent for os, og det bliver mig selv - sagde hunden - der serverer for jer, præcist som jeg har serveret for gæsterne i Christian og Kristians hyggelige restaurant siden de åbnede stedet tilbage i juni måned. Det er i øvrigt mig der har skudt videoen her i opslaget.