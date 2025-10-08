Om hvordan vi sikrer rent grundvand i Gribskov (og resten af Danmark)!

Pilerenseanlæg sikrer mod grundvandsforurening

Ifølge nuværende borgmester Bent Hansen har vi i Gribskov ikke et problem med spildevandet fordi vi i stor udstrækning (udenfor de kloakerede områder) anvender nedsivning af spildevandet - og så forsvinder problemet! Eller hvad?

- Svaret på det spørgsmål er et stort ‘NEJ’ og det er fordi, at nedsivning af meget lemfældigt renset spildevand med tiden vil forurene grundvandet, hvilket er der hvor vi får vores drikkevand fra. Og så skal vi også til yderligere at rense drikkevandet inden vi forbruger det.

Der er tre gængse metoder til at rense spildevandet, hvilket inkluderer både spildevandet fra husholdning og fra industrien:

Mini renseanlæg Store centrale anlæg Nedsivning

Gribvand A/S og Gribskov Forsyning

Under interviewet bliver spildevandsaktøren Gribvand A/S nævnt, men der er ikke længere noget der hedder “Gribvand” (selvom det nye selskabs lokation på Holtvej i Græsted stadig reklamerer med det gamle navn).

I 2022 skiftede Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S navn til Gribskov Forsyning i takt med at selskabet overtog den kommunale opgave med at håndtere affaldsområdet og blive en endnu større PPP/OPS(*)-aktør under Gribskov Kommune.

*) Public-Private-Partnership, på dansk Offentlig-privat samarbejde. PPP/OPS betyder en øget uigennemsigtigt for borgerne når de skal forsøge at gennemskue, hvor staten begynder og hvor den ender. Desuden kan der ikke bedes om aktindsigt i en privat virksomhed, hvilket gør PPP/OPS endnu mere uigennemsigtigt for borgerne.

Gribvand A/S bliver nu et større forsyningsselskab med ansvar for at håndtere al spildevand og affald i kommunen. Som led i udvidelsesprocessen ændrer både hovedselskabet og underselskaberne navn. Gribskov byråd har besluttet, at affaldsområdet skal overdrages til Gribvand A/S per 1. juli. Det vil sige, at driften af kommunens to genbrugsstationer og dagrenovationen fremadrettet skal varetages af Gribvand. Nye navne godkendt Overdragelsesprocessen er allerede igangsat, og byrådet har nu godkendt selskabets nye navnestruktur. I løbet af de kommende måneder vil kunderne stadig møde de nuværende navne: Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, men gradvist skifter selskaberne navne, så de passer bedre til den udvidede rolle. De nye navne bliver: • Hovedselskabet, der nu hedder Gribvand A/S, skifter navn til Gribskov Forsyning A/S • Underselskabet, der i dag hedder Gribvand Spildevand, bliver til Gribskov Spildevand A/S • Det nye underselskab, der varetager affaldsområdet, får navnet Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S »Vi er meget tilfredse med, hvordan Gribvand har udviklet sig og er blevet drevet siden selskabsgørelsen. Derfor har vi i byrådet haft fokus på, hvordan vi kan styrke selskabets udvikling yderligere, og vi mener, at det er helt oplagt, at Gribvand nu overtager affaldsområdet og derigennem bliver et større forsyningsselskab,« udtaler borgmester Bent Hansen (V) i en pressemeddelelse fra Gribvand. Med den beslutning er kommunen også på forkant med regeringens tanker om mere selskabsdannelse og privatisering på forsyningsområdet, understreger borgmesteren.

Endnu inden Bent Hansen havde sat sig til rette i borgmesterstolen, besluttede Gribskovs Byråd i december 2021 en ny spildevandsplan, hvor man nedlægger mindre anlæg og tilslutter dem til et nyt centralt anlæg i Gilleje, som blev udbygget i 2020.

Herunder et kort uddrag fra spildevandsplan 2022-2025 for Gribskov Kommune (se planen HER!):

Gilleleje Renseanlæg er i 2020 udvidet til en kapacitet på ca. 60.000 PE (person ækvivalenter). Gilleleje og Helsinge renseanlæg har med udvidelsen kapacitet til den fremtidige rensning, når renseanlæggene i Vejby, Tisvilde, StokkebroRågemark, Udsholt, Græsted nedlægges og overføres til Gilleleje Renseanlæg.

Så langt, så godt for spildevandsområdet i Gribskov.

Men der er nogle enorme problemer med Gribskov Kommunes og Gribskov Forsynings tilgang til spildevandsrensning. Disse problemer er desværre ikke bare begrænset til Gribskov Kommune, men er mere eller mindre den gængse tilgang til spildevandsrensning på landsplan.

Når det regner kommer pøllerne op til overfladen

Uanset kapaciteten på de store anlæg i Helsinge og i Gilleleje sker der stadig overløb af urenset spildevand til naturen når det regner i Gribskov Kommune.

Når det regner sker det for ofte at urenset spildevand bliver ledt ud i Søborg Kanal som ender midt i Gilleleje Havn og er årsag til det dårlige vandmiljø i havnen.

I sommers var der flere perioder hvor det blå badeflag måtte tages ned, bl.a. pga. overløb i Udsholt anlægget. Læs artiklen “Advarsel! Fortsat lort i vandet på flere strande” i Sjællandske Nyheder fra 18. juli i år HER! Denne artikel viser hvor stort et problem det urensede spildevand udgør for naturen, for ikke at snakke om turismen: To uger med forhøjede værdier af E. coli (lortebakterier, red) i turismens højsæson langs nogle af de mest besøgte badestrande på nordkysten.

Spildevandsrensning er langt fra en total rensning af vandet

Endnu et meget overset problem er spildevandsslammet, altså restproduktet for rensningen. For som Steen påpeger i podcasten, så er der kun fokus på tre områder når man renser spildevand i Danmark:

Nitrat

Fosfor

Suspenderet stof (Suspenderet stof er faste partikler, der er til stede i en væske, men som ikke er opløst.)

Hvis du nu sidder og tænker “hvad så med PFAS, medicinrester og alle de andre farlige giftstoffer?” så har du helt ret i din bekymring: Sådan noget bekymrer man sig ikke om i Danmark når det kommer til spildevand. Og det gælder jo både den daglige udledning af renset spildevand og spildevandsslammet, og ikke mindst nedsivningen.

Se evt. en artikel i Sjællandske Nyheder HER for at læse mere om det såkaldte topmoderne anlæg i Gilleleje, som ifølge Gribskov Kommune renser 3-4 gange mere end det skal ifølge grænseværdierne - MEN SOM KUN RENSER FOR NITRAT, FOSFOR OG SUSPENDERET STOF!!! Det lemfældigt rensede spildevand ryger derefter direkte ud i Kattegat via en 415 meter lang vandledning ud for stranden vest om Gilleleje.

Det er her Steens opfindelse af pilerenseanlæg kommer ind i billedet. Se evt. link til hans hjemmeside HER, hvor der er en meget udførlig gennemgang af det patenterede anlæg (patent i 38 lande og med et irsk universitet der vil til at anvende det i Irland, udover mange danske installationer). Se video klippet herunder fra SBR Innovations hjemmeside (Steens virksomhed):

Rent drikkevand vil Gribskovs fremtidige generationer?

Ja, det er muligt at rense for PFAS og andre evighedskemikalier, medicinrester og andet giftigt stof fra spildevandet. Men når miljøstyrelsen ignorerer og sylter Steen Brabrand Rasmussens patenterede løsning, så er udsigterne lange til at løse problemet over en bred indsats i Danmark.

MEN, der skal jo bare en kommune til, for at der for alvor kan komme gang til pilerenseanlæg i Danmark, OG HVORFOR IKKE LADE DET VÆRE GRIBSKOV?

Som Steen kan dokumentere, så koster det omkring 100 gange mindre at rense spildevand med pilerenseanlæg end de kombinerede metoder man bruger i dag. Pilerenseanlæg kan nemlig erstatte alle de tre nævnte spildevandsrensningsmetoder som anvendes i Gribskov (minianlæg, centrale anlæg og nedsivning).

Hvad venter vi på?

Og hvis vi så også lige får stoppet Gribskov Naturnationalpark og de ørnebregner som også risikerer at forgifte Gribskovs grundvand når skovens træer fældes; så er vi godt på vej til at sikre rent grundvand, og dermed rent drikkevand til Gribskov Kommunes fremtidige borgere. Læs mere om problemet med ørnebregner i Facebook-opslaget HER!

Selvom Naturstyrelsen og Miljøministeriet forsøger at ignorere problemet med ørnebregner, så er der heldigvis en masse vågne borgere, foreninger og andre initiativer, som har taget kampen op mod et stadigt mere ignorant system. Og nogle går sågar også den politiske vej med dette problem.

Ved kommunalrådsvalget d. 18. november er det muligt at stemme på en partiliste, der vil sikre rent grundvand og rent drikkevand i Gribskov. Undertegnede stiller nemlig op til byrådet for partilisten Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden (Alliancen-BUF) ved kommunalvalget i år.

Se min personlige beskrivelse herunder:

