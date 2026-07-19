Opskrifter på hjemmelavede personlig pleje produkter

Lad være med at give globalisterne dine penge!

Bytte- og bagagerumsmarkeder handler om at undgå at give globalisterne alle pengene, for vi ser aldrig pengene igen. Handler du i Netto kan du være sikker på at du ikke ser dine penge igen, når du først har afleveret dem i kassen (eller givet dem elektronisk til din egen personlige robot kassedame).

Derfor skal vi hjælpes ad med at få handelen tilbage til at foregå befolkningen imellem.

Opskrifter på hjemmelavet plejeprodukter

Jeg er jo ikke ved at opbygge et kosmetik-imperium. I stedet vil jeg bare gerne inspirere danskerne til at producere tingene selv og handle med hinanden.

Herunder kan du finde mine gennemprøvede opskrifter på de mest populære personlig pleje produkter som jeg har erfaring med at producere selv, og som jeg også selv bruger.

Læs mere om markedet i Dronningmølle på linket herunder, hvor du også kan finde mere information om Friheds.net.