Opsummering af 'ALT' - fra valgnatten

Hvor mange stemmer fik I?

Selvom det primære formål med Alliancen-BUFs kampagne var at sætte debat i gang om folkemord, manglende demokrati, det uhæmmede forbrug som årsag til forureningen, kommunernes overgreb på borgerne, og regionernes bedrag af befolkningen; så er der selvfølgelig mange der har stemt på os, som gerne vil vide hvordan det er gået med antallet af stemmer.

Når man som Alliancen-BUF ikke får pressedækning, så skal der meget til at bryde gennem mediemure. Vi har forsøgt at slå på tromme på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og TikTok, med også har er vi blevet begrænset. På Facebook er 5-6 af os og vores støtter blevet begrænset på forskellige måder. Mest ved at fratage os retten til at kommentere. Selv har jeg oplevet at jeg end ikke fik lov til at kommentere på mine egne opslag.

Nå men, jeg lovede jo resultaterne fra KV25/RV25:

Struer Kommune: 22 stemmer (0,2 %)

Gentofte Kommune: 58 stemmer (0,1 %)

Gribskov Kommune: 107 stemmer (0,5 %)

Region Østdanmark: 1.973 stemmer (0,1 %)

I forhold til at opnå en plads i kommunalrådene, så skal man have 800-1.200 stemmer og omkring 25.000 i regionen.

Det er ikke et prangende resultat, hvilket Markus og jeg selv bruger lidt tid på at sætte i det rette perspektiv i videoen.

Video-opdatering fra Gilleleje dagen efter valget

En slet skjult irritation over valgets udfald i Gribskov foranledigede mig til at lave en Facebook live-video dagen efter valget, under en gåtur på havnen i Gilleleje. Se den herunder:

Essentielt betød resultatet i Gribskov at de to mest pædofil-venlige partier, Konservative (Trine Egetved) og Nyt Gribskov (Anders Gerner Frost) blev de to største partier i byrådet.

Pædofilsagen og tvangsfjernelser

Når jeg omtaler de kommunalpolitiske sager i Gribskov, så er det fortrinsvist pædofilsagen og tvangsfjernelsessagen af Maria og Martins to børn. Herunder kan du finde alle de hidtidige podcasts og video-afsnit (der kommer flere!):

