OPTAKT TIL SØNDAGS-ZOOM: "Hold fingrene væk fra kommunalpolitik!"

Dette nyhedsbrev er en optakt til zoom-mødet søndag 19. oktober kl. 17:00

Jeg er ikke for fin til at stå på den kommunalpolitiske scene!

Når folk advarer mig om at stille op til de parlamentariske valghandlinger, opsiger mit nyhedsbrev og skriver lange breve om min(e) fejltagelse(r), så bliver jeg interesseret i at forstå deres standpunkter. Men, jeg bliver også endnu mere stålsat på at gøre det jeg finder mest rigtigt at gøre, nemlig at stille op til kommunalrådsvalget, samt regionsrådsvalget! Begge finder sted 18. november i år, sådan som det har gjort siden kommunalreformen i 1970, indenfor rammer, der faktisk har faciliteret denne decentraliserede lokale valghandling i over hundrede år (med diverse tilretninger gennem årene).

Folk der har mistet troen på den vej samfundet er på vej i, advokerer ofte for ikke vil deltage i valghandlingerne, hvad enten det er folketings-, kommunalråds- og regionsrådsvalg. Det kan jeg faktisk godt forstå. Det ville også være mærkeligt hvis jeg ikke kunne forstå det, når nu jeg har skrevet 4 bøger, der tilsammen udgør en lammende kritik af demokratiet i Danmark, eller nok nærmere manglen på demokrati i Danmark!

Argumentet for ikke at stemme, endsige stille op til valget, er, at man jo giver det udemokratiske danske demokrati sin blåstempling ved at tage del i valghandlingerne. Men er argumentet reel logik, eller er det en afsporing fra virkeligheden? - Jeg vil argumentere for det sidste!

Der er jo ikke tale om et reelt folkestyre!

Hvis man er til en fest og festen tager en uskøn drejning, kan man jo sagtens stikke hovedet i busken og luske hjem langt inden skrup-af-suppen bliver serveret. Er det så et statement om at man er utilfreds, eller opfatter folk det bare som at vedkommende havde fået for meget at drikke, ondt i maven eller bare ville tidligt i seng? Eller hvis folk helt bliver hjemme fra festen, er det så fordi de er dovne, eller fordi de forsøger at fortælle at de er utilfredse med noget?

Det er det samme med de såkaldte demokratiske valghandlinger. Er man utilfreds, så kan man enten forsøge at lave et statement når man afgiver sin stemme (!), eller man kan helt blive hjemme. Bliver man hjemme, så ‘er man uden for indflydelse’. Og deltager man, så giver man valghandlingerne legitimitet. Sikke et dilemma.

Siden 2020 har jeg været opmærksom på at det at “afgive sin stemme” er et af de typiske trick, som borgerne bliver udsat for i det såkaldte repræsentative demokrati. Udtrykket er blevet opfundet i England efter 1707, hvor man senere blev til Det forenede kongerige og Storbritannien (United Kingdom of Great Britain), og hvor man lige siden i den grad har fiflet med termer såsom ‘folkestyre’ og ‘demokrati’ med en styreform som kaldes for konstitutionelt monarki.

Set ud fra et demokratisk-parlamentarisk perspektiv, så er Danmark rent parlamentarisk en miniudgave af Storbritanniens konstitutionelt monarkiske styreform, dog uden den samme kolonimagt-tilgang som Storbritanniens (Great Britains) British Commenwealth udgør med i alt 56 stater. Og dog, for Danmark har jo det såkaldte rigsfællesskab med Færøerne og Grønland, hvor vores lille lands drømme om at besidde kolonier til dels bliver indfriet med al den (skrøbelige) magt en lilleputnation som Danmark kan mønstre.

Danmarks kopi af det repræsentative demokrati er altså blevet kopieret fra Storbritanniens konstitutionelle monarki. Når danskerne som minimum hvert fjerde år går til valgurnerne, så kan man spørge sig selv hvorfor man skal “afgive sin stemme” og putte den i en “urne”? Hvem er død, siden man gør anvendelse af en urne? Det er såmænd din ret til at være med til at styre landet. I hvert fald for den næste folketingsperiode (op til 4 år). Men til gengæld får du en masse (folketings)teater for pengene. Er du uenig med den repræsentant som din afgivelse af din stemme er tilfaldet, så må du bare stemme anderledes næste gang du får muligheden for sådan fungerer et folkestyre! - Eller det bliver du i hvert fald fortalt.

Jeg vil igen gøre opmærksom på at jeg har beskrevet alt dette om (det manglende) demokrati i bog-trilogien Illusionen om Danmark og den mere hurtig-læste bog Illusionen om Grundloven. Jeg vil godt være lidt ujysk her og påstå, at hvis du ikke har læst disse fire bøger, så interesserer du dig ikke for dit land og dit lands historie. I hvert fald ikke nok til at forsøge at forstå landets reelle historie og reelle styreform.

Danmarks reelle historie og reelle styreform afviger væsentligt fra det der står i de mere officielle annaler, af den simple årsag at disse er styret og dirigeret af den magt, som jo gerne beskytter sig selv og benytter nærmest enhver lejlighed til floromvundet at fortælle om sig selv og sine generøse og godhjertede bedrifter.

Der skal en med en veludviklet kritisk sans kombineret med en mindst lige så veludviklet tålmodighed til, at dokumentere den illusion, der er blevet masseret ind i danskernes bevidsthed siden Harald Blåtand ifølge sin egen Jellingsten “samlede og kristnede danerne”. Den kritiske sans og tålmodighed var det åbenbart kun mig der kunne mønstre da Danmark havde brug for at nogen hamrede en næve i bordet og sagde “Stop festen - Der er noget helt galt!” I hvert fald til det niveau hvor dokumentationen effektivt understøtter udsagn som “den demokratiske fiktion, den juridiske fiktion og den økonomiske fiktion” som en del af den afsløring af illusionen om Danmark (se del 2 af trilogien).

Repræsentativt demokrati inkluderer kontrol med styringen af kommunerne og regionerne

Centraliseringen af magten i Danmark inkluderer en stram styring af regioner og kommuner indefra magtens centrum, Folketinget. Dette gøres selvfølgelig med ført hånd, om end den førte hånd er skjult for den godtroende befolkning. Og for de kun næsten lige så godtroende politikere. For de fleste politikere opdager hurtigt at der er noget galt når de sætter sig til rette i byråd, region og/eller folketing. Men de har enormt svært ved at kommunikere dette videre til en lykkeligt uvidende omverden.

Hvordan forklarer man at det er Folketinget (ultimativt EU) der har bestemt det, når en kommune afvikler velfærden og lukker skoler og plejehjem?

Jeg er dog utroligt glad for at to af mine kandidatkolleger til kommunalbestyrelsesvalget 2025 i Gribskov Kommune allerede tilbage i 2022 satte fingeren på pulsen og lagde informationen om Folketingets styring af kommunerne ud til offentligt skue, endda i en video som var velgennemtænkt og letforståelig for lægmand. Se en video med Anders Gerner Frost (fra lokalpartiet Nyt Gribskov) og Pernille Søndergård (som i september 2023 skiftede Nyt Gribskov ud med Moderaterne). Se videoen herunder (eller se link HER):

Så hvorfor stiller du op, Flemming?

Når man godt ved at demokratiet allerede er gået fløjten, og folkestyre er en by i Rusland, så kan det virke paradoksalt at stille op til et kommunalbestyrelsesvalg. Men hvis man har den viden, er det så ikke netop vigtigt at gøre politikere, vælgere, medier og andre iagttagere opmærksomme på at den viden eksisterer, og forsøge at formidle den så godt som muligt?

Det er i hvert fald min holdning og min indstilling til både at deltage i kommunal- og regionsvalget. Og jeg synes allerede at det har givet gevinst på en række områder og i langt højere grad end da Frihedslisten stillede op med 42 kandidater til kommunal- og regionsvalget i 2021. Det er ikke fordi at det er bedre at stille op med 4 kandidater end 42 kandidater. Men tiden har ændret sig. De andre kommunal- og regionspolitikere er interesseret i at gå i dialog i langt højere grad end det var tilfældet i 2021, hvilket jo også var under corona tiden.

Zoom-møde søndag kl. 17

Derfor vil jeg gerne dele en masse af mine erfaringer og viden, også af den mere personlige slags - på et zoom-møde som bliver afholdt søndag 19. oktober kl. 17.

Da jeg gerne vil bruge dele af mine mere personlige oplysninger på dette zoom-møde vil jeg gerne holde det for en lidt mindre tættere skare, end bare at invitere alle de over 2.500 abonnenter på mit danske nyhedsbrev (mit engelske er i øvrigt på næsten 3.000 og har dermed overhalet det danske).

Så derfor er det kun betalende medlemmer der kan logge ind på zoom-mødet søndag.

