På søndag i Maribo kan du bl.a. få hjemmelavet økologisk tandpasta, deo og hårvoks

Maribo/Lolland har fået sin egen gruppe på Friheds.net

Lokale frihedsfolk på Lolland kan nu mødes i deres egen gruppe på Friheds.net. Her kan man kommunikere med hinanden og man kan lave aftaler. Og vigtigst af alt, så er der ingen reklamer eller overvågende algoritmer. Man kan sågar holde videomøder.

Gå til gruppen på linket herunder:

Lollands egen Friheds.net gruppe

Hvis du endnu ikke har betalt vil du ikke kunne logge dig ind på Friheds.net. Du kan godt registrere dig som bruger og modtage nyhedsmails, men det er først når du har betalt at du har fuld adgang til Friheds.net.

Bytte og bagagerums-sæsonen er godt i gang!

Allerede i maj måned er der bytte- og bagagerumsmarked i både Silkeborg og på Lolland. Og i forrige weekend blev det allerførste marked afholdt i Sandvad mellem Slagelse og Næstved.

Husk at selvom du måske synes det er lettere at gå i Netto, så skal vi virkelig til at hjælpes ad med at få disse markeder op at stå. Lige om lidt vil der opstå en alvor, hvor det bliver meget tydeligt hvor vigtigt det er, at vi allerede handler sammen!

- Så støt markederne ved at dukke op og netværke, uanset hvor meget du vil købe, sælge eller bytte dig til!

Silkeborg

Tid: Lørdag den 30. maj kl. 10-14

Sted: Horsensvej 12, Salten, 8653 Them

Der er bytte- og bagagerumsmarked på parkeringspladsen for Karens hyggelige garnbutik i Salten. Det sker hver den sidste lørdag i måneden i maj, juni og juli!

Maribo

Tid: Søndag den 31. maj kl. 11-15

Sted: Elisabetsminde, Kirkevejen 241, 4930 Maribo

Dette er det første marked på en gård i nærheden af Maribo på Lolland, så hvis du bor på Lolland eller Falster er det vigtigt at du støtter op, så arrangørerne får lyst til at gentage eventet.

OBS: Jeg deltager selv på markedet i Maribo.

Hvidbjerg/Thyholm

Tid: Søndag den 7. juni kl. 10-12

Sted: Østergade 1, Hvidbjerg, Thyholm

Markedet foregår på p-pladsen foran Thyholms gamle skole. Der er mulighed for at låne toilettet i Adrians galleri der er nabo til p-pladsen (der er også mulighed for en forfriskning efter markedet, hvor vi mødes inde på galleriet).

OBS: Jeg deltager selv på markedet i Hvidbjerg/Thyholm.

Der er altid plads på parkeringspladsen foran den gamle skole. Adrians galleri (Klime) ligger lige til venstre på billedet.

Dronningmølle

Tid: Søndag den 14. juni kl. 12-14

Sted: P-plads v/Dronningmølle station, Dr Mølle Strandvej 645A, 3120 Dronningmølle

Stedet er velvalgt, for når markedet er slut så går vi på Il Molino og spiser pizza (se nedenstående video fra Danmarks bedste pizzarestaurant, no kidding). Der er allerede planlagt endnu et marked i Dronningmølle søndag den 21. juli kl. 12-14.

OBS: Jeg deltager selv på markedet i Dronningmølle.

Hørsholm

Tid: Søndag den 21. juni kl. 10-14

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Husk at der også er et hønselaug i Hørsholm, som du stadig kan nå at blive medlem af! Kontakt Susanne på email: mvloumand@gmail.com

OBS: Jeg deltager selv op markedet i Hørsholm.

Svendborg

Tid: Lørdag 4. juli kl. 13-15

Sted: Parkeringspladsen ved Strandkiosken, Skårupøre Strandvej 53, 5881 Skårup Fyn

Markedet gentages hver lørdag i juli måned 2026. Vil du med på den lokale mailingliste kan du skrive en e-mail til Lene: lene_hoeffner@hotmail.com

Vrensted

Tid: Søndage kl. 14:30-16 (Starter først op i juni. Datoer kommer i næste nyhedsbrev)

Sted: P-pladsen ved købmanden, Bådstedhedevej 8, 9480 Vrensted

OBS: Jeg deltager selv på markedet i Vrensted søndag d. 12. juli.

Billede fra det første, i øvrigt meget velbesøgte, marked i Vrensted i 2025.

Sandved (mellem Slagelse og Næstved)

Tid: Lørdag den 15. august kl. 10-14

Sted: Egegården, Nyvej 52, 4262 Sandved

Rejs omkring 100 år tilbage i tiden ved at deltage i et bytte- og bagagerumsmarked på Egegården i Sandved. Kom og støt Berit og Freddys fantastiske landmandsbrug hvor tiden har stået stille i mange år:)

Friheds.net - platformen bag

Er en IT-platform, som gør det let at arrangere bytte- og baggagerumsmarkeder over hele Danmark.

Alle fremtidige baggagerumsmarkeder bliver annonceret på Friheds.net.

Bemærk at du kun kan blive medlem af netværket ved fysisk fremmøde, enten til et baggagerumsmarked eller til et af de mange kommende informationsmøder.



Netværket er nemlig kun for rigtige mennesker og ikke for Bot’er og anonyme profiler!

Herunder billeder af nogle af de madvarer du kunne købe på et af de første baggagerumsmarkeder, der blev holdt i Vrensted i Vendsyssel. Bemærk også at du sagtens kan lave aftaler på forhånd med et medlem der tilbyder en bestemt vare, så du ikke risikerer at han eller hun har udsolgt.

Fordele ved bytte- og bagagerumsmarkederne:

Du møder rigtige mennesker, der handler med andre rigtige mennesker!

Platformen indbyder til lokalt producerede varer af høj kvalitet: Usprøjtede fødevarer og naturmaterialer, fremfor Frankenstein-food og Kina-skrald.

‘Big brother’ kan ikke følge med i dine handlinger, for Friheds.net platformen er afsondret fra det øvrige internet, ved at der ikke er ‘samarbejdende platforme’.

Der er ingen der høster dine data og genbruger dem.

Der er ingen automatiserede annoncer, kun de andre brugeres opfordring til at du handler med dem.

Som medlem inviteres du til alle de arrangerede bytte- og baggagerumsmarkeder i dit område og i resten af landet.

Du får mulighed for at afsætte dine egne varer lokalt, men du har også mulighed for at tage til markeder i andre landsdele.

Du kan sågar lave aftaler på Friheds.net om afsætning af dine varer inden du tager afsted hjemmefra.

Alle - også naboer og andre der ikke er medlemmer - er velkomne til baggagerumsmarkederne; men det er kun medlemmerne på Friheds.net der kan lave aftaler online.

Nye medlemmer er altid først godkendt af en Friheds.net administrator, hvilket kun kan foregå ved et fysisk møde.

Der vil være administratorer lokalt rundt om i hele landet, som hjælper med at stable de lokale baggagerumsmarkeder på benene.

ALLE kan gratis deltage i alle markederne, men det koster 100 kr. (lige nu kun 50 kr!) at blive medlem af Friheds.net for resten af kalenderåret. (pengene skal betales fysisk og går udelukkende til at finansiere og vedligeholde platformen)

Tryk på nedenstående knap for at gå til forsiden af Friheds.net. Du kan tilmelde dig på linket, men du får først adgang når du har betalt for medlemskabet.

Gå til Friheds.net

Hvordan bliver du medlem?

Du kan kun blive medlem af Friheds.net ved fysisk møde med en Friheds.net administrator.

Mød op til et baggagerumsmarked og find en administrator eller en arrangør, så du kan blive medlem ved at give vedkommende din email adresse ledsaget af 50 kr (for resten af året).

Bliv medlem på Himmelbjerget på Grundlovsdag (5/6-2026)

Helt ekstraordinært kan du komme på Himmelbjerget på Grundlovsdag og blive medlem der ved at betale 50 kr. direkte til mig.

I år holder vi en meget uformel picnic Grundlovsdag på Himmelbjerget. Vi starter vores picnic kl. 12, lige efter det officielle program er slut (det varer fra 10 til 12 se evt. det officielle program HER!). Man tager selv sin egen madkurv med, eller køber sine mad og drikkevarer i grillbaren på Himmelbjerget:)