Pædofilsagen i Gribskov Kommune - Del 1

Hvordan kommunen ødelægger en familie og hjælper med at dække over en pædofil

I podcasten starter den komplicerede sag i 2020. Men den går faktisk endnu længere tilbage.



Den nu pædofildømte spejderleder erkendte under retssagen, at have groomet sin datters veninde og udført seksuelle overgreb på hende siden hun kun var 8 år gammel. Derfor går sagen helt tilbage til 2016. Men han anholdes først i sommeren 2024 og får i december 2024 en fængselsdom på 1 år og 9 måneder, efter da at have siddet varetægtsfængslet i et halvt år. Han dømmes for at have udført seksuelle overgreb på tre forskellige mindreårige piger, som bl.a. er foregået i 2021, 2022, 2023 og 2024 - overgreb som kunne have været undgået.

Som far til pigens veninde opnår han pigens tillid ved at groom’e hende fra 8 års alderen, hvilket betyder at han opdyrker et tillidsforhold til den mindreårige med henblik på at forgribe sig seksuelt på vedkommende.

Hans adfærd anmeldes bl.a. til kommunen under et møde på borgmesterkontoret 3. november 2021. På mødet deltager daværende borgmester Anders Gerner Frost, medlem af Udvalget for Børn og Familie Trine Egetved (som et par uger senere bliver 1. viceborgmester), daværende centerchef for sociale anliggender, Erica Tromp (som forlader stillingen 2 uger senere), den bekymrede mor til pigen, samt hendes to bisiddere, heriblandt Gert Lassen (som medvirker i podcasten.

Mødet blev lydoptaget med samtykke fra alle deltagende. Af lydoptagelserne fremgår det, at Anders Gerner Frost lover “at han personligt vil gå ind i sagen”.

Men kommunens folk gør efterfølgende absolut ingenting ved morens alvorlige henvendelse. Tværtimod, for den senere dømte pædofile mand laver i stedet underretninger af moren, som får kommunen til at iværksætte en § 50 undersøgelse (børnefaglig undersøgelse) af moren. Men de gør absolut intet ved mistanken om spejderlederens overgreb. I hvert fald ikke før næsten tre år senere!

Først da den pædofildømte i sommeren 2024 anholdes af politiet indsender nu 1. viceborgmester Trine Egetved hele 3 underretninger. Men det er altså først efter at manden er anholdt og først efter han har udført nye seksuelle overgreb på mindreårige piger. Det er overgreb som kunne være undgået hvis Trine Egetved havde reageret på sagen efter mødet på borgmesterkontoret. Som medlem af kommunens Udvalg for Børn og Familie i 2021 kender Trine Egetved uden tvivl de forpligtelser der er nedskrevet i Barnets Lov. Hun bliver efterfølgende formand for det nye udvalg og bestrider derfor posten som formand for Skole, Børn og Familie fra 1. november 2023.

Her er ordlyden af Barnets Lov § 135:

§ 135. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

HJÆLP!

…med at sende denne podcast til et nyhedsmedie, så vi forhåbentligt kan få den etablerede presse til at belyse denne sag og beskrive det overgreb som familien og især moren er blevet udsat for af kommunen, så detaljerne kommer frem til en bred offentligheds bevågenhed. Det kan ikke passe at vi har at gøre med lokale toppolitikeres og kommunale embedsfolks pligtforsømmelse og fejlvurderinger, som ikke bliver fortalt videre til borgerne i Gribskov. Derudover er det jo også fuldstændig grotesk at moren til en pige (nu ung kvinde) som der er blevet begået overgreb imod, ikke tildeles nogen som helst rettigheder eller ydes nogen som helst retfærdighed. Hun har ikke gjort noget galt som hun skal straffes for. Tværtimod, så skylder Gribskov Kommune hende at tage hende og hendes rettigheder alvorligt, give hende en undskyldning og få genoptaget de sager, hvor kommunen beviseligt har taget fejl af situationen, desværre med den skærpende omstændighed at den pædofildømte begår nye overgreb, som kunne være undgået. Der foreligger en fuld arkivskuffe med beviser og sågar lydoptagelser på hvordan kommunen har udført et menneskeretsligt overgreb på moren, som nu ikke må udtale sig om noget som helst, og som er blevet fremmedgjort for sin egen datter.



OBS: Pressen og medierne (SN, Netavisen og Ekstra Bladet) har indtil nu kun omtalt selve dommen. Kommunens andel i den ulykkelige familie sag er ikke blev nævnt med et eneste ord!

Se Sjællandske Mediers artikel HER (bag betalingsmur!)

Se Netavisens omtale af dommen HER

Se Ekstra Bladets omtale af anholdelsen i juli 2024 HER

(underligt nok kan man ikke finde omtale af sagen på politi.dk)

I næste episode…

Dykker vi ned i sagen og antager morens perspektiv. I denne ulykkelige sag bliver hun negligeret af kommunen, som vælger ubetinget at stole på at den senere pædofildømte spejderleder taler sandt.

Moren mister undervejs forældremyndigheden og fik i maj 2025 et tilhold om at hun ikke må kontakte sin datter og ikke må udtale sig om sagen overhovedet.

Hun har nu mistet kontakten med sin datter, som er blevet groomet siden 8 års alderen og udsat for gentagne og mange seksuelle overgreb. Ydermere er hun tvunget til at leve med bevidstheden om, at datteren bor hos sin (ikke biologiske) far, der er en nær ven af den pædofildømte!

Alt sammen p.g.a. kommunens svigt.

Kan det blive meget mere hjerteskærende?