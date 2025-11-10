Illusionen om Danmark

Pædofilsagen i Gribskov Kommune - Del 3
"Mor, du må aldrig give op!"
Flemming Blicher
Nov 10, 2025

Interview med morens kæreste

Tredje afsnit af Pædofilsagen afslører detaljer som indikerer, at der til stadighed foregår et overgreb på den stakkels pige som sagen omhandler, og som nu er blevet en 17-årig ung kvinde.

“Mor, du må aldrig give op!”

I dette afsnit deltager Michael, som har været kærester med moren siden 2016, og som har været impliceret i flere afgørende optrin i sagen. Desuden deltager Helle også, som du måske kan huske fra første afsnit. Nye detaljer lægges frem.

Du kan finde de tidligere afsnit om Pædofilsagen herunder:

Pædofilsagen i Gribskov Kommune - Del 1

Nov 4
Pædofilsagen i Gribskov Kommune - Del 1

Hvordan kommunen ødelægger en familie og hjælper med at dække over en pædofil

Read full story

Pædofilsagen i Gribskov Kommune - Del 2

Nov 5
Pædofilsagen i Gribskov Kommune - Del 2

Read full story

