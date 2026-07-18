Sandheden om Jesus og geopolitiken i hans samtid

Geopolitik på Jesus’ tid

Når man forstår Levantens basale geopolitik og kigger på landkortet, så falder mange ting på plads og pludselig giver udtrykket “fra Herodes (Antipas) til Pilatus” også mere mening.

Det var Herodes den Store (Herodes Antipas' far) der havde ombygget det palads hvor hans søn Herodes Antipas og Pontius Pilatus residerede under den skæbnesvangre påske.

Pontius Pilatus : Romersk præfekt (praefectus) over provinsen Judæa. Hans jobfunktion var at være militærguvernør med ansvar for romersk lov, skatteopkrævning og opretholdelse af den offentlige orden på vegne af kejseren (Tiberius Julius Caesar Augustus).

Herodes Antipas: Tetrark (fjerdingsfyrste) over Galilæa og Peræa. Hans jobfunktion var at være lokal klientkonge underlagt Rom, som regerede over sine tildelte områder med ansvar for den daglige, civile administration.

Den vigtige forskel mellem disse to statholdere var at, hvor Herodes Antipas var en lokal klientkonge ud af et (tidligere) magtfuldt dynasti, så var Pontius Pilatus fuldblods romer fra ridderstanden (‘equester’ var en mellemadelig ridderstand lige under den romerske senatorstand).

Fælles for dem begge var, at deres tilstedeværelse i Jerusalem var vigtig under Påskeofringerne, for at minimere mulighederne for at nye opstande skulle eskalere til større uroligheder, der kunne true romernes lokale magtudfoldelse (opkrævning af skat!) i det sydlige Levant.

Det store geopolitiske puslespil:

Fra græske imperier til romersk jernnæve (200 f.Kr. – år 0):

For at forstå de voldsomme spændinger, etniske fejder og det landkort, som Jesus trådte ind i, må vi spole tiden 200 år tilbage. Verden i år 200 f.Kr. var en krudttønde af stormagtsinteresser, hvor fire markante grupper stødte frontalt sammen:

Grækerne

Fønikerne

Makkabæerne

Romerne

Derudover har Samaria en vigtig funktion som stødpudezone, set med romernes øjne på Jesu tid. Det er fra dette landområde, at Jesus opfandt den fiktive hovedperson i lignelsen om “Den barmhjertige samaritaner” og han møder også selv en samaritansk kvinde ved Jakobs Brønd ved foden af Garizimbjerget (ifølge Johannesevangeliet kapitel 4 vers 10-14). Dermed gør Jesus selv Samaria til en vigtig brik i hans virke fordi han bruger datidens geopolitik til at fremtvinge pointerne i hans lignelser. Og derfor hjælper et studie af datidens geopolitik os i dag til, at forstå dybden i Jesu budskab.

Hvad var det for et Tempel?

I nutidens jødedom (og kristendom!) tales der om ‘tempelperioderne’, men hvad er det for et eller flere templer der omtales?

Davids søn, Kong Salomon byggede det første i det 10. århundrede f.v.t. - angiveligt i Jerusalem

Zerubbabel byggede det andet tempel i år 516 f.v.t. efter eksilet i Babylon.

Herodes den Store udbyggede det andet tempel til et enormt kompleks i år 20 f.v.t.

Romerne destruerede templet (det andet) i år 70 e.v.t.

I dag taler håbefulde og profetiske jøder om den tredje tempelperiode. Den Tredje Tempelperiode eksisterer ikke som en historisk epoke, men begrebet henviser til en fremtidig, profetisk tid, hvor det Tredje Tempel i Jerusalem skal opføres.

Det er myterne om disse tempelperioder der gør Jerusalem særlig, ved at den fra Babylon hjemvendte israelitiske elite hævder, at Tempelbjerget ved Jerusalem er stedet for Salomons første tempel. Men det findes der ikke overbevisende arkæologiske beviser for. En umiddelbart logisk forklaring på at denne israelitiske elite hævdede dette i 500-600-tallet f.Kr. var at de ikke havde adgang til Samaria, hvor bondestanden regerede, og at Kong Salomons tempel (hvis der var sådan et) formentligt er at finde der.

Det er Herodes den Stores udbyggede palads, The Herodian Palace, at både Pontius Pilatus og Herodes Antipas har (midlertidige) residenser under påskefesten, hvor Jesus ender med at blive korsfæstet. Han bliver sendt fra Pilatus til Herodes (Antipas) og tilbage til Pilatus. Da disse to statholdere begge (formentligt) har haft midlertidig residens på Herodes den Stores Palads, dog vidt forskellige steder i det enorme ckompleks, under påskefestlighederne (som de eksisterende inden Påsken kom til at betyde noget andet for kristne), så har romernes spidsrod med Jesus foregået indenfor et ganske afgransket område.

Jesus var jo fra Galilæa, så Pilatus forsøger at tørre ‘den problematiske profet’ af på Antipas, da Pilatus allerede har to streger i kejserens sorte bog på dette tidspunkt fra tidligere opstande (som kejseren frabad sig i en provins hvor der ikke var udstationeret omkostningstunge romerske legioner).

Den Galilæiske Revolutionær

Med de indledende strækøvelser på plads, vil jeg invitere dig til at se det 11 kapitler lange video-narrativ som fortæller om de geopolitiske omstændigheder op til og omkring Jesu virke:

1. Geopolitik

2. Kulturelle magtkampe

3. Revolutionen

4. Uddannelse

5. Fønikien

6. Samaria

7. Kanaanæerne

8. Den Judæiske elite

9. Romernes kors

10. Den ultimative systemkritiker

11. En abrahamitisk religion?

Du kan se de 11 kapitler herunder uden den omsluttende præsentation fra Løkken Fri Kirkes Sommercamp 2026:

Jeg bruger næsten al min vågne tid på at forske i historiens og nutidens magtbalancer. Det gør jeg for at oplyse befolkningen om hvilken illusorisk virkelighed de lever i. Men jeg har meget små indtægter fra dette arbejde (ca. 2.000-4.000 kroner fra mit nyhedsbrev om måneden), så hvis du synes om mit arbejde vil jeg opfordre dig til at blive betalende medlem her på mit danske nyhedsbrev:

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