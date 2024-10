Alle foredragsholderne på Sct. Thøger Festival 2024

Hvem var Sct. Thøger?

Der står en mindesten i Vrensted rejst ved hellig Sct Thøgers kilde midt i byen ved kirken (som oprindeligt hed Sct. Thøgers Kirke!). Som med alt andet har katolikkerne (og såmænd også protestanterne) formået at fordreje historien om Sct. Thøger til ukendelighed.

Men Sct. Thøger kendes stadig, og vi vil gøre vores til, at han kommer frem og tager den plads, han fortjener. Over hele Jylland og på Fyn fejrede man i gamle dage Sct. Thøger. Den katolske kirke forsøgte at gøre ham til en kætter, men måtte senere give ham helgen status efter lokalt pres. Sidenhen overtog den protestantiske kirke det kristne initiativ og fik samtidigt presset Sct. Thøger helt ud af kirken.

Sct. Thøgers navnedag er 30. oktober, så vi holder festivalen lidt forskudt i.f.t. hans helgendag.

Sct. Thøger er oftest afbilledet som en slags katolsk munk, hvilket han ikke var! Han var en tidlig kristen og influeret af den irokeltiske, kristne kulter fra de keltiske øer (nu de Britiske øer)

Program:

Fredag 25/10 - Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, Vrensted

17-18 Ankomst og indtjekning på Vrensted Hostel

17:30-19 Vrensted Købmand holder ekstraordinært åbent.

Købmand René Aaen viser butikken vises frem som eksempel på hvordan man holder en lokal købmand i gang i dagens Danmark: Kaffemaskine, hyggekrog og genbrugsen. Butikken er også åben, så du kan foretage indkøb.

18—18:30 Spisning på Vrensted Hostel

19-22 Foredrag om Biblen v/Kaspar Bonde og Marie-Louise Munk

Kontroversielt foredrag om biblen. Kaspar og Marie-Louise får ‘frit lejde’ til et foredrag om biblen. En undersøgelse af de forskellige referencer til Gud i Det gamle testamente, m.m. Vær med på et kritisk blik på biblen. Har Kaspar og Marie-Louise en pointe, eller er de bare provokatører? (med kaffepause indlagt på halvvejen)

Lørdag 26/10 - Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, Vrensted (og Byens Hus)

10-12 Frisbee-golf. Vi skal have kåret årets “Sct. Thøger” (Byens Hus)

på Vrensted I.Fs anlæg lige ved siden af Vrensted Hostel - Vi skal have kåret årets Sct. Thøger og frisbee-banen i Vrensted er den bane i Danmark som kommer tættest på den irokeltiske rejse som gjorde hellig Thøger til den store jyske sagnfigur som han blev. Vinderen af frisbee-golf turneringen (10 ‘huller’) kommer til at have Sct. Thøger-æren helt frem til næste års Sct. Thøger Festival:)

12-13 Bue og pil workshop. Marc Real fremviser bue og pil til jagtbrug

Marc Real har dyrket bueskydning i mange år. Han tager noget udstyr med så du kan se hvad der skal til for at kunne gå på jagt med bue og pil.

13-14 Frokostpause

14-16 Foredrag om den tidlige kristendom v/Jon Knudsen og Flemming Blicher

Jon og Flemming tager dig en tur ned af danmarkshistoriens Good Old Memory Lane. Jon fortæller om den tidlige kristendom og de bibler som arianerne og irokelterne havde inden katoliseringen af Danmark i 965 af Harald Blåtand. Flemming fortæller om Danmark i det første årtusinde og Sct. Thøger og den fantastiske sagnhistorie som både katolikker og protestanter (næsten) har lykkes med at køre ud på et sidespor.

17-18:30 Foredrag om at sætte dine likvider i ædelmetaller v/Michael Kastis

Guldpriserne har aldrig været højere, så hvis du lyttede til Kastis’ råd under de tidligere foredrag og gjorde som ham foreslog, så er din økonomi bedre stillet til fremtiden end den nogensinde har været. Men det er ikke for sent endnu! Kastis kommer og fortæller om ædelmetalmarkedet: Hvorfor sætte opsparingen over i ædelmetaller? Hvordan gør man? Hvad er risikoen? Hvad siger banken? Hvor gemmer man sit guld? Giver det stadig mening at gøre det nu hvor priserne er steget så meget? Osv. Ingen spørgsmål er for dumme i den forbindelse.

18-19 Vrensted Købmand holder ekstraordinært åbent

19-20 Middagspause (mad serveres kl. 19-19:30)

20-21 Helligåndens værksted v/Mirani Sternkopf

Vi har alle profetiske evner, men bruger vi dem? Hvad kan vi bruge dem til? Mette deler ud af sin viden om profetiske evner.

Søndag 27/10 - Manna-Thise Multihus, Jens Thise Vej 33

11-13 Gudstjeneste v/Løkken Fri Kirke

13-14 Frokostpause

14-16 Workshop om prepping, jagt og trykhenkogning v/Brian Dahl og Flemming

Prepping? Hvor skal man starte? Hvad kan man gøre? Hvad kan man investere I? Hvorfor tage jagttegn? Hvad koster det? Brian og Flemming gennemgår deres egne dispositioner og investeringer i.f.m. prepping, jagt og trykhenkogning.

Alle de praktiske oplysninger

Pris for deltagelse

Kr. 200 for et enkelt foredrag/event (ekskl. overnatning) Kr. 350 for deltagelse i hele weekenden (ekskl. overnatning) Betaling foregår kontant ved ankomst. Deltagerne får rabat på bøgerne. Man får 75 kr. retur af deltagelsesprisen hvis man køber en af de 3 udgivne bøger (IoD del 1 og del 3 koster 250,- Illusionen om Grundloven koster 190,- Illusionen om Danmark del 2 udkommer (forhåbentligt) inden jul og koster 350,- Den kan forudbestilles for 300,- (man sparer over 100,-)

Måltider

Prisen inkluderer måltider, te og kaffe. Køkkenet er endnu ikke fuldt funktionsdygtigt, så måltiderne bliver ret basale og du skal selv hjælpe med forberedelsen, serveringen og oprydningen. Har du særlige krav til dine måltider, så tag gerne selv maden med (dog ikke reduktion i prisen).

Indkøb

Vrensted Købmand ligger lige ved siden af Vrensted Hostel. Der er åbent fredag til kl. 17:30, lørdag mellem 7:30-12, søndag mellem 7:30-10:30. Købmanden vil holde ekstraordinært åbent for Sct. Thøger Festival deltagerne fredag og lørdag aften mellem 18-19 (begge dage).

Overnatning

Overnatning er muligt på Vrensted Hostel for 200 kr./nat eller 300 kr. for begge nætter. Du skal selv tage håndklæde, lagen, pude- og dynebetræk med. Der er dejlige, bløde nye senge til alle, samt dyner og puder (uden sengetøj!)! Værelserne er nyistandsatte. Vrensted Hostel er et vandrerhjem, og derfor foregår overnatning på værelser med flere senge. Dobbeltværelse kan tilbydes til par.

Frisbee-golf

Tag noget varmt og behageligt tøj med til når vi skal gå en runde frisbee-golf. Der er højt græs i skovarealerne, så tag gerne støvler med, evt. regntøj. Prøv at udfordre dig selv i stedet for at blive inden døre. Også selvom det skulle regne lidt. Oplevelserne i naturen, og især her i det skønne nordjyske, er vigtige. Og da især i godt selskab:) Frisbee-golf foregår på et lækkert sportsanlæg og et lille skovområde lige ved siden af Vrensted Hostel. Der er udstyr til rådighed til os alle sammen.

Lokationer

Fredag og lørdag foregår det hele i Vrensted, med udgangspunkt i Vrensted Hostel: Adresse: Vrensted Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, 9480 Løkken Søndag foregår det hele i Manna-Thise Multihus: Adresse: Manna-Thise Multihus, Jens Thise Vej 33, 9700 Brønderslev

Transport

Den offentlige trafik kører ikke så ofte i Vrensted, men bus 209 kører ca. en gang i timen mellem Vrensted, Brønderslev og Løkken. Hvis du gerne vil hentes inde på Aalborg St. så kan vi sikkert finde et lift til dig. Vi fylder bilerne op når vi tager fra Vrensted til Manna-Thise søndag (ca. 5 km afstand). Der er masser af parkeringspladser lige udenfor Vrensted Hostel. Det samme i Manna-Thise.

Tilmelding nødvendig!

Der er kun plads til 35 deltagere. Send en email og fortæl om du vil overnatte på Vrensted Hostel. Det er først til mølle. OBS: Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse på din tilmelding. Tilmelding på e-mail: thoeger-weekend@de3fiktioner.dk

Om foredragsholderne

Marie-Louise Munk

Marie-Louise Munk er en nysgerrig opdagelsesrejsende, både i den fysiske verden og i gamle tekster, mystik, filosofi og meget mere. Hun stammer fra Sydhavsøerne, hvor hun, udover at studere og blogge om Bibelen, åndelighed og tro, driver sin egen virksomhed i rejsebranchen. Hun brænder for at dykke dybt ned i visdom om alt fra kvantefysik, anatomi, astrologi og hellige skrifter, i håbet om at finde frem til sandheden om, hvem vi i virkeligheden er, og hvor vi kommer fra. Hun har også en mission om at finde nøglen til, hvordan vi kan vende hjem til Kilden/Gudfaderen, som Jesus selv kom fra, og deler sine tanker og opdagelser på sin blog Hjemrejsen.dk.