FREDAG 25/10: Kaspar Bonde Eriksen og Marie Louise Munk får frit lejde til et foredrag om Biblen

17-18 Ankomst til Vrensted Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, Vrensted, Løkken

18-19 Middag

19-22 Kaspar Bonde Eriksen og Marie Louise Munk “Biblen og Jesus’ budskab”

Kaspar Bonde Eriksen er nok den mest forkætrede Bibel-kommentator Danmark har på nuværende tidspunkt. Men, guess what? Han er ikke den den eneste der kommer frem til nogle kontroversielle konklusioner. Marie Louise Munk har en hjemmeside Hjemrejsen, hvor hun deler meget af sin viden om Jesus’ Visdom og den sandhed hun mener han ønskede vi skulle kende!

Vi burde gøre som resten af samfundet og køre et cancel-culture trick af på Kaspar og Marie Louise, så de kan lære det. Men det er for kedeligt, så nu inviterer jeg dem i stedet til at komme til Vrensted og giver dem samtidigt frit lejde til at dele deres viden. Det eneste jeg lover er at det bliver kontroversielt, og jeg håber du tager dit kritiske snakketøj med, for den viden Kaspar og Marie Louise deler, skal da ikke bare få lov at stå imodsagt hen, vel? ;-)

Overnatning muligt på Vrensted Hostel for 200 kr/nat. eller 300 kr for begge nætter.

LØRDAG 26/10: Jon knudsen, Flemming Blicher, Michael Kastis om den tidlige kristendom samt guld og grønne skove!

Program for lørdag 26/10:

10:00 Frisbee-golf på Vrensted I.Fs anlæg lige ved siden af Vrensted Hostel - Vi skal have kåret årets Sct. Thøger og frisbee-banen i Vrensted er den bane i Danmark som kommer tættest på den irokeltiske rejse som gjorde hellig Thøger til den store jyske sagnfigur som han blev. Vinderen af frisbee-golf turneringen (10 ‘huller’) kommer til at have Sct. Thøger-æren helt frem til næste års Sct. Thøger Festival.

12:00 Muligvis bue-pil workshop hvis vi kan få en instruktør i stand

14:00-16:00 Jon Knudsen og Flemming Blicher tager dig en tur ned af danmarkshistoriens Good Old Memory Lane. Jon fortæller om den tidlige kristendom og de bibler som arianerne og irokelterne havde inden katoliseringen af Danmark i 965 af Harald Blåtand. Flemming fortæller om Danmark i det første årtusinde og Sct. Thøger og den fantastiske sagnhistorie som både katolikker og protestanter (næsten) har lykkes med at køre ud på et sidespor.

17:00-18:30 Michael Kastis om at sætte sine likvider i ædelmetaller - NU!

Guldpriserne har aldrig været højere, så hvis du lyttede til Kastis’ råd under de tidligere foredrag og gjorde som ham foreslog, så er din økonomi bedre stillet til fremtiden end den nogensinde har været. Men det er ikke for sent endnu!

Kastis kommer og fortæller om ædelmetalmarkedet: Hvorfor sætte opsparingen over i ædelmetaller? Hvordan gør man? Hvad er risikoen? Hvad siger banken? Hvor gemmer man sit guld? Giver det stadig mening at gøre det nu hvor priserne er steget så meget? Osv. Ingen spørgsmål er for dumme i den forbindelse.

19-20 Middag med lørdagshygge bagefter

Søndag 27/10: Gudstjeneste i Løkken Frikirke, Manna-Thise Multihus og workshop om prepping, jagt og trykhenkogning

11:00 Du inviteres til den ugentlige komsammen med sang og taler i Manna-Thise, Jens Thise Vej 33

13-14 Frokost i Manna-Thise Multihus

14-16 Workshop om prepping, trykhenkogning og jagt

Efterårsfest for en af Vendsyssel-Thys største sagnfigurer gennem tiderne

Der står en mindesten i Vrensted rejst ved hellig Sct Thøgers kilde midt i byen ved kirken (som oprindeligt hed Sct. Thøgers Kirke!). Som med alt andet har katolikkerne (og såmænd også protestanterne) fuldstændig makuleret historien om Sct. Thøger til ukendelighed.

Men Sct. Thøger kendes stadig, og vi vil gøre vores til at han kommer frem og tager den plads han fortjener. Over hele Jylland og på Fyn fejrede man i gamle dage Sct. Thøger, indtil det til sidst lykkedes kirken at overtage det kristne initiativ, og samtidigt presse ham ud af kirkekalenderen.

Sct. Thøgers navnedag er 30. oktober, så vi holder festivalen lidt forskudt i.f.t. hans helgendag.

Pris for deltagelse:

200 kr for et enkelt foredrag/event (ekskl. overnatning)

350 kr for deltagelse i hele weekenden (ekskl. overnatning)

Prisen inkluderer måltider. Køkkenet er endnu ikke fuldt funktionsdygtigt, så måltiderne bliver ret basale og du skal selv hjælpe med forberedelsen, serveringen og oprydningen. Har du særlige krav til dine måltider, så tag gerne selv maden med (dog ikke reduktion i prisen).

Overnatning muligt på Vrensted Hostel for 200 kr/nat. eller 300 kr. for begge nætter. Du skal selv tage håndklæde, lagen, pude- og dynebetræk med. Der er dejlige bløde nye senge til alle, samt dyner og puder! Værelserne er nyistandsatte.

Der er kun plads til 35 deltagere. Send en email til thoeger-weekend@de3fiktioner.dk og fortæl om du vil overnatte på Vrensted Hostel. Det er først til mølle. Du er først tilmeldt når du har modtaget en bekræftelse på din tilmelding.

OBS: Program og tider vil sandsynligvis ændre sig i forhold til det foreslåede. Alle de nævnte foredragsholdere er dog allerede booket til de nævnte dage. Der vil sandsynligvis komme en eller flere foredragsholdere oveni!