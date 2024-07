Nyhedsbrevet har et voksende engelsk publikum

Jeg har lavet nogle interviews på engelsk, blandt andet med Ole Dammegaard og James Roguski. Det har hver gang trukket en del engelsk talende abonnenter til.

Men det er frustrerende for dem der ikke kan dansk, at de så efterfølgende ikke kan forstå de nyhedsbreve der kommer på dansk. Omvendt kan det også være frustrerende for danskere der ikke kan læse på engelsk, at modtage nyhedsbreve på engelsk.

Derfor laver jeg nu en opsplitning af Illusionen om Danmark nyhedsbrevet, i en dansk og en engelsk version.

Du vil fremover modtage dem begge, men kan derefter let stoppe modtagelsen af det ene af dem.

Det bliver ikke to ens breve, så det er ikke bare oversættelser af hinanden der bliver sendt ud. Indholdet på de to kanaler vil være forskelligt, selvom det overordnede fokus er det samme.

Hvad er egentlig det overordnede fokus? - Vil nogen måske spørge:)

Mit fokus har ikke ændret sig. Jeg arbejder for at oplyse om Agenda 2030, The Great Reset, New World Order, One World Government, Corona-cirkusset, kontrolværktøjet 5G, om den (desværre) begyndende Tredje Verdenskrig; og om alle de andre dæmoniske planer som globalisterne har med jorden og især med jordens befolkning.

Hidtil har mit fokus været omkring globalisternes magtudøvelse i Danmark og især landets juridiske opbygning omkring Grundlov, Folketing og Kongehus. Nu vil jeg tage mig den lejlighedsvise frihed det er at hæve blikket lidt fra det lokalt danske, til at dvæle mere ved det internationale.

Jeg vil også gerne samarbejde med andre folkeoplysere på internationalt plan. Der er allerede flere som har givet tilsagn om at de gerne vil deltage i interviews på min kanal.

Hvordan skal jeg forholde mig?

Du behøver ikke at gøre noget som helst. Du vil fremover modtage begge nyhedsbreve og kan så afbestille det ene eller det andet alt efter dine præferencer.

Der vil ingen forskel være for betalende medlemmer, som vil have adgang til det hele. De vil nemlig vedblive med at være betalende medlemmer på den danske kanal, og have adgang til alt materialet på den engelske, da al indholdet dér vil være gratis.

Kanalen kommer til at hedde The Danish Illusion. Hvis der på et senere tidspunkt bliver noget betalt indhold på The Danish Illusion, så kan man tegne et særskilt abonnement på den, men indtil videre er alt materialet gratis.

English translation

The Danish Illusion newsletter/podcast/vlog will from now on have a separate English version

The newsletter has a growing English audience I have done some interviews in English, including with Ole Dammegaard and James Roguski. It has each time attracted a number of English-speaking subscribers.

But it is frustrating for those who do not speak Danish that they subsequently cannot understand the newsletters that come in Danish. Conversely, it can also be frustrating for Danes who cannot read in English to receive newsletters in English.

Therefore, I am now splitting the Illusion of Denmark newsletter, into a Danish and an English version. You will receive both of them in the future, but can then easily stop receiving one of them. It will not be two identical newsletters, so it is not just translations of each other that will be sent out.

The content on the two channels will be different, although the overall focus is the same.

What exactly is the overall focus of my newsletters? - Someone might ask:)

My focus hasn't changed. I work to inform about Agenda 2030, The Great Reset, New World Order, One World Government, the Corona circus, the control tool 5G, about the (unfortunately) beginning of World War III; and about all the other demonic plans that the globalists have with the earth and especially with the earth's population.

So far, my focus has been on the globalists' exercise of power in Denmark and especially the country's legal structure around the Constitution, Parliament and Royal House.

Now I will take the occasional liberty of raising my gaze a little from the local Danish to dwell more on the international.

I would also like to collaborate with other public commentators at the international level. There are already several who have pledged that they would like to participate in interviews on my channel.

What should I do next?

You don't have to do anything!

In the future, you will receive both newsletters and can then unsubscribe from one or the other depending on your preferences. There will be no difference for paying members, who want access to ev

erything. They will continue to be paying members of the Danish channel, and have access to all the material in English, as all the content there will be free.

The new channel will be called The Danish Illusion. If in time the channel will display som paid content, you are able to sign up for a separate subscription to The Danish Illusion, but for now, all the material is free.