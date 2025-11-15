Illusionen om Danmark

Illusionen om Danmark

Illusionen om Danmark
De 3 Fiktioner
Stem på Markus Hvass i Region Østdanmark
0:00
-9:54

Stem på Markus Hvass i Region Østdanmark

Bor du på Sjælland, Lolland, Falster eller Bornholm, så kan du stemme på Markus Hvass som er den ene af Alliancens tre kandidater til regionsvalget.
Flemming Blicher's avatar
Flemming Blicher
Nov 15, 2025
Hvis man scanner QR-koden kommer man til en gennemgang af plakaten (se link HER!)

Se forklaringen HER!

Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden har hængt omkring 20 plakater op ved kommunal- og regionsvalget her i 2025. Du kan se en gennemgang af alle valgplakaterne inde på hjemmesiden.

Gå til valgplakaterne HER!

Discussion about this episode

User's avatar
© 2025 Flemming Blicher
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture