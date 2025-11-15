Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden har hængt omkring 20 plakater op ved kommunal- og regionsvalget her i 2025. Du kan se en gennemgang af alle valgplakaterne inde på hjemmesiden.
Stem på Markus Hvass i Region Østdanmark
Bor du på Sjælland, Lolland, Falster eller Bornholm, så kan du stemme på Markus Hvass som er den ene af Alliancens tre kandidater til regionsvalget.
Nov 15, 2025
De 3 Fiktioner
Illusionen on Danmark er en trilogi, der er bygget op omkring De 3 Fiktioner. I denne podcast bliver du klogere på Danmark og på hvad Danmark er og hvad det ikke er!Illusionen on Danmark er en trilogi, der er bygget op omkring De 3 Fiktioner. I denne podcast bliver du klogere på Danmark og på hvad Danmark er og hvad det ikke er!
Listen on
Substack App
Spotify
RSS Feed
Recent Episodes