Artiklen er skrevet af Andrei Fencker:

“Doctors for Covid Ethics” med bl.a. professor og ekspert i immunologi, bakteriologi, virologi og parasitologi Sucharit Bhakdi har i september 2023 udsendt et dokument, hvor de anmoder om øjeblikkeligt stop for brugen af alle former for RNA-injektioner, indtil de er undersøgt grundigt, for alle de bivirkninger de har.

Baggrunden for dette krav om et øjeblikkeligt stop, er nye meget alvorlige fund i vaccinerne gjort af Kevin McKernan ekspert i sekventeringsmetoder for DNA og RNA og kolleger i april 2023, og siden “eftergjort” af flere andre laboratorier, så ingen tvivl er mulig.

Indledning

Jeg vil i det følgende opsummere de vigtigste punkter, der blev præsenteret på en urgent ekspertkonference, hvori de alvorlige fund af bakterielt DNA i mRNA-vaccinerne blev grundigt gennemgået. Konferencen blev holdt den 9. oktober 2023 af “World Council for Health” med titlen “Urgent Expert Hearing on Reports of DNA Contamination in mRNA Vaccines”. Derudover vil jeg helt kort beskrive, hvilke muligheder der er for udrensning samt beskrive, hvad der videre er sket på området.

Jeg er født og opvokset på Grønland. Efter i mange år at have arbejdet på det administrative plan i Grønland fortrinsvis i fiskeindustrien og i Grønland Hjemmestyre, valgte jeg ved indgangen til det nye årtusinde at forlade det administrative system og etablere mig som uddannet akupunktør, og Hypnose og NLP-terapeut med egen klinik i Nuuk. Da pandemien blev annonceret af Regeringen den 11. marts 2020, havde jeg boet i Danmark i 9 år. Lidt senere faldt vi allesammen på knæ, ledet af vores Statsminister, Sundhedsmyndigheder og medier og takkede de højere magter (Regeringens) for at de første mRNA-vacciner, var kommet til verden, og utrolig heldigt for os alle blev nødgodkendt på kortere tid, end jeg kan skrive “Jubii” fem gange. En “vaccine” jeg intet husker om, på noget punkt har holdt, hvad Sundhedsmyndighederne lovede os befolkningsmennesker.

Kort derefter så jeg et par YouTube videoer af eksperter indenfor “vaccinefeltet”, som beskrev det hasarderede - i for det første at tage mRNA vacciner i brug, for det andet at nødgodkende disse uden tilstrækkelige tests og for det tredje i at bruge lipid-nano-partikler i processen. En af dem jeg så, var prof. Sucharit Bhakdi, som ikke lagde fingrene imellem, og med meget stemme bestemt forklarede, hvad der ville ske.

Med min baggrund som akupunktør kunne jeg godt se, at der vist var noget om det, han sagde. Og jeg satte mig for at undersøge det grundigere. Det har jeg så foreløbig brugt 4 år på i mange timer hver dag, samtidig med at jeg er kommet forbi mange andre områder. For hvis man - som jeg - udover at se på selve mRNA-injektionerne, også stiller spørgsmålet: hvorfor? - hvad er hensigten? - hvad vil de opnå? så kommer man vidt omkring. Slør på slør faldt fra mine øjne. Jeg prøvede at advare forskellige jeg kender, men mine advarsler faldt ikke blot på tør klippegrund, de vakte også vrede. Til tider voldsom vrede.

Også det ville jeg gerne forstå den psykologiske baggrund for, og på et tidspunkt så jeg denne sammenhæng, der på et splitsekund kom som en samlet erkendelse, som jeg har pakket ud og beskrevet i min artikel “En hypnotisørs syn på, hvorfor vi er endt, hvor vi er nu - bliver vores sind hijacket?”. Artiklen er udgivet i bogen “Fritænkerne” del 3 i Flemming Blichers serie: “Illusionen om Danmark”.

Jeg har længe været meget opfyldt, af alt det der sker, som er forfærdeligere end jeg nogensinde kunne forestille mig, og som blegner ved siden af alt andet, jeg har oplevet. Selv da jeg som barn en vinter i Nordgrønland, var tæt på, at blive indhentet af et kobbel vilde og frådende grønlandske slædehunde, der løb efter mig, op ad et fjeld. Følelsen her har til tider være noget af den samme. En overmagt der kommer tættere og tættere på, som kontinuerligt strammer sit greb og ikke er rar at falde i kløerne på.

Der er ikke mange jeg kan fortælle om nedenstående indsigter til, her hvor jeg nu bor i Jylland. Der er cirka en. Min partner. Der er heller ingen i Grønland, jeg har kunnet finde, som kunne være lydhøre, hvor gerne jeg end vil advare min venner og familiemedlemmer, som bor der. Så jeg har ladet det komme ud i skrift i den førnævnte artikel i “Fritænkerne”, denne artikel og en mere, også skrevet nu, med titlen “Angrebet på vores hukommelsesbank Hippocampus”, som jeg sender til dem, jeg kan forestille mig kunne være interesserede, sammen med nærværende artikel.

“Urgent Expert Hearing on Reports of DNA Contamination in mRNA Vaccines”

Konferencen havde deltagelse af internationale eksperter indenfor dette felt herunder ovennævnte Kevin McKernan, prof. Sucharit Bhakdi, Assoc. prof. Byram Bridle, kardiolog Peter A. McCullough og flere andre.

Konferencen er næsten fire timer lang, og jeg har gennemgået den grundigt (to gange) for helt at forstå, hvad det er, de taler om. For det meste taler de professor- og ekspertsprog med mange forkortelser, så jeg har måtte slå op her og der for at finde ud af, hvad det er, sagens kerne er. Og den er ikke særligt opmuntrende. Hvis du vil spare tid, kan du springe direkte til opsummeringen på side 6.

Flere typer vacciner Inden jeg gennemgår de essentielle fakta fra konferencen, er det vigtigt at vide, at der er forskellige batches med “vacciner”, som tegner sig for vidt forskellige grader af bivirkninger, hvilket forklarer, hvorfor nogle kan blive meget skadede og andre ikke mærker noget. Man kan sige, når man ser på nedenstående tal, at jo flere gange man får en COVID-19 injektion/en booster, jo mere minder det om russisk roulette. Nedenstående handler om de danske batches og de registrerede bivirkninger. Kilde statistiker Max Schmeling For Comirnaty (Pfizer) og til dels Spikevax (Moderna) kan der findes mindst tre forskellige typer/versioner af Covid-19 vaccinen, selv om der fra EU’s side kun er givet tilladelse til én vaccine pr. producent. Der er type 1 - som næsten ingen bivirkninger giver type 2 som har en bivirkningsgrad med en faktor 29 større end type 1 for Pfizer og en faktor 218 for Moderna. Og så er der type 3 som giver et ekstremt stort antal bivirkningernes med en faktor 1034 større end Type 1 for Pfizer og en faktor 952 for Moderna. Da der blandt vaccinerne findes flere forskellige versioner, med meget store og signifikante forskelle i bivirkningsgrader, og for nogle vacciner en tydelig systematik i forskellene, er det umuligt for den, der skal modtage vaccinen, at afgive informeret samtykke, da denne ikke kan informeres om bivirkningsrisikoen. Hvis modtageren af vaccinen ikke kan give informeret samtykke, er alle vaccinationer mod Covid-19 foretaget i Danmark jfr. Sundhedsloven LBK nr. 210 af 27/01/2022, §15, stk. 1 og 3 nødvendigvis ulovlige.

Hvad er så sagens kerne?

Den “vaccine” der blev brugt i Pfizers forsøg, er IKKE den “vaccine”, der senere er blevet givet til mennesker. Og så heller ikke den, der er blevet godkendt. Pfizer brugte en PCR-genereret DNA-skabelon til de kliniske forsøg (metode 1), og en helt anden til selve produktionen af de vaccinedoser der skulle bruges til landenes befolkninger, hvor de brugte DNA kloning i E-coli bakterien en metode med plasmider (metode 2).

Den produktionsproces med plasmider (metode 2), som de gik over til, da forsøgene sluttede medførte at “vaccinerne” blev alvorligt forurenede med bakterielt DNA. Moderna brugte også metode 2 til den endelige produktion, med samme alvorlige bakterielle forurening, som metode 1 ikke har.

Hvad er et plasmid? Plasmider er et cirkelformet DNA-stykke, som findes i bakterier. Plasmider har længe været et vigtigt redskab i molekylærbiologien til bl.a. genkloning og indføring af genetisk materiale i bakterieceller. De er gode at arbejde med, da man kan få celler til at optage dem gennem membranen. Plasmider kan reproducere sig selv uafhængigt af værtscellen. Da bakteriernes delingstid er kort, kan man hurtigt mangedoble, det man ønsker - her et specifikt mRNA.

I vaccineproduktionsprocessen skal plasmid-DNA-skabelonerne fjernes fra det genererede mRNA, før de pakkes i lipid-nano-partiklerne, som er fedtbobler. Det er ifølge Assoc. Prof. Byram Bridle nemt at fjerne det bakterielle DNA, som IKKE må komme med i injektionerne. Det er effektivt blevet gjort af studerende på det universitet, hvor han arbejder, så også vaccineproducenter med den bedste topekspertise til sin rådighed må ganske enkelt være i stand til det samme. Det viser sig, at ⅓ af injektionerne består af fremmed bakterielt DNA, som skulle have været fjernet. Men det har vaccineproducenterne ikke gjort her, selv om de har verdens førende eksperter indenfor disse områder til at arbejde for sig. Der er altså kommet bakterielt DNA med ind i injektionernes “lipid nanopartikler” - de fedtkugler, som der i hver injektion er 13 milliarder af i Pfizers og 40 milliarder i Modernas injektioner.

Prof. Karina Acevedo-Whitehouse oplyser i den opfølgende konference den 24. juni 2024, at det rigtige tal ikke er 13 og 40 milliarder som først oplyst under konferencen i oktober, men 13 og 40 billioner (13.000.000.000.000 og 40.000.000.000.000). Altså henholdsvis 13 og 40 1000 milliarder. Det er vel at mærke danske billioner, og ikke amerikanske. En amerikansk billion er lig med en dansk milliard. I det efterfølgende har jeg senere rettet tallene fra milliarder til billioner.

Som nævnt foroven er ⅓ af hver injektion bakterielt DNA. Det vil sige at henholdsvis 4 billioner i Pfizers og 13 billioner i Modernas injektioner af det totale antal molekyler i hver injektion er fremmed bakterielt DNA.

Der er en stor risiko for, at dette bakterielle DNA kan ændre vores eget DNA. Hvorfor kan du se i pkt. 6 og 7 og i faktaboksen om SV40. Sker der en ændring af en persons DNA er det katastrofalt, fordi ændringen er permanent, og fordi den gives videre i arverækkefølgen.

Disse 13 og 40 billioner DNA og mRNA molekyler fordeles via blodårerne til hele kroppen, Da de er så små (nanostørrelse 1-100 nm), føres de nemt gennem blod-hjerne-barrieren - som ellers skulle beskytte hjernen - og ind i hjernen, hjerte, hjerne, ovarier, testikler, nyrer, lever, livmoder, til fostret o.s.v.



Hertil kan jeg tilføje, at et nyt studie fra september 2023 publiceret i “The Lancet” har vist, at der er mRNA i brystmælk. Dette vidste Pfizer allerede i april 2021 ifølge deres egne fortrolige dokumenter, som er blevet frigivet på baggrund af en dommerkendelse. Det drejer sig om tusindvis af fortrolige dokumenter, som Pfizer meget gerne ville have ventet 75 år med at frigive til offentligheden. Problemet er, at det mRNA vi taler om her, bliver givet videre til babyen, i de tilfælde hvor moderen har det i sin krop og dermed i sin brystmælk. Da Kevin McKernan og kolleger i april 2023 undersøgte forskellige “vacciner” fra Pfizer og Moderna fandt de til deres overraskelse, at der var en komponent indsat i plasmiderne, som heller ikke var beskrevet og offentliggjort til tilsynsmyndighedene. Det de fandt, var SV40. SV40 og den fedtboble (lipidnanopartikel), som mRNA “vaccinerne” er pakket ind i, kan bære plasmiderne direkte ind i vores cellekerne, hvor vores gener er. Lipidnanopartiklerne er menneskeskabte og potentielt meget giftige. Det var forbudt at bruge dem til mennesker før 2020, hvor denne regel blev overtrådt med nødbrugs-godkendelsen af COVID-mRNA “vaccinerne”.

Hvad er SV40? Simian virus 40 (SV40) forurenet poliovaccine blev ved et uheld administreret til en tredjedel af den britiske befolkning, der modtog poliovacciner mellem 1956 og 1962. Omkring 30% af poliovaccinerne var forurenet med SV40. Forureningen opstod fordi vaccinerne blev produceret i abe-nyrecelle-kulturer der huser SV40. SV40 blev efterfølgende påvist at være et karcinogent (kræftfremkaldende) virus i forsøgs- og dyreforsøg. SV40 er et kendt, effektivt og godt undersøgt redskab til at trække DNA, der er koblet til det ind i cellekernen. Som det siges på konferencen: “Hvis man i sin genterapi ønsker at få DNA ind i cellekernen, så er det SV40, man bruger.”

Sammen med lipidnanopartiklen (fedtboblen) som indkapsler nanopartiklerne, hvori SV40 også er, har man skabt det, man kalder en “Trojansk hest”, til at invadere cellen. I computerverden er en Trojansk hest (en trojaner) computerjargon for et ondsindet computerprogram, der er gemt i et tilsyneladende nyttigt program, f.eks. en falsk sikkerhedsopdatering. Effekten er typisk, at der installeres en bagdør på offerets computer, sådan at "fjenden" lukkes ind bag de (virtuelle) forsvarsværker. OBS! SV40 ER SAMTIDIG EN KENDT TUMORFREMMER

9. Problemet er trefold:

SV40 er en kendt tumorfremmer, der bruges i genproduktion i materialer fra E-coli. SV40 fremmer udviklingen af cancer, i dem som har en eksisterende cancer eller de som er i risiko for cancer. Således at canceren sandsynligvis accelererer eller starter op med flere runder af injektioner. Cancer som er hvilende, er også set blusse op igen.

På konferencen undrede man sig over, at SV40 overhovedet er i ”vaccinen”, da SV40 slet ikke er en nødvendig komponent, for at opnå det, man normalt vil have en vaccine til at gøre.

Det er umuligt, at SV40 kan være kommet med ved en fejltagelse. Derfor må dette være en bevidst handling, bliver der sagt på konferencen.

Ydermere undertrykker SV40 de kræftbekæmpende systemer, som vi fra naturens hånd er udstyret med, og som er genomets beskyttere - disse kaldes P53 i BRCA 1 og 2.

P53 er kongen af cancer-kontrol-generne, men undertrykkes altså af SV40.

mRNA’et der sprøjtes ind i kroppen, er fremmed for kroppen og undertrykker på forskellig vis DNA-reparation, så DNA’et ikke kan reparere sig selv efter beskadigende påvirkning af stråling m.v.

Dette er den “perfekte storm”, som Peter A. McCullough udtrykker det, og som disse og mange andre eksperter mener meget sandsynligt er ansvarlig for den eksplosive stigning af kræfttilfælde på ALLE områder.

Turbo Cancer

Udtrykket “Turbo Cancer” er helt nyt, og er kommet til i denne forbindelse, idet de medicinske behandlere og eksperter ser en alarmerende stigning i post-vaccinations “turbo cancer” tilfælde, en term der beskriver en meget hurtigt voksende cancer i mennesker, der har fået en eller flere Covid-19 injektioner.

Onkologerne (kræftlægerne) ser en kraftig stigning i kræfttilfælde på alle områder, blandt andet hos yngre mennesker under 30 år uden en familiehistorie om cancer. Canceren viser sig også hos gravide kvinder og i børn. Mange af disse tilfælde af Turbo Cancer er i 3. eller 4. stadie, når de bliver diagnosticeret, selvom symptomerne først har vist sig dage eller uger forinden. Det drejer sig især om leukæmi, lymfekræft, tyktarmskræft, kræft i bugspytkirtlen, nyrekræft, kræft i æggestokkene og brystkræft fx hos ganske unge piger. Canceren gror og spreder sig så hurtigt, at mange patienter dør før behandling kan startes, siger kræftlægerne. Specielt er det også, at mange af disse Turbo Cancer tilfælde er resistente overfor konventionel behandling.

Derfor siger Peter A. McCullough skal de

som har fået en eller flere injektioner, og derfor har en forøget risiko for kræft være ekstra årvågne over (formentlig) en 5 års risiko tidslinje. med en tumor, som efter behandling er kommet i ro, også være ekstra årvågne idet der også her er set flere tilfælde af, at kræften efter injektion med Covid-19 “vaccine” er blusset op igen.

Opsummering:

Man bruger en ”vaccine”, som er en anden end den godkendte.

Man sætter et DNA søgende “missil” ind i vaccinen, som har evnen til at ændre det menneskelige DNA for evigt, og som formentlig vil blive givet videre til ens børn, børnebørn o.s.v.

Man putter en kendt kræftfremmende enhed i vaccinen, SV40.

Samtidig hæmmer SV40 kroppens egne kræftbekæmpende enheder .

Mange onkologer melder efter mRNA-vaccinernes indførsel om en kraftig stigning i det, de med et nyt udtryk kalder Turbo Cancer.

Plasmid DNA i de mængder, der er tale om her, og SV40 har ikke været angivet som en del af “vaccinerne”, og er ikke godkendt til at være deri . Medicinalindustrien er derfor sandsynligvis ikke fritaget for den ansvarsfritagelse de normalt har, hvilket en dommer i Detroit, Michigan - i en anden sag om ikke deklareret indhold (glaspartikler) i et COVID-19 medikament - har afsagt dom om. Manden fik to slagtilfælde og et ben amputeret som følge af glaspartikler i medikamentet.

Dette ikke-deklarerede indhold er vigtigt i forhold til ansvarspådragelse efter Nürnberg-kodekset idet INGEN, har kunnet give et oplyst “ja” (informeret samtykke) til at få noget sprøjtet ind i kroppen, de ikke er blevet oplyst indholdet af.

Hvad kan der tilføjes til ovennævnte?

Da jeg oprindelig skrev ovennævnte resumé fra konferencen om den bakterielle DNA-forurening af COVID-19 vaccinerne, stod det alene. For at du der læser dette, kan være så velforberedt og oplyst som muligt, både på det der var, men også på det, der kommer, og dermed kan tage dine forholdsregler, besluttede jeg, at gerne vil nævne lidt

Om andre skader fra mRNA “vaccinerne”

Når jeg skriver “lidt om” så er det fordi listen over skader fra mRNA-vaccinerne er lang. Allerede i marts 2022 så jeg en liste på over 1.000 videnskabelige studier, som belyser hvor farlige covid-vaccinerne faktisk er, hvilket Pfizers egne dokumenter fra deres kliniske forsøg også viser. Pfizer havde meget lidt lyst til at offentliggøre disse dokumenter, som bl.a. viser noget af det, jeg har refereret foroven. Oprindeligt ønskede de først disse dokumenter offentliggjort om 75 år. En dom gik dem imod, og Pfizer ønskede så gennem FDA (U.S. Food and Drug Administration) at frigive 500 dokumenter om måneden.

Det fik de heller ikke lov til, og resultatet blev, at der skulle frigives 50.000 dokumenter om måneden. Her ca. 27 måneder efter er de sidste 51.893 dokumenter endelig udleveret.

Mange uafhængige eksperter har sat sig sammen for at studere disse mange dokumenter, som bla. viser - og hold nu godt fast - at Pfizer selv har observeret mere end 158.000 negative bivirkninger (adverse events) gennem disse forsøg. Det er, hvad en pålidelig kilde dr. Mercola skriver med foto af dokumentet. Om nogen af dem er de samme, ved jeg ikke, for jeg syntes, det lyder helt skørt. Lad os sige, at ham der talte dem op, indimellem blev lidt søvnig, og fik talt 2.000 forkert til den gode side, så det kun er 156.000, så syntes jeg godt nok alligevel, det er mange.

Den 1. april 2022 blev der frigjort et nyt parti af dokumenter, ialt 11.000. I disse viser Pfizers egne forsøgsdata overraskende

at naturlig immunitet er lige så effektiv, som at blive vaccineret med mRNA-vaccinen. Så hvorfor var det så - så vigtigt, at vaccinere hele jordens befolkning hurtigere end jeg kan sige mit navn bagfra?

Samme dokumenter baseret på Pfizers egne studier viser, at der var negative bivirkninger i næsten 1 ud af 800.

OG at myocarditis (inflammation i hjertemusklen) forholdet er 10 i 100.000. Meget mere end de 2 i 100.000 der tidligere er opgivet.

Pfizers samtykkeerklæring (i.f.m. forsøgene, går jeg ud fra) viser, at vaccinernes effekt på sædceller, fostre og børn der ammes, er ukendt. Alligevel har Sundhedsmyndighederne og medierne udbredt det som en kendsgerning, at mRNA-vaccinen ikke påvirker forplantningsevnen, og er fuldstændig sikker for gravide og ammende mødre. Hvordan kunne de vide det, når det var ukendt?

Men lad os komme igang med det “lidt”, jeg gerne vil nævne. Senere viser jeg, hvad man selv kan gøre for at få de spikes ud af kroppen, som formentlig stadig er der, bl.a. afhængig af, som jeg skriver i starten, hvilken batch (parti) man har fået sin COVID-19 injektion fra.

Mange lande verden over har rapporteret, at de såkaldte genetiske vacciner, der bruger modificeret mRNA, der koder for spikeproteinet, har resulteret i post-vaccination trombose (blodprop), og efterfølgende kardiovaskulær skade (lidelser i hjerte og/eller blodkar), samt en bred vifte af sygdomme, der involverer alle organer og systemer, herunder nervesystemet.

Hjerteproblemer og hjertesvigt, som følge af mRNA-injektionerne bl.a. med pludselig død til følge er steget voldsomt. Her er ét eksempel indenfor denne kategori, så kan du selv kigge efter flere, som der er masser af.

McCullough Foundation har i 2024 ledet et team af efterforskere der har set på hjerte- og lungetilfælde i King Country, Seattle Washington. 98% af befolkningen her modtog mindst én dosis af en Covid-19 “vaccine” i 2023.

Analysen viste en stigning på 25,7% i de samlede antal hjerte- og lungestop

og en stigning på 25,4% i dødeligheden ved hjerte og lungestop fra 2020 til 2023.

Kardiolog Peter A. McCullough som har stiftet førnævnte Foundation har fra starten af Covid 19 vaccinationskampagnen i sin klinik set en kraftig stigning i alle typer hjertetilfælde. Han er meget aktiv i sin information om de sidste nye studier på området, og i sine advarsler omkring mRNA-injektionen på hjerteområdet og i det hele taget. Find ham på f.eks. “X” eller “Telegram”, hvis du vil vide mere.

Unge under 30 år især unge mænd har en øget risiko for at få myocarditis (inflammation i hjertemusklen) og pericarditis (inflammation i hjertesækken), specielt dem, der har modtaget Pfizer-, BioNTech- og Modernas injektioner især med en booster - d.v.s efter 2. dosis. De danske Sundhedsmyndigheder mener, at de fleste af disse tilfælde er milde og går over uden problemer for dem, der blev ramt. Andre eksperter jeg har hørt udtale sig om dette bl.a. kardiolog Peter A. McCullough, mener noget andet, idet hjertet vil få arvæv, efter en omgang myo- eller pericarditis, som efter nogle år kan medføre problemer af ikke behagelig art. Studier har vist, at chancen for at få myocarditis efter 2. dosis er forhøjet med 44 gange for mænd og 41 gange for kvinder. Øget risiko er også til stede for ældre personer. Har man ikke modtaget mRNA injektioner, er risikoen meget lav.

Andre negative bivirkninger er blodpropper - utallige små og mange store med mange ubehagelige sideeffekter fra død til livsvarig invaliditet. Hertil kommer faren for, at de mange mikroblodansamlinger over tid samler sig til større blodpropper.

Store lange seje og gummiagtige blodpropper er observeret i afdøde i USA, hvor “embalmeren” forbereder liget til begravelsen, ved blandt andet at fjerne blodet fra den afdøde. Disse specielle blodpropper er aldrig set før COVID-19 vaccinationerne begyndte.

Så er der massive blødninger, som er svære at stoppe og blødningsforstyrrelser - herunder menstruationsforstyrrelser hos kvinder, hvis menstruation for længst var ophørt.

Injektionerne har medført allehånde alvorlige immunforsvarsproblemer - herunder autoimmune sygdomme, som følge af at vores egne celler efter at have produceret de spikes som mRNA injektionerne koder for, nu af personens egne forsvarsceller opfattes som “ikke-selv”, angribes og tilintetgøres.

Cellen er ikke den samme efter, som før den blev tricket til at producere spikes. Læg mærke til, at det er vores egne celler, der producerer de spikeproteiner, der normalt kommer udefra. Jeg troede, at det var noget, der var almindelig kendt, at folk havde undersøgt det, da vidundervaccinen på rekordtid kom frem, men dem jeg har omtalt det for, har set meget forbavsede ud.

Censurering

Noget af det der forbavser mig mest, er at de negative bivirkninger, jeg har refereret foroven, lige præcis er dem, som internationale eksperter som professor Bhakdi højlydt gjorde opmærksom på, alle de steder de kunne hos fagfolk og beslutningstagere og over for os befolkninger gennem YouTube. De fik ingen svar på deres henvendelser, og

Bhakdis og andres YouTube videoer om disse emner blev fjernede.

Pist væk var de fra den ene dag til den anden. Deres kanaler lukkede. Vi måtte ikke høre eller se dem mere, sammen med mange andre internationale eksperters udtalelser og advarsler, som verdens officielle medier, myndigheder og institutioner ikke skævede det mindste til, men i stedet lukkede ude, miskrediterede offentligt, afskedigede, opfandt falske anklager mod og negligerede alt det de kunne, så vi ikke skulle rette vores opmærksom mod dem. Og hvis vi gjorde, så skulle vi vide, at disse førhen så berømmede eksperter, var uvederhæftige charlataner, som ikke havde det mindste forstand på det område, de i mange år havde beskæftiget sig med og havde fået høje titler indenfor.

Lidt mærkeligt syntes jeg i en verden, hvor fri tale og en fri meningsdannelse skulle være toppen af poppen.

Den sidste jeg har hørt om, og som jeg gerne vil dele med jer, er en kvindelig læge fra Zimbabwe. Hun fandt en behandling mod COVID-19, som resulterede i en 10-foldreduktion i dødsfald. Behandlingen bestod blandt flere midler af Ivermectin, som har været brugt i 38 år med stor succes til mange formål, og også vist sig effektiv mod COVID-19. Det blev pludselig forbudt i mange lande, også i Danmark, fordi EMA det europæiske lægemiddelagentur, meldte ud i marts 2021, at der ikke er dokumentation for, at Ivermectin skulle virke mod COVID-19.

Hundredvis af læger er blevet forfulgt, endda af deres egne lægeorganisationer, for at have anprist Ivermectin (og hydroxy-chloroquin) for at virke mod COVID-19. Blandt andet Dr. Pierre Kory specialist i covid, som mistede sine bestyrelsesposter og sine tre stillinger ved forskellige hospitaler, hvoraf han i den ene var ved at blive fuld professor, samme sted hvor han også var medicinsk direktør for deres Traumecenter. Som den der ringede, for at fyre ham, sagde: Pierre, jeg ved, at der er en krig igang, og du er desværre et offer.

Et andet offer er den kvindelige læge, jeg omtaler her. Hun var også aktiv i foreningsarbejde, og i udbredelse af farerne ved Covid-vaccinerne. Hun siger i et interview, at læge-patientforholdet blev brugt til at få offentligheden til at stole på, at disse ting (COVID-19 vaccinerne) var sikre, og at de virkede. Videre siger hun, at hun mener, at medierne og AI sørgede for at censurere så intet slap ud. Størstedelen af befolkningen fik derfor ikke adgang til disse informationer.

For det blev hun slæbt i retten 27 gange. Og selv om hun blev fundet ikke-skyldig i en række ejendommelige anklager, mistede hun alligevel retten til at praktisere medicin. Den 3. oktober 2024 forlod hun denne verden, ved tragisk at tage sit eget liv.

Et af problemer ved dette er, at mange læger ikke tør stille sig op med en anden mening, end den af regeringen officielt anerkendte. Det er ikke godt nyt, for vores helbred. Og for en fri verden.

For lige at være helt sikker på, at vi ikke kom til at lytte til og se noget om Covid-vaccinerne (og andet i samme boldgade), som vi kunne få “forkerte” idéer omkring, så sørgede man for at lave hemmelige aftaler med de store informationsplatforme, så man også kunne få den del af sækken snøret til.

De startede tidligt, uden at jeg ved hvilken fremsynet ånd de har været vejledt af, for det har senere vist sig, at der allerede den 16. marts 2020 blev indgået en fælles aftale mellem verdens største informationsplatforme Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter og YouTube, om hvordan de ville censurere brugerne, så kun de af regeringerne og sundhedsmyndighederne godkendte meninger om COVID-19 og vaccinerne kom frem. Modsat en censurering vil de selvfølgelig fremme vigtige opdateringer i samarbejde med regeringernes sundhedsmyndigheder verden over. Lederne af disse platforme, som skrev under på aftalen, er stolte af den og opfordrer andre virksomheder til at slutte sig til dem, da de - ifølge sig selv - arbejder for at holde vores samfund sunde og sikre. Tilfældigvis er de også en del af Claus Schwab’s ”Global Leader cadre” (kerne).

Chefen for Facebook Mark Zuckerberg skrev i august 2024 i et brev til formanden for en af undersøgelseskommissionerne i det amerikanske Senat - Jim Jordan, at embedsmænd fra Biden Administrationen inklusiv det Hvide Hus i 2021 gentagne gange i måneder pressede vores teams til at censurere bestemt COVID-19 indhold herunder humor og satire, og udtrykte en masse frustration med vores teams, når vi ikke var enige.

I parentes bemærket nævner Zuckerberg i samme brev, at FBI op til valget 2020 advarede Facebook, om en mulig Russisk disinformations-operation omkring Biden familien (Hunter Bidens laptop - ”The laptop from Hell”). Så Facebook censurerede løs, specielt en vigtig historie fra New York Post om sagen blev “degraderet” som de kalder det, og opdagede senere - efter valget, at det slet ikke var Russisk disinformation.

Det er Mark Zuckerberg alt sammen vældig ked af, og siger, at han er blevet klogere, og aldrig vil gøre sådan noget igen. Måske hører det også til humorafdelingen?

Sandelig om ikke også CIA var på banen, jeg håber de får overarbejdsbetaling hos FBI og CIA, for de har godt nok travlt alle sammen. CIA blandede sig direkte i Twitters indholdsredigering, som det diplomatisk udtrykkes. CIA gav Twitter instruktioner og vejledning om forskellige sager, herunder hvordan de skulle håndtere misinformation og propaganda. Det vil sige, det som CIA’s arbejdsgivere (og grupperne bagved dem), mener er misinformation. Og her taler vi også om internationale eksperters advarsler mod COVID-19 vacciner. De advarsler, som senere har vist sig, at være rigtige.

Du kan nok selv regne ud, hvad det betød for de indlæg, som ikke faldt i CIA’s smag. Indlæg forsvandt simpelthen, eller blev “gemt”, så andre brugere ikke kunne se dem. Gad vide, hvad det har kostet af menneskeliv?

YouTubes egen rapport for tredje kvartal 2022 viser, at 5,6 million videoer er blevet fjernet fra YouTube af Google. Fem millioner YouTube kanaler er også blevet suspenderet. I samklang med det teknokratiske princip, som det tydeligvis ønskes vi skal være en del af med hud, hår og hjerne, så blev mere end 94% af disse uønskede videoer og kanaler identificeret ikke af mennesker, men af computere.

Hvorfor er det her vigtigt? Det er det, for at vise dig, at du selv skal søge din information, hvis du vil vide, hvad der foregår. Ikke på DR og lignende mainstream medier - men på andre alternative kanaler og hjemmesider.

Hvad angår de nævnte Pfizer og Moderna injektioner med bakterielt DNA og SV40 - den kræftfremmende enhed i vaccinerne, så forlyder det fra whistleblowere hos Pfizer, at de ansatte der, ikke fik dén injektion, som blev fremstillet til befolkningerne, men en helt anden specialfremstillet. Hvor heldigt, så slap de for at blive syge og dø, men kunne arbejde videre i …. ja, i hvis interesse?

Flere COVID-19 vaccine bivirkninger, statistik og en tsunami i horisonten

Et andet forfærdeligt problem efter at mRNA-injektionerne er startet er, at antallet af aborter og børn født med misdannelser er steget til skyhøjder.

Antallet af dødsfald og antallet af alvorlige bivirkninger er ligeledes steget enormt verden over, efter mRNA vaccinationskampagner er startet. Vel at mærke de officielle tal, for alle mulige krumspring bliver lavet for at ændre på og skjule de rigtige tal, som er endnu større, så de tal som offentliggøres, kan blive så små som muligt.

Jeg kan nævne at et hold eksperter - statistikere, matematikere og den slags - blev sat til at lave en beregning over, hvor mange liv der skulle være reddet som følge af COVID-19 vaccinerne. De kom frem til 17 millioner. Alle var glade - især medierne og Sundhedsmyndighederne. Indtil nogle andre statistikere, matematikere og den slags tænkte, at de da lige ville gennemgå de samme data, som de andre eksperter havde brugt.

De gjorde de så med en tættekam. Og kom surprise surprise frem til, at der ikke var reddet 17 millioner liv, men at der tværtimod var gået 17 millioner liv til, hvilket passer godt med de mange data, der viser, at mange lande - også Danmark - har haft en kraftig overdødelighed siden udrulningen af COVID-19 vaccinerne. Men det tænker jeg ikke, vi hører meget om i de offentlige medier?

Sluttelig vil jeg i det her afsnit nævne Geert Vanden Bossche DMV, Ph.d. uafhængig virolog og vaccine ekspert. Han er en af dem, der helt fra starten af COVID-19 panikalderen gjorde WHO og alle andre omkring ham opmærksom på, at det ville være det rene galimatias at vaccinere midt i en pandemi. Lige meget hvor mange henvendelser han gjorde, svarede ingen ham, og han var ved at gå ud af sit gode skind. Hvorfor?

Fordi sagde han - med mine forenklede ord - at pandemien skal gå sin gang, så folk kan få naturlig flokimmunitet. Det værste man kan gøre, er at vaccinere midt i en pandemi, for virus vil undslippe ved at danne nye afarter i en uendelighed. Sådan er virus indrettet. OG - hvad der er meget væsentligt - de bliver farligere og farligere, fordi de skal kunne mere og mere, for at undslippe de intensiverede angreb på dem. Samtidig skifter de ”udseende”, så immunsystemet ikke kan genkende dem.

I marts 2024 skrev han en artikel med denne overskrift: “I can now spot the tsunami at the horizon”. Det der er essensen i hans budskab i denne artikel og andre lignende er, at Coronavirus nu er muteret i en sådan grad, at den er ekstrem farlig, og at det vil gå ud over de vaccinerede, hvis immunsystem er ødelagt af COVID-19 vaccinerne, sådan som masser af tal og grafer viser, hvis de da ikke er censurerede væk. Immunsystemet er blevet overstimuleret på grund af mRNA-vaccinationerne, og det er fokuseret på den oprindelige variant og ikke på den/de ændrede varianter.

Et studie som har studeret mange menneskers bummelum, mener at der er opnået flokimmunitet, og alt er plingeling for de vaccinerede, fordi COVID-19 vaccinen virker så fantastisk godt, hvilket Geert Vanden Bossche siger, er det rene sludder, og også tilbageviser med videnskabelige facts, fordi siger han, at studiet er fejlbehæftet og udleder helt forkerte konklusioner. Folk har IKKE opnået flokimmunitet, siger han.

Meget sandsynligt vil sundhedsvæsenerne efter hans mening blive lagt ned i denne vinter, det vil blive det rene kaos, måske som det oprindelige kaos vi blev lovet af vores Sundhedsmyndigheder. Vi vil se mange dødsfald, er hans vurdering. Han er 100% sikker på sig selv, og sine vurderinger, og så ked af at ingen myndigheder vil lytte til ham, at han er flyttet i skjul, og vil holde sig væk fra offentligheden. Han kan simpelthen ikke holde ud, at vi nu går den katastrofe i møde, som han har advaret om så mange gange.

Dr. Philip McMillan mener, at Geert har ret. McMillan har sin egen YouTube kanal “Vejon Health”, hvor du kan finde ham. Han har interviewet Geert Vanden Bossche flere gange, og Dr. Philip McMillan som selv er “inde i systemet” siger, at tsunamien allerede er i gang, selv om vi ikke kan se det “udefra”. Efter hans mening vil det billedligt komme som en rigtig tsunami, jævnt hurtigt fremadskridende, indtil man der på stranden pludselig står i vand til halsen. Og alt dernæst vælter omkring en.

Jeg kan ikke vurdere om det er rigtigt, jeg er ikke virolog, og måske er Geert Vanden Bossche den dommedagsprofet, som jeg har set, nogen mener (sikkert faktatjekkere), han er.

Det vigtige for mig er, at jeg nu har nævnt det for dig, og jeg vil anbefale, at du er grundigt forberedt i den kommende tid på dette og alt mulig andet i samme skuffe og i skuffen ved siden af og nedenunder, for jeg tænker, at rigtig meget vil blive vendt op-og-ned i det kommende halve års tid.

Så tag dine forholdsregler for eksempel i form af tilstrækkeligt Vitamin D3, som jeg har skrevet om i et andet indlæg med titlen “Angrebet på vores hukommelsebank Hippocampus”.

Hvad kan du selv gøre?

Det er et godt spørgsmål, for det drejer sig om flere ting på én gang. Og desuden er der det problem, at de ansvarlige vaccineproducenter og Sundhedsmyndigheder, ikke ser det som noget problem. De svarer ikke på - eller svarer meget modstræbende på spørgsmål om, hvad der er i vaccinerne, og hvad man skal gøre ved de negative bivirkninger der er, alene af den grund, at de, så godt de kan, nægter, at der er negative bivirkninger ved mRNA-vaccinerne, på trods af tusinder og atter tusinder af alvorlige tilfælde. Så de kommer ikke med forslag til udrensning.

Derfor er det andre uafhængige eksperter på området, der selv må studere, hvad der kan gøres, for at udrense disse vacciner og deres sideprodukter, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

På mig virker det som om, vi i løbet af kort tid er endt i den omvendte verden, der hvor sofaen er i loftet, vi går rundt med hovedet nedad, og man skal tænke sig morderligt godt om, for at finde ud af den omvendte dør.

1. Selvsamlende nanobots, nanoroutere m.v.

Mange forskerhold jorden over arbejder med de selvsamlende nanobots, som har vist sig at være i store mængder i mRNA-vaccinerne, og som ingen ansvarlig myndighed eller vaccineproducent endnu har erkendt er deri. Det er ikke godt nyt, at de er deri, for de samler sig til nanoroutere med antenner og andet bizart isenkram. Da de er af nanostørrelse, fordeler de sig med lethed over hele kroppen, og går gennem ethvert forsvarssystem i kroppen for eksempel blodhjernebarrieren, og ind i hjernen. De er også fundet i testiklerne. Hvor store er de her nanopartikler? De er mindre end 100 nanometer på den korteste led. Og en nanometer er en milliontedel af en millimeter.

To år senere er de stadig aktivt selvsamlende. Selv i personer som har været døde i 8 måneder, er denne selvsamlende teknologi fortsat set samle sig. De aktiveres blandt andet af mobilsignaler. Hvis man vil vide mere, er et nyt kodeord ”optoelectronics” og de infrarøde bølgelængder/glimt vores telefoners skærm udsender, se eventuelt på La Quinta Columna’s Telegram kanal, for flere informationer.

Det amerikanske militær er nogen af dem, der har været rigtig meget med på vognen med hensyn til teknologi, der handler om at sende informationer til personers hjerner, STYRE DEM og få informationer om personen retur. Det har været muligt i adskillige år, men folk ved det ikke. Jeg har fremhævet det med fed skrift, fordi når jeg indimellem nævner det for nogen, så ser de ud, som om jeg er faldet ned fra Mars, og taler et sprog de ikke forstår. Men den er god nok. Mange steder står der om dette, hvis man leder lidt.

Jeg er for eksempel i besiddelse af et lækket DARPA-dokument fra marts 2018.

DARPA står for: “Defence Advanced Research Projects Agency”, som hører under “United States Department of Defense”. Afdelingen, som står for dokumentet, er BIOLOGICAL TECHNOLOGIES OFFICE (Kontoret for Biologisk Teknologi).

Formålet med dokumentet er angivet på forsiden. Og det er:

Next-Generation Non-Surgical Neurotechnology (N3)

(Næste Generation af ikke-kirurgisk neuroteknologi (N3))

Er det ikke spændende “ikke-kirurgisk neuroteknologi”? DARPA var åbenbart på det tidspunkt lidt trætte af, at man for at styre en rask krigskæmpers hjerne, var nødt til at gå gennem kraniet for at operere teknologi ind i den raske krigskæmpers hjerne, og han/hun så skulle rende rundt med en masse ledninger flagrende omkring sig, for derefter at blive koblet op til de militære computere og overskyen.

Så det de var interesserede i, var at slippe for ledninger og operationer, og dokumentet er netop en henvendelse/en udbudsrunde til forskellige virksomheder om at give deres bud på en ikke-kirurgiske tovejs neural grænseflade. Den næste generation af ikke-kirurgisk neuroteknologi. Materialet er ret omfattende og beskriver i detaljer, hvad de deltagende virksomheder skal imødekomme af krav, heriblandt beviser på - både på dyr og mennesker - at deres teknologi virker.

Målet er en neural grænseflade, der muliggør hurtig, effektiv og intuitiv håndfri interaktion med militære systemer af raske krigskæmpere, som de kalder “de udøvende” i ansøgningen (the able-bodied warfighter). Derudover er det bydende nødvendigt, at de raske krigskæmpere er i stand til at interagere regelmæssigt og intuitivt med kunstigt intelligente (AI), semi-autonome og autonome systemer.

Interfacet skal være tovejs og vil integrere teknologi til både neural optagelse (read out) og neural stimulation (read in).

Der omtales nanotransducere og selvsamlingstilgang. De skal være tilstrækkeligt små til ikke at forårsage vævsskade eller hæmme det naturlige neurale kredsløb. Med andre ord, hjernen må ikke blive hæmmet som følge af, at de her kredsløb er blevet koblet på hjernen. Han/hun skal stadig være en rask krigskæmper, og hurtigt kunne sige “Yes sir”.

Dokumentet og projektet er som sagt fra 2018. Tror du, at de har nået deres mål? Og tror du, at de som så mange andre gange før, både afprøver og bruger de militære opfindelser og teknologiske landvindinger på os civile?

Vaccinerne indeholder grafenoxid og hydrogel polymer, som får de nanoroutere som injektionerne er fulde af, til at samle sig selv under påvirkning af mikrobølger. Chemtrails har i den senere tid udover aluminium, barium, strontium og mangan også lukket grafenoxid ud, som hjælper med at samle disse nanoroutere. 40 - 60 millioner tons årligt - af ovennævnte stoffer og andre - spredes der jorden rundt med disse chemtrails.

Udover at disse nanoroutere som det er angivet i det nævnte DARPA-dokument og i patenter andre specialister, har fundet frem til - sender og modtager informationer, om den person de er i, og som det er angivet kan koble sig på hjernen og styre personen, så giver de store problemer i blodet ved at ødelægge, klumpe og sno de røde blodlegemer i tætte grupper, og ved at ødelægge de hvide blodlegemer (immunforsvaret) på forskellig vis. Personen selv mærker ikke nødvendigvis noget til dette, det er der flere eksempler på, men blodet ser godt nok ikke godt ud (se det studie jeg forneden henviser til). Faren for blodpropper m.v. er åbenbar. Der skal bruges specielle mikroskoper - mørkefeltsmikroskoper og stereomikroskoper for at kunne se disse nanopartikler i blodprøverne, foruden ekspertise på dette felt.

Hvordan man kan udrense dem, udvikler sig hele tiden med nye opdagelser, men der er visse grundlæggende midler, jeg mener, man kan tage. Jeg har prøvet at følge med, så godt jeg kunne i de sidste flere år, så her hos os har vi lang tid taget flere forskellige midler af den slags, for det er også blevet verificeret - af uafhængige forskere, at vaccinerne “Shedder”, d.v.s. at de kan overføres fra en vaccineret til en ikke-vaccineret.

Dét kan også ses i blodet hos ikke-vaccinerede. Lyder Shedding som science fiction? Det er det ikke. De myndigheder der godkendte mRNA-vaccinerne, har på andre områder det krav, at der skal undersøges for, om det pågældende produkt shedder, blandt andet gennem udåndingsluften, tårer, sved og sæd. Det krav syntes de ikke var nødvendigt at håndhæve med mRNA-vaccinerne, som derefter blev givet til millioner. Derfor er det som ikke-vaccineret også vigtigt at udrense for disse nanopartikler, grafen, metalpartikler og i samme omgang også mikro- og nanoplastic. Den gennemsnitlige person spiser i mikro- og nanoplastic det, der svarer til et kreditkort om ugen. Forhåbentlig uden penge på.

Du kan blandt flere følge Dr. Ana Maria Mihalcea på Substack, hun fortæller også om udrensningsmidler på dette område. Det samme gør Dr. Robert Young og La Quinta Columna, som var de første til at opdage grafenoxid i vaccinerne, som de med stort besvær fik fat i, da det er forbudt for de modtagende lande selv at undersøge dem. Som nævnt er der mange grupper jorden rundt, der undersøger dette, og finder frem til det samme, hvilket de er meget oprørte over. Bare ikke vores Sundhedsmyndigheder. I hvert fald ikke noget, jeg har hørt om.

Det er vigtigt at vide, at det ikke er alle ikke-vaccinerede, som får en gang vaccine via Shedding fra en vaccineret, ligesom det ikke er alle vaccinerede, der har alt dette i sig, hvilket jeg har gjort rede for. Det kommer an på .... så meget.

Her er et par eksempler på komponenter i disse selvsamlende nanostrukturer i blodet fra Pfizer’s og Modernas COVID-19 vacciner, de samler sig til hele struturer over tid:

De er gengivet fra det første videnskabelige studie om disse nanostrukturer, der er udkommet.

Se selv studiet og flere fotos. Studiets titel er:

Real-Time Self-Assembly of Stereomicroscopically Visible Artificial Constructions in Incubated Specimens of mRNA Products Mainly from Pfizer and Moderna: A Comprehensive Longitudinal Study.

Link er her til ”International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research”: https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/102 .

Hele studiet er her som PDF: https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/102/291

Jeg ville meget gerne fortælle om, hvad jeg over en 3-årig periode har fundet frem til, som kan udrense og opløse nanobots og deres syge følgesvende, og som vi bruger hos os. Desværre er det for omfattende et emne for denne artikel.

2. Udrensning af spikeproteiner

Vi fik at vide af sundhedsmyndighederne, at de spikeproteiner, der blev dannet ville forsvinde inden for få dage, fordi mRNA’et der sætter gang i produktionen af dem, hurtigt nedbrydes. Som det vist efterhånden er klart, så har også det blandt meget andet essentielt vist sig at være helt forkert.

I et studie konstaterede man, at spikeproteinerne stadig var aktive 6 måneder efter injektion, da forsøget sluttede. Det vil sige, at de er aktive meget længere, hvad andre observationer også har bekræftet. Så hvordan får man dem ud, før de laver for meget ravage i kroppen?

Kardiolog og epidemiolog Peter A. McCullough og hans team er kommet frem til nedenstående udrensningsprotokol, hvor der bruges nattokinase, bromelin og curcumin.

Nattokinase

Nattokinase er et naturligt enzym i natto, en japansk sojabaseret fødevare. Enzymet produceres under nattos gæringsproces af bakterien Bacillus subtilis.

Højt nattoforbrug er blevet forbundet med den japanske befolknings længere gennemsnitlige levetid og lavere kroniske sygdomsrater. Natto er et blodfortyndende enzym, der opløser blodpropper og forhindrer blodkoagulation. Undersøgelser viser, at mennesker med diæter rig på natto har lavere dødsrater af hjertesygdomme.

Bromelin

Bromelin er et enzym, der er i ananas både i frugtkødet og i stokken.

Gurkemeje/Curcumin

Gurkemejerod har i mange år været kendt og værdsat i Indien og Kina. Roden har en række gavnlige virkninger. Bemærk gurkemeje indeholder curcumin. Curcumin er det aktive stof (og den gule farve) i gurkemejen. Der er 3 - 5 gram curcumin i 100 Gram Gurkemeje. Det er altså et curcumin-produkt, du skal have fat i.

Mængderne du skal tage, er her, læg mærke til, at det handler om frit flydende spikes. Det vil sige de spikes, der er produceret af cellerne, og flyder rundt i kroppen.

Den første udrensningsprotokol, der er foreslået for frit flydende spikes i kroppen af kardiolog og epidemiolog Peter A. McCullough m.fl. Udkommet efteråret 2023 Indtag Nattokinase 2000 enheder 2 x dg - uden mad til

Bromelin 500 mg/dg - uden mad til

Curcumin 500 mg 2 x dg i mindst 3 mdr. (ved en injektion) - 12 mdr. eller mere (ved to eller flere injektioner) Se rapport: https://jpands.org/vol28no3/mccullough.pdf

Hvordan er det så gået efterfølgende i forhold til konferencen om DNA-forurening af mRNA vacciner?

Jo det har vist sig i flere efterkontrollerede forsøg i laboratorier udført af uafhængige forskere, at det menneskelige DNA meget nemt optager det bakterielle DNA. Og ændres. Hvordan det påvirker de mennesker, hvis DNA er ændret, de børn de efterfølgende får eller var gravide med på injektions-tidspunktet, er der ingen myndigheder, der undersøger. Er det ikke bare lidt underligt?



Vores DNA, vores arvemateriale ligger inde i midten af vores celler, inde i cellekernen. Ikke “ude” i kroppen, hvis man kan sige det sådan. Hvis man er meget teknisk anlagt, og vil vide nøjagtige, hvordan lipidnanopartiklen (fedtboblen), som mRNA “vaccinerne” er pakket ind i, kommer ind i cellerne, og ind til DNA’et kan jeg anbefale, at man ser World Council for Healths konference nr. 2: ”Where Do We Stand in 2024?”

Populært sagt, så skydes der - afhængig af om man har valgt en Pfizer eller en Moderna injektion - henholdsvis 13 og 40 billioner lipidnanopartikler ind i kroppen med hver injektion. Som nævnt indeholder hver lipidnanopartikel opskriften på, at få vores egne celler til at producere de her spikes, som normalt kommer snigende ind i vores krop udefra. Ret smart fundet på. Men desværre ikke særlig sundt. De danske Sundhedsmyndigheder mener at mængden af bakterielt DNA i injektionerne er så lille, at det ingen betydning har for dem, der har fået det sprøjtet ind i kroppen.

Jeg vil citere de sidste to afsnit fra Lægemiddelstyrelsens “spørgsmål og svar om covid-19 vaccinerne”, som er på deres hjemmeside - under spørgsmålet:

Er der DNA i Covid-19 vaccinerne? Og Lægemiddelstyrelsen svarer:

WHO og lægemiddelmyndighederne har derfor for mange år siden indført maksimumsgrænser for, hvor meget rest-DNA der må være, og de firmaer, der fremstiller lægemidler, skal kunne dokumentere, at deres fremstillingsproces kan fjerne DNA-rester til et meget lavt niveau. Som led i fremstillingsprocessen skal der også være aktive kontroller, der viser, at de accepterede DNA-grænser bliver overholdt.

Det er højst teoretisk og helt usandsynligt, at disse meget små DNA-rester i vaccinerne kan overføres til kroppens eget DNA. For det første er der tale om så lille en mængde, at det vil være svært overhovedet at komme ind i cellen og dernæst ind i cellekernen. For det andet kræver det nogle biologiske mekanismer at få vaccine-rest-DNA ind i vores DNA, som slet ikke er til stede i kroppen.

Jeg syntes altid, det er både spændende og forbavsende at se, hvordan vi kan have forskellige opfattelser af, hvad der er MEGET, og hvad der er lidt. Det ser man tydeligt i svaret fra Lægemiddelstyrelsen på deres eget spørgsmål, som tvunget af omstændighederne ligner et, vi selv kunne ha’ stillet. Men tænk engang, at hvis jeg havde en krone for hvert bakterielt plasmid, der er i bare én af Pfizers og Modernas mRNA-vacciner, så ville jeg have henholdsvis 4.000.000.000.000 og 13.000.000.000.000 kroner. Er det lidt?

Interessant er også den sidste sætning i svaret om, at for at DNA-resterne i vaccinerne, det vil sige det bakterielle plasmid skal kunne komme ind i “vores” DNA, så kræver det biologiske mekanismer, som slet ikke er til stede i kroppen. Der er godt nok meget, vi i de sidste 4 år har hørt om, hvad der kunne lade sig gøre og ikke kunne lade sig gøre med de mRNA-vacciner (og masker og …), og jeg kunne lave en lang liste over det, der ikke har passet til det Sundhedsmyndighederne med stor bestemthed har lovet. Det samme her, se punkt 1.

Jeg har også et lille spørgsmål, hvordan synes Sundhedsmyndighederne selv, at det gik med at de firmaer, der fremstiller lægemidler, skal kunne dokumentere at deres fremstillingsproces kan fjerne DNA-rester til et meget lavt niveau, når der nu i bare en enkelt injektion er mellem 4.000.000.000.000 og 13.000.000.000.000 bakterielle DNA-rester?

Hvis nogen skulle spekulere over, om jeg har taget fejl af de amerikanske billioner (som svarer til danske milliarder) og danske billioner, så tjekkede jeg meget grundigt videoen fra konferencen, og tallet blev ikke kun sagt, men stod skrevet på den slide, der blev vist, med alle nullerne på.

3. Medicinalbranchen og i særdeleshed vaccineproducenterne som heldigvis for os allesammen er blevet udstyrede med clairvoyantiske evner, ellers ville vi virkelig være overladt til naturens ve og vel og vores egen ulykkelige skæbne, har igen gjort brug af denne evne:

A. Pfizer har nemlig i 2022 kigget dybt i krystalkuglen og købt firmaet “Arena Pharmaceuticals” for 6,7 milliarder US dollar (USD). Firmaet beskæftiger sig med kardiovaskulære behandlinger, altså tilstande der påvirker hjertet eller blodkarrene. Det drejer sig blandt andet om blodprop i hjertet, angina pectoris/hjertekrampe, hjertesvigt, hjertestop, atrieflimren, forhøjet blodtryk, pericarditis (betændelse i hjertesækken, myocarditis (betændelse i hjertemusklen). B. I december 2023 færdiggjorde Pfizer købet af “Seagen Inc” for 43 milliarder USD. Seagen er en global bioteknologisk virksomhed dedikeret til at revolutionere kræftbehandling, som de selv skriver.

Dr. Albert Bourla, Pfizers formand og administrerende direktør siger om købet:

"Kræft er fortsat en førende dødsårsag, og hver tredje person i USA vil modtage en kræftdiagnose i deres liv. Med en af de største investeringer i Pfizers historie går vi all in på kræft med det mål at levere gennembrud, der drastisk forbedrer livet for mennesker med kræft,” (Min fremhævning)

Og videre siger han:

“Med Seagen Inc’s proprietære, verdensledende Antibody-Drug Conjugate (ADC) teknologi, sammen med omfanget og styrken af Pfizers evner og ekspertise, er vi klar til at ændre kræftbehandlingsparadigmet. Vi tror på, at onkologi vil være en væsentlig vækstdriver for Pfizer og bidrage meningsfuldt til opnåelsen af vores nær- og langsigtede finansielle mål."

Jeg må simpelthen have lidt mere med af det, han siger, for jeg syntes i sammenhæng med “World Council for Health” konferencens afdækning af “vaccinernes” indhold og virkemåde i forhold til blandt andet turbocancer, at det han siger, er ikke mindre end fantastisk. Han siger:

“Drevet af videnskab og en passion for at forbedre og forlænge patienters liv, vil vi sammen arbejde påtrængende mod vores fælles formål om at levere transformativ kræftmedicin og bringe nyt håb til mennesker, der lever med kræft overalt."

Det er sørme godt, at der er nogen i vores samfund, der vil være med til at rydde op i det, de selv har været med til at skabe.

C. Og så har vi BioNtech, det er dem, der i samarbejde med Pfizer (Pfizer/BioNtech) skabte en af de coronainjektioner - den første så vidt jeg ved, der blev produceret og solgt milliarder af under varemærket Comirnaty. BioNtech er i 2024 i gang med at udvikle en mRNA “vaccine” mod lungecancer. Så også de må også ha’ clairvoyanter ansat i virksomhedens fremtidsafdeling. Medmindre - selvfølgelig, at de har set den ovenfor refererede udsendelse “Urgent Expert Hearing on Reports of DNA Contamination in mRNA Vaccines”, for så giver det nærmest sig selv. D. Det samme med Johnson & Johnson de har, også meget heldigt ser det ud til, meddelt den 20. august 2024, at der er indgået en endelig aftale om at købe den israelske virksomhed “V-Wave Ltd.” Virksomhedens speciale er medicinsk udstyr til behandling af - gæt engang? Nej ikke kræft, men hjertekarsygdomme. Virksomheden har udviklet en “dims” - en interatriel shunt der kan indsættes i hjertet - mellem de to atrier (hjertets forkamre) - og sænke trykket i atriet med det højere tryk. Dette kan forhindre hjertesvigt. Årligt forventes det at 800.000 patienter får brug for denne dims. Forudbetalingen for købet er 600 millioner USD med mulighed for en regulering af op til 1,1 milliarder USD. D.v.s. 1,7 milliarder USD i alt. Johnson & Johnson har også produceret en Covid-19 “vaccine”. Den blev pillet ud af vaccinationsprogrammet på grund af bivirkninger, blandt andet alvorlige tilfælde af blodpropper.

Hvad er der på vej fra Japan?

Kreativiteten vil ingen ende tage, så Japan har udviklet det næste skridt i mRNA-vaccinerne, nemlig samRNA (self-amplifying mRNA) selvforstærkende vacciner, som de vil udrulle til befolkningen i oktober 2024. De kaldes også for “repliconvacciner”.

I september 2024 blev der holdt en nødkonference i Japan med eksperter indenfor feltet, som vil have denne samRNA stoppet, indtil virkningerne af den er grundigt undersøgt. Den nuværende virker ikke, og de mener, det er helt ud i hampen (på japansk), at fortsætte med udviklingen af noget, der ikke virker. Som jeg har forstået det, opretter vaccinen en slags “evighedsmaskine” inde i cellen, som laver, kopierer af det mRNA, der er i injektionen, og derfor kan blive ved ”i en uendelighed” med at producere mRNA og spikes.

Samtidig er samRNA-vaccinen konstrueret sådan, at der er en MEGET stor risiko for at den kan shedde til uvaccinerede og dyr, herunder myg siger eksperter på området. Resulterende i at de fritflydende spikes bl.a. kan producere kræft, i forbindelse med undertrykkelse af de naturlige kræftmodarbejdede systemer i vores krop. Kig f.eks. på X og vurder selv.

Professor Dr. Seiji Kojima fra Nagoya Universitet siger om den nuværende mRNA-vaccine: Sammenlignet med dem, der er uvaccinerede, er dødeligheden fem gange højere, hvis man bliver vaccinerede to gange. Professor emeritus Murukami Yasufumi fra Tokyo Science University siger: “... i begyndelsen af næste måned har Japan potentialet til at udløse en verdensomspændende katastrofe.” “Vaccinerne (de nuværende AF) ser ikke ud til at være effektive. De virker ikke. De mangler effekt, mRNA-vacciner har resulteret i mange dødsfald, kvæstelser og ofre”. “Der er også mulighed for person-til-person transmission. Derfor at vide dette og stadig administrere vaccinen, tror jeg er en forbrydelse”.

Afslutning

Det var det “lidt” jeg havde at sige i dén forbindelse. Jeg håber at have bidraget med lidt ny viden, til dem der ikke vidste så meget i forvejen, og for dem der viste en del mere, håber jeg også at have bidraget med et par nye vigtige indsigter.

På samme måde, som jeg i sidste øjeblik slap fra hundekoblet i Grønland, er jeg stensikker på, at vi også vil slippe fri af det, jeg har beskrevet her, og alt det andet der er tilknyttet dertil. Og det er meget. Store kræfter rør på sig verden over, der er tiltagende grøde “i andedammen”, og selv om det - når man er midt i det - kan se kaosagtigt ud, ser jeg, når jeg ser på det fra oven af, gode tegn. Sandhed på sandhed slipper gennem det tætmaskede net, “nogen” har lagt udenom det hele. Jeg tænker, at der vil komme en del kraftige bump på vejen, og at vi skal holde godt fast i sædet, så vi ikke falder ud af livets vogn. Og gøre,hvad vi hver især er bedst til. Det er vigtigt. Så er jeg sikker på, at enden er god. Og snarligt forestående.

Tak til Andrei Fencker for hans store indsats med at oversætte og forenkle et ellers meget omfattende emne!