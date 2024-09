I januar 1968 styrtede et amerikansk B-52 bombefly ned tæt ved Thulebasen på Grønland. Den ulykke er igen aktuel med de planlagte nye amerikanske militærbaser i Danmark.

Efter ulykken blev mange Thulearbejdere syge, og sidenhen blev der tilkendt erstatning til omkring 2.500 arbejdere og beboere fra området. Hver fik de 50.000 kr. som et engangsbeløb. Thulearbejderne har kaldt erstatningen for et ‘hold kæft-bolsche’, fordi engangsbeløbet er blevet givet vidt og bredt, også til børn der var nyfødte på tidspunktet for ulykken.

Den ene af flyets fire brintbomber blev aldrig bjerget og ligger muligvis stadig under indlandsisen. Det er hvert fald hvad BBC-journalisten Gordon Corera skriver i artiklen “Mystery of lost US nuclear bomb” efter at have besøgt Thulebasen i starten af 2010’erne.

Det er ikke første gang, at der sker en atomulykke med et amerikansk bombefly, for Gordon Corera skriver om hele tre ulykker i artiklen “Nuclear weapon missing since 1950 'may have been found' “. I endnu en BBC-artikel oplyser man endda serienummeret på det ikke-detonerede kernevåben “Nuclear bomb 'lost near Greenland'"

Men det fastslås dog af Danish Institute for International Studies (DIIS), at der ‘ikke var nogen bombe, aldrig har været nogen bombe og at amerikansk militær aldrig nogensinde har ledt efter den ikke-forsvundne bombe’.

DIIS hvidvasker amerikansk militær og myndighedernes ansvar med rapport

Det var daværende udenrigsminister Per Stig Møller (KF), der gav DIIS opgaven at udfærdige en rapport i 2009, som er skrevet af historikeren Svend Aage Christensen. Rapporten med overskriften “The marshal's baton / Marskalstaven - DIIS REPORT 2009:18” var meget klar i sin konklusion, hvilket ses af rapportens undertitel:

“There is no bomb, there was no bomb, they were not looking for a bomb”

Men det var vist kun danske og amerikanske myndigheder, der bød rapporten velkommen. I hvert fald har den danske forening “Foreningen af stråleramte Thulearbejdere” udtrykt en lammende kritik af den ensidige rapport. Se kritikken HER!

Men der burde jo slet ikke være atomvåben i nærheden af dansk og grønlandsk territorium, eller hvad?! Siden 1957 og under hele Den Kolde Krig var både Grønland og Danmark officielt atomvåbenfri zone!

Dansk Cavlingprisbelønnet journalist afslører politikernes løgne

Men den Cavlingprisbelønnede, desværre nu afdøde, journalist Poul Brink, kunne omkring årtusindskiftet afsløre, at den danske socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen havde indgået en hemmelig aftale med amerikanerne, samtidigt med at han førte valgkampen “Nej til atomvåben i Danmark”.

I bogen “Magtens bog” har Poul Brink skrevet afsnittet “Bomben der forsvandt”, som netop omhandler H.C. Hansens forræderi overfor befolkningen. Det er desuden bevist, at Jens Otto Krag også hemmeligholdt denne aftale for folket.

Poul Brink skrev desuden bogen “Thule-sagen - løgnens univers”, der bl.a. kan købes på Saxo og Bog&Idé eller som brugt udgave på Bogbasen.dk.

Det er endvidere gratis at låne den som fysisk bog, ebog eller lydbog på biblioteket.

Se evt. dette tidligere blog-opslag om de amerikanske baser: