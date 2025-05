Nye bytte- og bagagerumsmarkeder skyder op!

Jeg sendte et nyhedsbrev ud d. 17. juni, men nu har jeg allerede to opdateringer til listen over bytte- og bagagerumsmarkeder rundt om i Danmark.

Lørdag den 14. juni kan du nemlig deltage i markeder både i Hørsholm på Sjælland og i Bryrup i Midtjylland.

Bytte og bagagerumsmarked i Hørsholm

Tid: Lørdag den 14. juni kl. 10-17

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Vi måtte spille Tetris med bilerne! Så mange kom der til det første bagagerumsmarked i Hørsholm.

På grunden står det gamle foreningslokale for Hørsholm Brevdueforening, så vi kan altid rykke indenfor hvis vejret ikke arter sig på dagen.

Det er også inde i det gamle foreningslokale at der bliver holdt foredrag inden selve bagagerumsmarkedet går i gang. Dagen sættes i gang ved at jeg holder et foredrag om hvad globalisterne frygter allermest:) Dernæst vil Susanne fortælle lidt om de muligheder hun ser for selvforsyning i Hørsholm.

Program:

10:00 Foredrag: “Det globalisterne frygter mest!” ved Flemming Blicher

11:30 Susanne Loumand fortæller om mulighederne ved selvforsyning i Hørsholm

12:00 Bytte- og bagerumsmarked

14:00 Grillen tændes

Det er gratis at deltage, både i foredrag og bytte- bagagerumsmarked.

Gårdmarked i Bryrup

Tid: Lørdag den 14. juni kl. 10

Sted: Gården “Thorslykke” på Lystrupmindevej 2, 8654 Bryrup

Kom til gårdmarked på Thorslykke. Vi har sammensat et hyggeligt marked, hvor du har mulighed for at se og smage på lækre produkter lavet ud fra hjertet. Du er velkommen til at tage et tæppe og en madpakke med og nyde et hvil i græsset.

Er du interesseret i at udstille, så kontakt anja@thorslykke.dk

Om Friheds.net

Det er gratis og uforpligtende at deltage i bytte- og bagagerumsmarkederne og der er ikke noget krav om at være med i Friheds.net netværket. Det er bare et ekstra tilbud for især dem der producerer ting selv, så de kan reklamere for deres varer inden et byttemarked, og så de kan tage til flere forskellige byttemarkeder og tilbyde deres varer.

Det koster 100 kr. at være med i Friheds.net for resten af året.

Friheds.net promoverer bagagerumsmarkeder med fokus på sunde og lokale varer

Der findes masser af markeder over hele landet, men få hvor der er fokus på selvforsyning og sunde lokale råvarer, der ikke er sprøjtede eller behandlede med kemi.

Vi sætter ingen regler for hvad du må sælge på et bagagerumsmarked, men vi lægger vægt på det lokale og det sunde, både for menneskers og for naturens skyld! Men genbrug er jo også vigtigt for at spare naturens ressourcer, så alle loppeting er også velkomne!

Friheds.net er simpelthen bare et IT-system, der stiller en kommunikationsplatform til rådighed, hvor medlemmerne kan dele information om bagagerumsmarkeder og bruge platformen som et socialt medie. Friheds.net har ikke noget ansvar for de enkelte bagagerumsmarkeder, som er arrangeret af medlemmerne selv, rundt omkring i landet.

Man kan kun blive medlem af Friheds.net ved personligt fremmøde

Der er jo ingen grund til at være med til bagagerumsmarked hvis man sidder hjemme foran skærmen. Derfor kan man kun blive medlem af Friheds.net ved personligt fremmøde til et infomøde, eller til et fysisk bagagerumsmarked.

OBS: Du kan godt tilmelde dig inde på siden, men du kan altså ikke blive godkendt uden at møde fysisk op og blive godkendt af en Friheds.net administrator!