Chaosnavigator laver dybdegående analyser af Trump -på dansk

Os der kæmper for at oplyse om globalisternes forsøg på den totale magtovertagelse, virker splittede over Trump-spørgsmålet: Er Trump patrioternes og frihedskæmpernes mand i toppen af amerikansk politik?

Jeg er selv ikke et øjeblik i tvivl om at Trump kæmper på zionisternes og globalisternes side, og dermed agerer såkaldt kontrolleret opposition. Dvs. at han er et bud på en oppositionsleder, som dem han tilsyneladende er imod, selv har hjulpet til magten.

Heldigvis er der dygtige danske analytikere som kan hjælpe med at man kan danne sig mere nuancerede billeder af sagen, på dansk. F.eks Lone Nørgaard fra mediet Newspeek, Peer Brændgaard og Chaosnavigator.

Sidstnævnte Chaosnavigator har lavet et opslag på Facebook-profilen “D’Amaro Orgonite” hvor han deler en nærmere analyse af Trump-spørgsmålet.

Analyser fra 2016-2020

(D’Amaro Orgonites egne Facebook kommentarer herunder)

‘Mens mange Trump-tilhængere mener, at han spiller et dybere politisk spil og i hemmelighed arbejder på at bekæmpe korruption og "dræne sumpen", indikerer hans handlinger, at han simpelthen opfylder sine radikale zionistiske donorers ønsker. ..Hvis vi overvejer Matthæus' ord, "på deres frugter skal I kende dem," ville vi være nødt til at konkludere, at Trumps handlinger hidtil primært er blevet udført i tjeneste for en radikal israelsk dagsorden - ikke befolkningen i USA '

– Christopher Bollyn, sandsynligvis verdens største ekspert i Israels rolle i 9/11, m.m. 'Donald Trump, Netanyahu and 9/11', 15. juli 2019

'For det første, hvis Donald Trump havde holdt sit løfte om at dræne sumpen, ville vi ikke engang være i denne svære situation. Trump havde fire år til at tage sig af Clinton/Bidens kriminelle kartel, og han gjorde absolut INTET. I stedet omgav Trump sig selv med de samme gamle etablerede Deep State CFR-globalister, som hans forgængere Bush I, Clinton, Bush II og Obama gjorde. Faktisk udnævnte Trump flere globalistister, end hans forgængere gjorde. Vi ville ikke engang tænke på creepy Biden, hvis Trump havde holdt sit løfte om at dræne sumpen. Og det er til at blive sindssyg af, at kristne og konservative tilsyneladende ikke kan gennemskue dette.'

- Pastor Chuck Baldwin, Almost No One Else Will Say It, So I Must, 12. november 2020

Analfabetismen hos mange nyopvågnede og Trumpister er ufattelig pga. kognitiv infiltration og PSYOPS. Alt er fordummet, inkl. feltet "konspirationsteori"...helt forsætligt som planlagt, og for mange af Trumpisterne ville det tage årevis af genuddannelse, for ikke at tale om deprogrammering fra Qanus Pro-Zionistiske PSYOP programmering at erkende.... håbløst.. .måske i 2025...for pseudo-konspiratorisk phoney dopamin dope hope porn er noget de er blevet addicts af big time i mellemtiden.. ...and nobody seems to notice, nobody seems to care..

Afstanden mellem nyopvågnede og de originale sandhedsbevægelser, er ligeså stor som afstanden mellem Corona-hjernevaskede og Corona-kritikere.

Sagt på en anden måde: Hvis Tom Cruise er nyopvågnet i filmen, ‘Oblivion’, er sandheden repræsenteret ved Morgan Freeman og Nikolaj Coster-Waldau (no spoiler alert - se filmen).

Dette er ikke ego eller lign, men blot stonecold hard facts. Derfor er det vigtigt at nævne. Der er nu sket flere forykkelser og begravelser af frihedsbevægelsernes originale analyser. Ville inderligt ønske det ikke var sådan, men det er det….

De oprindelige sandhedsbevægelsers kendte konspiranauter Mark Passio, Jordan Maxwell, Michael Collins Piper, Allan Watt, Christopher Bollyn, David Icke, James Corbett, G.E. Griffin, Brandon Smith, professor Michel Chossudovsky, Webster Tarpley, William Engdahl, Kurt Nimmo, Derrick Broze, Catherine Austin-Fitts (som er enig med Brandon Smith at Q er PSYOP), Joseph P. Farrell, Dark Journalist, Paul Craig Roberts + tusinder af andre veteraner, køber ikke Trump-som-rebel håbet eller Qanon-Fullfuck-Wilcock historier. De holder sig til det udegenererede ‘pessimistiske’ (realistiske) blueprint om Deep State, som lige nu dækkes til af ny teleprompter glitter fra tvivlsomme eller vildledte “whistleblowers”, som giver “håb” om at magten splittes oppefra og indefra….

'No, this is not about a US presidential (s)election. This is about the Titanic forces that are leading us through a dialectical process of conflict and unrest into a world of top-down control the likes of which has never been seen before in human history. And we are only at the beginning of this change. In short, prepare for more chaos, not less'

– The Chaos IS The Plan, Corbett Report, 8. nov 2020

'First, lets not be naive about the situation – Trump’s cabinet is LOADED with globalists from the Council on Foreign Relations as well as numerous banking elites. If they want to steer the election response from Trump’s side, they easily can. Trump is contesting the election because he is being advised to do so.”

– Brandon Smith, Get Ready For Chaos Regardless Of Who Ends Up In The White House, 11. november 2020

Uddrag fra analyser foretaget 2016-2020

Læs evt. videre på engelsk på Spectator Clingendaels artikel om Trump HER!

Læs evt. videre på dansk i Chaosnavigators Substack-opslag fra juni og juli 2023 herunder: