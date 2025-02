Jeg vil lade billeder og links tale for sig selv. Se link til folketingets udsendelse herunder.

Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen hædrede den ukrainske Azov-soldat, Dmytro Kanuper ved 3-års-dagen for krigen i Ukraine. Det foregik endda i Landstingssalen på Christiansborg, en sal jeg selv blev smidt ud af, for at sige sandheden højt om at myndighederne “løj i 12 måneder om vaccinernes beskyttelse mod smitte”.

Og så vil jeg lade det være op til dig om du synes, at vore danske politikere er blevet en kende for nazistiske i deres hyldester af Ukraine og især den nazi-sympatiserende Azov-bataljon.

Mød Dmytro Kanuper - En neo-nazist!

Ifølge Dmytro Kanupers sociale profiler (de er efterfølgende blevet lukket ned!!!) har han tidligere tilhørt den Misantropiske Division, der ifølge Stanford University stoppede deres militære aktiviteter i 2021. Han har også på sine nu nedlukkede sociale profiler pralet med at have læst Hitlers “Mein Kampf”.

Se hele Folketingets 3-årsmarkering på nedenstående link til Udenrigspolitisk Nævns opslag på Folketingets hjemmeside. Se hele udsendelsen HER!

Se Folketingets udsendelsen

Azov (A30B) bataljonens våbenskjold (coat of arms) reflekterer dybe nazi aspirationer ved genbrug af ‘Z-mærket’ eller ‘ulvekrogen’, på engelsk Wolfsangel .

Heller ikke statsminister Mette Frederiksen og hendes mand, er bleg for at vise sig under Azov fanerne (se billede):

Kongehuset var nær ven med Schalburg - ‘Danmarks største nazist’

Kong Christian d. 10. og hans familie var - inden Danmark blev besat i 1940 - nær ven med Christian Frederik von Schalburg. Denne Christian Frederik von Schalburg blev i 1942 leder af Frikorps Danmark.

Billede fra TV 2-artikel. Foto fra åbent domæne af Scanpix. Link til artikel HER!

Den danske anti-sabotage militære enhed, Schalburgkorpset, fik navnet efter Christian Frederik von Schalburg døde som SS-Sturmbahnführer for ved Østfronten. Korpset blev først stiftet med navnet ‘Germansk Korps’, men skiftede navn efter at Schalburg-skolen blev oprettet på Høveltegård. Ironisk nok er kong Frederik 10.s daglige vagtkompagni en del af Den Kongelige Livgarde, som har hovedkvarter på den gamle SS-skole og Schalburgkorps-skole i Høvelte ved Birkerød.

Krave-udsmykningen for Nazitysklands SS-soldater til venstre, og Sturmbahnführer-distinktionen til højre.

Christian Frederik von Schalburg giftede sig i 1929 ind i Bülow-slægten og fik derfor lov at indflette et “von” i sit navn efter ægteskabet med den fire år yngre baronesse Helga Frederikke von Bülow. Hans mor, Elena Vasiljevna Starizki von Siemianowska, var ukrainer af russisk adel. Hans far var den danske godsejer og direktør August Theodor Schalburg.

"Kongehuset har indtil nu været symbolet på den danske modstand mod nazismen. Derfor er det opsigtsvækkende, at kongefamilien har haft et nært venskab med Schalburg, der i dag bliver betragtet som Danmarks største landsforræder," Historiker Mikkel Kirkebæk, der har brugt tre år på forskningen

Læs TV 2-artikel fra 2008 “Kongehuset elskede dansk topnazist” HER!

Heller ikke statsminister

I Canada måtte parlamentsformanden i 2023 træde tilbage for lignende nazistisk hyldest

Tilbage i 2023 fandt en lignende situation sted hvor først premierminister Justin Trudeau måtte undskylde (se link HER!):

Trudeau undskylder

…og dernæst måtte den canadiske parlamentsformand træde tilbage (se link HER!):

Parlamentsformand træder tilbage

Gad vide om Danmarks Folketing nu er blevet mere nazistisk end Canadas parlament var det i 2023?

Forstår danskerne at det der sker i Danmark nu her i 2025 er meget lig det der skete i Tyskland i slutningen af 1930’erne, kort forinden Anden Verdenskrigs udbrud?

Læs også “Hvor nazificeret er Ukraine?” HER! - et nyhedsbrav fra Frihedslisten d. 7. maj 2022. (prøv at dele dette link tå Facebook, for det får du ikke lov til!)

Hvor nazificeret er Ukraine?

Dags dato (24. februar 2025) donerer Folketinget yderligere 2 milliarder kroner direkte til ukrainsk militær!

Ny donationspakke på 2 milliarder til Ukraine (se link HER!):

Nye 2 mia. kr. til Ukraine

Links:

https://vk.com/video-228568310_456242456

https://www.ukrainianworldcongress.org/uwc-co-organizes-speech-by-ukrainian-defender-in-danish-parliament/

https://www.dr.dk/drtv/event/tva_-tre-aarsdagen-for-krigen-i-ukraine_509124

https://twitter.com/Statsmin/status/1893953933246161137