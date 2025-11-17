Valgkampens slutspurt - Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden

Status fra alle kandidaterne
00:00 Intro
01:00 Markus Hvass, kandidat til Region Østdanmark
17:00 Henrik Vendelbo Petersen, kandidat til kommunalrådsvalget i Gentofte og Region Østdanmark
36:00 Adrian Suiugan, kandidat til kommunalrådsvalget i Struer
49:00 Flemming Blicher, kandidat til kommunalrådsvalget i Gentofte og Region Østdanmark
01:00:00 General debat om regional og kommunalpolitik
Rettelse: Det er ikke Moderaternes Pernille Søndergaard der får 60.000 kr. om året for at være tilknyttet HUC (Helsinge Unge Center), men derimod den konservative 1. viceborgmester Trine Egetved.
Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden har hængt omkring 20 plakater op ved kommunal- og regionsvalget her i 2025. Du kan se en gennemgang af alle valgplakaterne inde på hjemmesiden.