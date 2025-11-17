Illusionen om Danmark

Illusionen om Danmark

Transcript

Valgkampens slutspurt - Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden

Fire kandidater kommer med hver deres update fra rundt omkring i landet. Har du fx. hørt om "ejendomsmægler-partiet"? Eller hvordan korruptionen foregår på kommunalt og regionalt niveau?
Flemming Blicher's avatar
Flemming Blicher
Nov 17, 2025

Status fra alle kandidaterne

00:00 Intro

01:00 Markus Hvass, kandidat til Region Østdanmark

17:00 Henrik Vendelbo Petersen, kandidat til kommunalrådsvalget i Gentofte og Region Østdanmark

36:00 Adrian Suiugan, kandidat til kommunalrådsvalget i Struer

49:00 Flemming Blicher, kandidat til kommunalrådsvalget i Gentofte og Region Østdanmark

01:00:00 General debat om regional og kommunalpolitik

Rettelse: Det er ikke Moderaternes Pernille Søndergaard der får 60.000 kr. om året for at være tilknyttet HUC (Helsinge Unge Center), men derimod den konservative 1. viceborgmester Trine Egetved.

Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden har hængt omkring 20 plakater op ved kommunal- og regionsvalget her i 2025. Du kan se en gennemgang af alle valgplakaterne inde på hjemmesiden.

Gå til valgplakaterne HER!

© 2025 Flemming Blicher
