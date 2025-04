Foto fra NATO øvelsen “Sea Breeze”

Nedenstående er en dansk oversættelse fra Larry C. Johnson’s blog:

Dette er den første af en serie i tre dele om historien bag NATO's og USA's europæiske kommandos militærøvelser med Ukraine. Den viser, hvordan Vesten som en kamel stak sin store næse ind under det ukrainske telt som led i en langsigtet strategi for at besejre Rusland. Mens mange af disse øvelser blev udråbt som fredsbevarende, var det egentlige formål at træne og udstyre Ukraine med det ultimative mål at bekæmpe og besejre Rusland. I juli 1998 omfattede NATO's maritime øvelse Sea Breeze f.eks. anti-ubådskrigsførelse. WTF??? Det er ikke fredsbevarende. Det er forberedelse til at bekæmpe Rusland i Sortehavet.

Processen med at gøre Ukraine til et de facto-medlem af NATO startede i 1992, et år efter Sovjetunionens sammenbrud. 1994 var det første år, hvor ukrainske styrker deltog i NATO-øvelser, som dog blev afholdt i Polen og Holland. Året efter, i 1995, blev Ukraines Yavoriv-militærbase oprettet som NATO's træningscenter, selv om det først blev formaliseret i 1999.

1999 var ikke tilfældigt ... det var året, hvor NATO udvidede mod øst ved at optage Tjekkiet, Ungarn og Polen som nye medlemmer den 12. marts 1999. Det vakte bekymring i Rusland, fordi det udslettede den tidligere amerikanske udenrigsminister James Bakers løfte om, at NATO ikke ville bevæge sig en tomme mod øst. Præsident Bill Clinton brød det løfte.

Del 2 vil dække perioden 2000 - 2010. Del 3 vil dække 2011 - 2021. Planen om at bruge Ukraine som stedfortræder for at svække Rusland blev født i 1990'erne og modnedes til krig i 2022. Jeg håber, du finder dette informativt.

Jeg lavede en podcast i dag med Garland Nixon. Den er lagt ud i slutningen af denne artikel.

1992

Forholdet mellem NATO og Ukraine i 1992 - I 1992 etablerede Ukraine formelt et forhold til NATO ved at blive medlem af Det Nordatlantiske Samarbejdsråd (NACC) i marts 1992. Det Nordatlantiske Samarbejdsråd (NACC) blev oprettet af NATO i december 1991 som et forum for dialog og samarbejde mellem NATO's medlemslande og landene i Central- og Østeuropa, herunder det tidligere Sovjetunionen og Warszawapagtlandene, umiddelbart efter den kolde krig.

NACC blev angiveligt oprettet for at fremme politisk konsultation og opbygge tillid mellem tidligere modstandere, hvilket afspejlede NATO's »venskabelige hånd« til de nye uafhængige stater i Central- og Østeuropa, som også omfattede Rusland. NACC's aktiviteter banede vejen for et dybere samarbejde, hvilket især førte til lanceringen af Partnerskab for Fred-programmet (PfP) i 1994, som gav mulighed for et mere praktisk og individualiseret samarbejde mellem NATO og partnerlandene.

I 1997 blev NACC afløst af Det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd (EAPC), som udvidede partnerskabsrammen til at omfatte flere lande og skabte et mere sofistikeret forum for dialog og samarbejde, som afspejlede udviklingen i sikkerhedsmiljøet og de stadig dybere relationer mellem NATO og dets partnere. Rusland var også med i EAPC, men blev suspenderet fra organisationen i 2014, efter at befolkningen på Krim stemte for at blive genforenet med Rusland.

Ukraines samarbejde med NATO begyndte i marts 1992, da landet blev medlem af den nyoprettede NACC, hvilket markerede starten på formelle relationer og åbnede døren for fremtidigt militært samarbejde.

Ukraines første konkrete deltagelse i en NATO-relateret militærøvelse fandt først sted i september 1994, da Ukraine kom med i Partnership for Peace (PfP)-programmet og deltog i fælles træningsøvelser som »Cooperation Bridge« i Polen.

1993

I 1993 begyndte Ukraine sit militære samarbejde med USA og NATO, selv om landet endnu ikke havde tilsluttet sig NATO's Partnerskab for Fred (hvilket skete i 1994). Den mest betydningsfulde udvikling i 1993 var indledningen af det amerikansk-ukrainske State Partnership Program (SPP), som blev etableret mellem Californiens nationalgarde og Ukraine. Dette program lagde grunden til løbende fælles træning, militær udveksling og øvelser.

U.S. European Command (USEUCOM) talte for at etablere et Military Liaison Team (MLT) i Kiev så tidligt som i 1993, men udstationeringen blev forsinket på grund af diplomatiske overvejelser. Ikke desto mindre fortsatte det militære samarbejde og de militære aktiviteter under forsvarsattachékontoret. Samarbejdet i 1993 lagde op til mere formelle og større militærøvelser som »Peace Shield« og »Sea Breeze«, som begyndte, efter at Ukraine var blevet medlem af Partnerskab for Fred i 1994.

1994

Cooperative Bridge 94

I september 1994 deltog Ukraine i sin første fælles NATO-øvelse under Partnerskab for Fred (PfP),

»Cooperative Bridge 94«, som blev afholdt i det militære træningsområde Biedrusko nær Poznan i Polen fra den 12. til den 16. september 1994.

Øvelsen involverede ca. 600 soldater fra 13 NATO- og partnerlande, herunder Ukraine, og fokuserede på grundlæggende fredsbevarende opgaver og færdigheder for enheder og enkeltpersoner.Peace Shield 1995:

Den primære NATO/USEUCOM-militærøvelse med Ukraine i 1995 var »Peace Shield«, en fælles amerikansk-ukrainsk øvelse, der blev afholdt på Yavoriv-træningsområdet nær Lviv fra den 23. til den 27. maj 1995. Øvelsen var en del af Partnership for Peace (PfP)-programmet, som havde til formål at øge interoperabiliteten og samarbejdet mellem NATO og partnerlandene, herunder Ukraine.

Autumn Allies 95:

En anden bemærkelsesværdig øvelse var »Autumn Allies 95«, som involverede ca. 400 amerikanske marinesoldater og 200 ukrainske soldater. Øvelsen fokuserede på at fremme interoperabilitet i fredsbevarende operationer og blev gennemført senere i 1995.

Formålet var at dele erfaringer med fredsbevarelse, udvikle en fælles forståelse af operationelle procedurer og forbedre interoperabiliteten blandt NATO- og partnerlandenes militære styrker.

Øvelsen blev gennemført under tilsyn af NATO's Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) og blev planlagt i fællesskab med de polske militære myndigheder.

Spirit of Partnership

Later in 1994, a Ukrainian air-mobile unit participated in another PfP training exercise called “Spirit of Partnership,” held in the Netherlands.

1995

Peace Shield 1995:

Den primære NATO/USEUCOM-militærøvelse med Ukraine i 1995 var »Peace Shield«, en fælles amerikansk-ukrainsk øvelse, der blev afholdt på Yavoriv-træningsområdet nær Lviv fra den 23. til den 27. maj 1995. Øvelsen var en del af Partnership for Peace (PfP)-programmet, som havde til formål at øge interoperabiliteten og samarbejdet mellem NATO og partnerlandene, herunder Ukraine.

Autumn Allies 95:

En anden bemærkelsesværdig øvelse var »Autumn Allies 95«, som involverede ca. 400 amerikanske marinesoldater og 200 ukrainske soldater. Øvelsen fokuserede på at fremme interoperabilitet i fredsbevarende operationer og blev gennemført senere i 1995.

Partnerskab for Fred-programmet var centralt for disse aktiviteter og udgjorde en ramme for fælles øvelser, træning og forsvarsplanlægning mellem Ukraine, NATO og USEUCOM.

1996

Cossack Step-96:

I 1996 var Ukraine vært for en militærøvelse kaldet »Cossack Step-96« i samarbejde med Storbritannien. Øvelsen blev gennemført »i ånden af Partnership for Peace (PfP)«, NATO's program for opbygning af tillid og

interoperabilitet med ikke-medlemslande, herunder Ukraine på daværende tidspunkt. Øvelsen involverede cirka 140 deltagere fra Ukraine og Storbritannien.

I denne periode øgede Ukraine aktivt sit militære samarbejde med NATO gennem PfP-rammen, som omfattede fælles træning og øvelser, der havde til formål at forbedre Ukraines evne til at deltage i multinationale operationer med NATO-styrker. U.S. European Command (USEUCOM) var involveret i

udvikling af sikkerhedssamarbejde med Ukraine med fokus på familiariseringsaktiviteter, militær professionalisme og tættere bånd til NATO.

1997

Cooperative Neighbor-97:

I juli 1997 var Ukraine vært for den fælles øvelse Cooperative Neighbor-97 på Yavoriv-træningsanlægget i det vestlige Ukraine. Øvelsen involverede ca. 1.200 soldater fra USA, Grækenland, Ukraine, Moldova, Georgien, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Makedonien. Cooperative Neighbor-97 blev gennemført under NATO's Partnership for Peace (PfP)-program, som havde til formål at opbygge

tillid og interoperabilitet mellem NATO-medlemmer og partnerlande. Øvelsen fokuserede på fælles træning og samarbejde og blev overværet af den amerikanske forsvarsminister William Cohen og den ukrainske forsvarsminister Oleksandr Kuzmuk.

Sea Breeze 1997:

Sea Breeze 1997 var en multinational maritim øvelse, som USA og Ukraine var værter for i Sortehavsregionen. Øvelsen omfattede amerikanske marinesoldater og ukrainske styrker og var oprindeligt planlagt til at simulere en intervention i en fiktiv etnisk konflikt, men scenariet blev ændret på grund af russisk

følsomhed. Det reviderede scenarie fokuserede på at yde humanitær hjælp efter et jordskælv. De landbaserede segmenter blev flyttet fra Krim til det ukrainske fastland for at undgå lokale protester og russisk

modstand. Selv om øvelsen blev gennemført »i ånden af NATO's partnerskab for fred«, holdt NATO sig på afstand, og kun Tyrkiet var blandt de NATO-medlemmer, der sendte skibe for at deltage direkte.

Betydning: Begge øvelser var en del af det bredere samarbejde mellem NATO og Ukraine, som blev etableret med Charter on a Distinctive Partnership, der blev underskrevet i juli 1997, og som satte rammerne for det igangværende militære og politiske samarbejde. Øvelserne markerede de første skridt i Ukraines integration i de euro-atlantiske sikkerhedsstrukturer og var designet til at forbedre interoperabiliteten, beredskabet og den gensidige forståelse mellem Ukraine, NATO og USA's European Command-styrker.

1998

Cossack Express 1998 (maj 1998)

Sted: Ukraine (flere steder).

Deltagere: Ukraine, USA og andre PfP-lande.

Fokus: Katastrofeberedskab, humanitær hjælp og krisestyring.

Betydning: Formålet er at forbedre den civil-militære koordination i nødsituationer.

Peace Shield 1998 (juni 1998)

Sted: Yavoriv Training Area, Ukraine (nær Lviv).

Deltagere: Ukraine, USA og andre lande i Partnerskab for Fred (PfP).

Fokus: Kommandopostøvelse (CPX) med fokus på fredsbevarende operationer, kriserespons og interoperabilitet med NATO-standarder.

Betydning: En del af »Peace Shield«-serien, som begyndte i 1995 for at forberede de ukrainske styrker på potentielle NATO-ledede fredsbevarende missioner.

Sea Breeze 1998 (juli 1998)

Sted: Sortehavet (nær Odesa, Ukraine)

Deltagere: Ukraine, USA og andre NATO-partnere.

Fokus: Maritim sikkerhed, eftersøgning og redning (SAR), anti-ubådskrigsførelse (ASW) og flådeinteroperabilitet.

Betydning: En del af den årlige »Sea Breeze«-serie (startet i 1997), som styrker Ukraines samarbejde med NATO om operationer i Sortehavet.

Cooperative Nugget 1998 (september 1998)

Sted: Hohenfels Training Area, Tyskland (en del af Cooperative Partner-serien).

Deltagere: Ukraine, USA og andre NATO/PfP-lande.

Fokus: Fredsbevarende operationer, fælles kommandostrukturer og multinational koordinering.

Betydning: Hjalp ukrainske styrker med at træne sammen med NATO-tropper i en simuleret fredsbevarende mission i FN/NATO-stil.

U.S. European Command (USEUCOM) og andre amerikanske militære enheder var aktivt engageret i planlægning og udførelse af militær-til-militær kontakter og øvelser med Ukraine i 1998 med fokus på at gøre sig bekendt med landet, opbygge tillid og demonstrere USA's engagement i Ukraines suverænitet. Den årlige planlæggerkonference for militære kontakter blev afholdt i april 1998 i Stuttgart, Tyskland, for at udvikle 1999-planen, hvilket indikerer et igangværende og planlagt engagement. Overførslen af ansvaret for USA's militære engagement i Ukraine fra Joint Staff til USEUCOM var i gang i 1998, hvilket yderligere institutionaliserede disse aktiviteter. Etableringen af et regionalt træningscenter i Yavoriv-træningsområdet i Ukraine blev diskuteret som et fremtidigt initiativ til multinational træning og øvelser.

1999

Peace Shield 99 (maj 1999)

Sted: Yavoriv Training Area, Ukraine (nær Lviv)

Deltagere: Ukraine, NATO-medlemmer (herunder USA) og lande i Partnerskab for Fred (PfP).

Fokus: Kommandopostøvelse (CPX) med fokus på fredsbevarende operationer, interoperabilitet og kriserespons.

Betydning: En af Ukraines største årlige multinationale øvelser inden for rammerne af PfP.

Sea Breeze 99 (juli-august 1999)

Sted: Sortehavet (Odesa og Krim)

Deltagere: Ukraine, den amerikanske flåde (6. flåde), NATO-allierede (herunder Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien) og PfP-landene.

Fokus: Maritim sikkerhed, amfibieoperationer og kriserespons.

Betydning: En del af den årlige Sea Breeze-serie, som begyndte i 1997 og fortsætter i dag.

Cossack Express-99 (september 1999):

Denne NATO-sponsorerede øvelse blev afholdt på Yavoriv-træningsanlægget i Ukraine fra den 18. september 1999 og involverede britiske og ukrainske motoriserede infanterienheder af bataljonsstørrelse. Øvelsen fokuserede på at øve fælles aktioner i FN-autoriserede fredsbevarende operationer under NATO-kommando, modelleret efter operationer på Balkan.

Kosak Steppe-99:

Denne øvelse blev gennemført på Nowa Deba-træningsområdet i Polen fra 20. september 1999 og omfattede motoriserede infanterienheder i kompagnistørrelse fra Ukraine, Polen (et nyt NATO-medlem på det tidspunkt) og Storbritannien. Den øvede også fælles fredsbevarende operationer under NATO-kommando med deltagelse af den ukrainsk-polske fællesbataljon.

Partnerskab i Sortehavet-99:

Fra 20.-25. september 1999 deltog den ukrainske flådes flagskib Hetman Sahaydachny sammen med NATO- og partnerlandenes krigsskibe i denne øvelse, som hovedsageligt blev afholdt i tyrkisk farvand. Formålet var at øve fælles flådeoperationer og flådestøtte til NATO-ledede fredsbevarende operationer på land.

KONKLUSION:

Jeg har brugt 23 år på at skrive manuskripter til militærøvelser for de amerikanske specialstyrker. Selv om jeg ikke var involveret i udarbejdelsen af manuskripter til nogen af disse NATO/USA-militærøvelser, forstår jeg formålet med og processen bag dem. Det var ikke harmløse lege. De var designet til at træne og udstyre det ukrainske militær til at bekæmpe Rusland, potentielt med NATO's direkte involvering. Vi har set det blive til virkelighed siden starten af den særlige militære operation i 2022. Det er ikke tilfældigt, at Rusland ramte NATO's militære anlæg i Yavoriv den 13. marts 2022.

Om Larry C. Johnson

Larry C. Johnson er tidligere CIA-officer og efterretningsanalytiker og tidligere planlægger og rådgiver i det amerikanske udenrigsministeriums kontor for terrorbekæmpelse. Som uafhængig entreprenør har han i 24 år undervist det amerikanske militærs specialoperationsmiljø.

Siden grundlæggelsen i 1998 har Larry været ledende partner i BERG (Business Exposure Reduction Group) Associates LLC, som har specialiseret sig i at efterforske hvidvaskning af penge og forfalskede produkter samt at levere finansielle analyser og antiterrorstrategier.

Larry var en hyppig gæst på alle større amerikanske tv-stationer fra 1990'erne til slutningen af 2000'erne, men han begik den »fejl« konsekvent at tilbyde åbenhjertige indsigter og ærlige vurderinger uden at give efter for etablissementets fordomme. Da »evige krige« blev det eneste politiske mål for 90 % af landets folkevalgte og for hele mediebilledet, blev de stemmer, der tilbød uafhængige og upartiske analyser, forvist til ødemarken, og Larry fulgte med dem.

Larry blev lagt for had af de etablerede til højre, venstre og i midten, men han må gøre noget rigtigt. Hans syn på global sikkerhed, efterretning og geopolitik efterspørges jævnligt af virksomheder, af ikke-mainstream-medier og af et organisk og voksende online-kooperativ af upartisk dissidentjournalistik og -kommentarer.

I 2024 talte Larry til FN's Sikkerhedsråd og deltog i St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). Han optræder jævnligt på forskellige nyhedssider, videoblogs og uafhængige onlinekanaler, herunder Sputnik, RT, Judging Freedom, Redacted og The Duran, blandt mange andre.

