Velkommen til Friheds.net 2026

Vær med på Friheds.net i 2026

Efter en afdæmpet start i 2025 er jeg sikker på at 2026 bliver året hvor bytte- og bagagerumsmarkederne for alvor bliver til faste tilbageværende begivenheder, over hele landet!

Og jeg håber at Friheds.net platformen bliver så populær, at mange vil vælge at bruge tiden der i stedet for på globalisternes platforme, såsom Facebook, Messenger og Instagram. På Friheds.net er der ingen trolls, ingen falske profiler, ingen AI, ingen reklamer og ingen skævvridende algoritmer. Kun en masse ligesindede, der glæder sig til at mødes fysisk for at bytte og handle med dig.

Det er det Friheds.net handler om, nemlig at give de mennesker, som gerne vil mødes fysisk og udveksle varer og ydelser, en platform hvor de kan kommunikere med ligesindede og finde tidspunkterne for kommende bytte- og bagagerumsmarkeder.

Netværket der hjælper med at afsætte hjemmeproducerede varer

Måske lægger dine høns flere æg end du selv kan bruge? Måske laver dine bier mere honning end du selv kan spise? Måske giver din køkkenhave masser af lækre usprøjtede grøntsager som du vil bytte eller sælge til andre?

Måske er du begyndt at producere flourfri tandpasta / vaskemaskinesæbe / kosmetikprodukter, tobak eller andet som kan spare andre fra at gå i Netto, og ovenikøbet bibringe verden og dem selv noget mere sundhed.

I 2025 blev der holdt bytte- og bagagerumsmarkeder i Vrensted, Salten (Silkeborg), Hvidbjerg (Thyholm), Svendborg og Birkerød. Markederne har allerede bidt sig fast som en tilbagevendende begivenhed alle de nævnte steder, på nær i Hvidbjerg, hvor der lige skal bruges lidt flere kræfter på at sikre, at bytte- og bagagerumsmarkedet bliver en fast tilbagevendende begivenhed. Stedet ligger ideelt på en parkeringsplads lige ved Adrians Galleri på den idylliske halvø Thyholm omkring 15 km nord om Struer. Det skal nok blive et tilløbsstykke med tiden🙂

Det er på Friheds.net at alle bytte- og bagagerumsmarkeder bliver annonceret. Hvert marked har sin egen gruppe (Vrensted, Silkeborg, Hvidbjerg, Svendborg og Birkerød, m.f.). I gruppen er det muligt at kommunikere inden et marked, fx. ved at forudbestille varer, så producenten eksempelvis bedre kan beregne hvor mange varer han/hun skal tage med til markedet. Måske producenten endda skal i gang med at producere flere varer, hvis han/hun vurderer at efterspørgslen er stor.

Se eventuelt nedenstående video for en præsentation af bytte- og bagagerumsmarkeder, en præsentation som jeg selv stod for i maj 2025 i Svendborg, inden markedet der blev et reelt tilløbsstykke:)

Nye plakater!

Da vi i oktober alligevel skulle bestille valgplakater til Alliancen-BUF valgte jeg at bestille 16 plakater til bytte- og bagagerumsmarkederne (tak til Lene Høffner for at designe disse🙏). Det betyder at hvert bytte- og bagagerumsmarked i fremtiden vil have et sæt af fine og praktiske plakater til at annoncere markederne. Den ene plakat er ideel til at skrive sted, dato og tidspunkt, mens den anden kan bruges til mere generelle informationer, fx. “Næste marked efter sommerferien er d. 14. august”.

Tilmelding til Friheds.net

Der er justeret lidt på tilmeldings- og betalingsformen, for at gøre det endnu lettere og endnu mere attraktivt at være med på Friheds.net i 2026.

Alle de 82 der betalte for adgang til Friheds.net i 2025 er gratis med i hele 2026. Og alle nye medlemmer skal blot betale 50 kr. for at være med i 2026, uanset tidspunktet på året at de tilmelder sig.

Hvis du allerede fik adgang i 2025, så skal du bare fortsætte med at bruge Friheds.net som hidtil. Er du ny og vil gerne tilmelde dig, så gå ind på forsiden af Friheds.net, hvor man blot skal indtaste sin email adresse. Herefter kommer man på mailinglisten og vil få information om markederne via email. Når man så deltager første gang på et bytte- og bagagerumsmarked, så skal man huske at betale 50 kr. til en arrangør eller en anden deltager. Herefter får man adgang til Friheds.net for hele 2026, og kan tilmelde sig alle de bytte/bagagerums-grupper man har lyst til.

Hvis du ikke kan komme ind på Friheds.net, så er det højst sandsynligt fordi du ikke har betalt endnu. Det er først når man har betalt til mig, en arrangør eller en anden der kan tage i mod pengene, at man får åbnet for adgang til selve Friheds.net platformen. Du får instruktioner i den e-mail som du modtager efter du har tilmeldt (OBS: der kan godt gå nogle dage!).

Jeg håber at 2026 bliver et godt bytte- og bagagerumsmarkeds-år!

Kærlig hilsen

Flemming Blicher

Tilmelding HER!