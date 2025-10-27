Video optagelse af Verdens Gang

Og forresten, så startede valgkampen i weekenden!
Ja, der blev hængt 1.000 plakater op i lygtepælene på HELE Sjælland (og i Struer!)
Vi starter i Næstved, hvor Socialdemokratiet fik stillet spørgsmålet: Hvorfor lyver Mette? i en lygtepæl:)
Og I Dronningmølle havde jeg udsigt til Kullen oppe fra lygtepælens tinder:
I Græsted blev borgmester Bent Hansen fra Venstre stillet et spørgsmål oppe i lygtepælene:
I Struer blev det sent før Adrian havde fået alle plakaterne op at hænge:
Selvom vinden pisker i ansigtet blev humøret holdt højt i Slagelse, hvor Lene og Anna havde taget turen over fra Svendborg for at møde en veloplagt Berit:
Og i Korsør:
Også i Gentofte ved Ikea gav Henrik, Peter og Lisbet med udsmykning af træer og lygtepæle. Se video herunder:
Listen to this episode with a 7-day free trial
Subscribe to Illusionen om Danmark to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.