Video optagelse af Verdens Gang

Og forresten, så startede valgkampen i weekenden!

Ja, der blev hængt 1.000 plakater op i lygtepælene på HELE Sjælland (og i Struer!)

Vi starter i Næstved, hvor Socialdemokratiet fik stillet spørgsmålet: Hvorfor lyver Mette? i en lygtepæl:)

Og I Dronningmølle havde jeg udsigt til Kullen oppe fra lygtepælens tinder:

I Græsted blev borgmester Bent Hansen fra Venstre stillet et spørgsmål oppe i lygtepælene:

I Struer blev det sent før Adrian havde fået alle plakaterne op at hænge:

Selvom vinden pisker i ansigtet blev humøret holdt højt i Slagelse, hvor Lene og Anna havde taget turen over fra Svendborg for at møde en veloplagt Berit:

Og i Korsør:

Også i Gentofte ved Ikea gav Henrik, Peter og Lisbet med udsmykning af træer og lygtepæle. Se video herunder: