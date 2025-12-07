Danskerne skal stoppe med at bruge Facebook!

Kampagnen Væk fra Facebook 2026 er en mulighed for at koble dig af en samfundsundergravende udvikling, som Facebook går i spidsen for.

Kampagnens 10 gode grunde til at kvitte Facebook.

Der er kun en måde at stække Facebooks ulige magt over danskerne og dansk demokrati, nemlig ved at forlade Facebook.

Kampagnen starter nu!

Senest 1. januar vil jeg selv stoppe med at lave opslag, like og dele på Facebook. Indtil da vil jeg selvfølgelig hjælpe så mange Facebook brugere som muligt med at kvitte mediet sammen med mig.

Så snart jeg har viklet mig ud af det edderkoppespind af kommunikation der foregår på alle mine konti på Facebooks, Messenger, Instagram og WhatsApp, vil jeg helt slette mine profiler. Det kommer allersenest til at foregår inden udgangen af 2026, forhåbentligt meget før.

Alternativerne

Hvis du helt kan afstå fra brugen af sociale medier og messenger-tjenester, så vil jeg ønske dig tillykke med dit nye ikke-digitale selskabsliv.

Har du stadig brug for digitale sociale medier, så skal du ikke snydes for forslag til nogle meget bedre alternativer til Facebook.

Som jeg gennemgår i videoen så findes der nogle social medie-alternativer der ligger lige for:

Links:

Signal (krypteret beskedtjeneste)

Telegram (krypteret beskedtjeneste med social medie funktion, men desværre også censur!)

Substack (socialt medie uden censur og uden reklamer)

Friheds.net

Friheds.net er en social medie platform som først og fremmest handler om at du bliver forbundet med en masse danskere der gerne vil købe økologiske og sprøjtefrie fødevarer lokalt, samt genbrug.

Og når det kommer til en platform helt fri for algoritmer, reklamer og i det hele taget pengestærke interesser, så er Friheds.net nok det bedste alternativ til Facebook da det fungerer som et basalt socialt medie uden alle dikkedarerne. Du opretter en profil og melder dig ind i en eller flere grupper der er koncentreret i det område hvor du bor.

Det koster 50 kr. i oprettelse og giver dig adgang i hele 2026. Derefter vil prisen formentligt være 50 kr/år eller mindre, idet der er meget lave årlige omkostninger i at holde det gående.

Du kan bare tilmelde dig på hjemmesiden, så får du en e-mail i starten af januar med informationer om hvordan du deltager i bytte- og bagagerumsmarkederne i 2026. Du kan derefter også deltage i debatten inde på Friheds.net.

Hjælp med at sprede kampagnen på Facebook

Ja du læste rigtigt! - Kampagnen skal spredes på Facebook, for det er jo der Facebook brugerne holder til;)

Du må meget gerne downloade videoen og reels (videoklip) og dele på et hvilket som helst medie, og da især Facebook:)

Download videoen HER! (alternativt download link HER!)

Download reels HER!

Hvad skal du bruge al den ekstra fritid til?

Hvis du som jeg har været en ivrig bruger af Facebook, så får du masser af ekstra fritid i 2026. Jeg håber du bruger den ekstra fritid på at være tilstede i dit liv og får mødt og interageret med en masse dejlige og levende mennesker - UDE I VIRKELIGHEDEN!