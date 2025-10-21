Vi mangler stadig hænder til på lørdag 25/10!

Vi har brug for hjælp med at hænge de 1000 valgplakater op. Derfor afholder vi et zoom-møde i aften (tirsdag 21/10) kl. 20:00.

Zoom-mødet er for alle der er interesseret i at hjælpe med at hænge plakaterne op på Sjælland og i Struer Kommune. Vel mødt:)

Invitationslinket kan du finde herunder.

*****

Flemming Blicher is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Zoom-møde om valgplakater

Time: Oct 21, 2025 20:00 Copenhagen

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82356830300?pwd=E5kMDu8UFecbRepLVdnDaXc96gIMgL.1

Meeting ID: 823 5683 0300

Passcode: 192713

*****

Lidt om det praktiske:

Fra kl. 12:00 lørdag d. 25. oktober er det tilladt at hænge plakaterne op. Hvis du kan hjælpe den dag (og ikke kan deltage i zoom-mødet i aften), så skriv en e-mail til info@alliancen-buf.dk og skriv hvilket af de mange teams du vil tilmelde dig:

Mødested Nykøbing Sjælland (Markus)

Mødested Slagelse (Berit)

Mødested Græsted (Flemming)

Mødested Roskilde (Jamil)

Mødested Gentofte (Henrik)

Mødested Nørrebro (?)

Mødested Struer (Adrian)

Du skal kunne møde op på lørdag d. 25. oktober kl. 11:00 og være klar til at hjælpe.

Hvert team skal minimum have følgende til rådighed:

3 frivillige

En bil

En sammenklappelig stige

To bidetænger

Vi skal nok sørge for at få plakaterne ud til lokalområderne sammen med masser af strips til at hænge dem op med.

Alle der deltager med at hænge valgplakater op, kan mod en betaling af 50 kr. købe en Alliancen-BUF T-shirt (turkis) eller kasket (lysegrå) til samme pris. For 300 kr. kan du købe en hoodie (turkis). Der findes alle størrelse (også damestørrelser!), men det er muligt de skal bestilles først, hvis jeg ikke har nok med rundt.

50 kr. for en kasket eller en T-shirt. Den lækre hoodie koster 300 kr.

Markus fremviser Alliancen-BUFs turkis hoodie med lille tryk ved brysten og stort tryk på ryggen. (300 kr.)

I et tidligere nyhedsbrev gik jeg lidt mere i dybden med et af de andre budskaber på valgplakaterne, nemlig “Hvorfor lyver Mette?” Du kan læse nyhedsbrevet på linket herunder:

Giv lidt støtte til transportudgifterne

Jeg skal hente de 1.000 valgplakater i dag i Vejle og de fylder noget mere end jeg lige havde tænkt over. Derfor har jeg måttet leje en stor flyttebil og får en del flere udgifter til transporten rundt i landet end først beregnet.

Så, hvis du har svært ved at hjælpe med at hænge plakaterne op, så kan du i stedet støtte med et mindre beløb til transportudgifterne, enten via MobilePay eller via en kontooverførsel.

MobilePay: 53 89 13 07 Bankoverførsel:

Reg. nr. 7780

Konto nr. 0002022440

Se alle valgplakaterne HER