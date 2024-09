Den Socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen holdt søndag d. 14. januar en tale i Folketinget for den nye konge, den afgående dronning og i det hele taget det kongehus, som Socialdemokratiet har levet i symbiose med i over 100 år.

Hun nævner blandt andet følgende i slutningen af talen:

Vores fantastiske kongefamilie gør det så godt, at vi kan komme til at tage monarkiet for givet. Det er det ikke. Det står og falder med de mennesker, der løfter ansvaret. Og det hviler på en gensidig kontrakt mellem monarki og demokrati. En forståelse, der i øvrigt blev indgået mellem Kong Christian den Tiende og statsminister Thorvald Stauning for mere end hundrede år siden. Hvorfor benyttede Stauning ikke påskekrisen til at afsætte kongen? Var der nogle, der spurgte om dengang i 1920. Socialdemokratiet var et republikansk parti. Dengang. Men hvad svarede Stauning? Ja, han sagde såmænd, at hvis man skiftede kongen ud med en præsident – så løb man en betydelig risiko. For præsidenten kunne jo gå hen og blive … en venstremand. Og det er sådan set sagen i en nøddeskal. Kongehuset kan samle os – uden at dele os i et for eller imod.

Statsministerens taleskriver kan ikke sin historie!

Men statsministerens taleskriver fejlciterer historien i nedenstående sætning:

En forståelse, der i øvrigt blev indgået mellem Kong Christian den Tiende og statsminister Thorvald Stauning for mere end hundrede år siden.

Stauning blev første gang statsminister - i øvrigt Socialdemokratiets første statsminister overhovedet - den 23. april 1924, så det er IKKE mere end hundrede år siden!

Men Mette Frederiksen har ret i at Thorvald Stauning forrådte det danske arbejdende folk ved at forhindre en generalstrejken, der kunne have afskaffet kongehuset under Påskekrisen i 1920. Læs mere om krisen i Martin Tidsvildes bog “Påskekrisen” HER!

Siden er han blevet efterfulgt af mange socialdemokratiske statsministre som har forrådt folket: H.C. Hansen (tillod i al hemmelighed A-våben på Grønland), Jens Otto Kragh (skræmte danskerne med i EF/EU ved at forudsige vilde prisstigninger, og han kendte beviseligt til A-våben aftalen uden at fortælle det videre til danskerne), Poul Nyrup Rasmussen (han vidste at Twin Towers tårnene ville kollapse inden brandmændene i New York vidste det), Helle Thorning-Schmidt (udsalg af den danske stats infrastruktur til globalisterne) og senest Mette Frederiksen (Minksagen m.m.m.).

