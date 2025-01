Illusionen om en Danmarksturné?

Hvis Danmark er en illusion, så må denne tur rundt i landet jo være en ‘illusion om en Danmarksturné’!?!

Uanset hvad, så vil jeg komme rundt i landet for at fortælle om bogen, der udkommer d. 31. januar efter over 2 års arbejde med den!!! De 3 Fiktioner er nemlig den bog jeg i november 2022 gik i gang med at skrive. Der var så lige 3 bøger der blev til i processen, inden dette endelige værk kunne være helt klar.

På nogle af stoppene vil jeg være ledsaget af en eller begge af medforfatterne, Jovan Tasevski og Michael Kastis.

Silkeborg fredag d. 31. januar

Tid: kl. 15:30-17:30

Sted: oplyses senere (ikke endeligt fastlagt)

Program: Alle er velkomne til bare at droppe ind. Omkring kl. 16-16:30 vil der være en præsentation af bogen

Vrensted - lørdag d. 1. februar

Tid: kl. 14-17

Sted: Vrensted Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, 9480 Løkken

Program: Alle er velkomne til bare at droppe ind. Omkring kl. 14:30-15:00 vil der være en præsentation af bogen

København - søndag d. 2. februar

Tid: kl. 14-17

Sted: Henry George Biblioteket, Lyngbyvej 56 A, 2100 København

(link: https://bibliotek1.dk/)

Program: Alle er velkomne til bare at droppe ind. Omkring kl. 14:30-15:00 vil der være en præsentation af bogen

PS: Her på det gamle bibliotek vil du også kunne hilse på NewSpeeks redaktør, Lone Nørgaard, som har skrevet en fin anmeldelse af bogen:)

Måløv - mandag d. 1. februar

Tid: kl. 17-19

Sted: Måløv Byvej 229, Port 5, 2760 Måløv; Kørselsvejledning: SE HER!

Program: Alle er velkomne til bare at droppe ind. Omkring kl. 17:30-18:00 vil der være en præsentation af bogen

Hundested/Kikhavn - tirsdag d. 4. marts

Tid: kl. 17-19

Sted: Kikforbi Butik, Kikhavnvejen 25, 3390 Hundested

(link: https://www.facebook.com/www.kikforbi.dk/)

Program: Alle er velkomne til bare at droppe ind. Omkring kl. 17:30-18:00 vil der være en præsentation af bogen

Nykøbing Falster - onsdag d. 5. marts

Tid: kl. 17-19

Sted: oplyses senere (ikke endeligt fastlagt)

Program: Alle er velkomne til bare at droppe ind. Omkring kl. 17:30-18:00 vil der være en præsentation af bogen

Ringsted - Torsdag d. 6. marts

Tid: kl. 17-19

Sted: oplyses senere (ikke endeligt fastlagt)

Program: Alle er velkomne til bare at droppe ind. Omkring kl. 17:30-18:00 vil der være en præsentation af bogen

Svendborg (med spisning og foredrag) - Fredag d. 7. marts

Tid: kl. 17-19

Sted: Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg

Program:

17.30: Dørene åbner

18-19: Fællesspisning (tag evt. en ret med til buffet’en eller giv en donation)

19.15: Foredrag v/ Flemming Blicher

20.15: Pause

20.30-21.30: Fortsat foredrag, spørgsmål og salg af bøger.

21.30-22: Fælles oprydning, info og tak for i aften.

Giv gerne en melding til leho@frihedslisten.dk, så vi ved hvor mange der kommer.

Esbjerg - lørdag d. 8. marts

Tid: kl. 17-19

Sted: Danmarksgade 26B, 6700 Esbjerg

Program: Bare drop ind. Kl. 17:30-18:00 vil der være en præsentation af bogen

Odense - søndag d. 9. marts

Tid: kl. 14-17

Sted: Key Point Photography Academy, Nordbirkvej 11, 5240 Odense NØ

Kørselsvejledning: SE HER!

Program: Bare drop ind. Kl. 14:30-15:00 vil der være en præsentation af bogen

Det er gratis at deltage i alle præsentationerne! Nogle steder er der mad- og drikkevarer som deltagerne selv skal betale for.

Ovenstående liste opdateres efterhånden som flere detaljer om de enkelte events bliver lagt fast.

Har du forudbestilt bogen?

- Så kan du vælge at få bogen udleveret på stedet. Så sparer du den fattige forfatter for 55 kr. i betaling for forsendelse til PostNord. Send en e-mail til mig på flemming@de3fiktioner.dk og fortæl hvor du vil hente bogen.

“Flemming, hvorfor kommer du ikke til min by!”

- Det er kun fordi jeg ikke har fundet lokaler til at arrangere en præsentation i din by. Endnu.

Hvis du finder et lokalet så skriv til mig på e-mail flemming@de3fiktioner.dk så jeg kan komme forbi senere i marts 2025.

OBS: Arbejdet med bogen har gjort mig fattig!

Mine indtægter er små og forsinkelsen med udgivelsen af bogen har kostet både mentalt, fysisk og økonomisk (undskyld hvis du synes jeg piver, men sådan ligger landet altså!).

Jeg har kun lige overskud til at bestille 300 stk. da jeg både skal betale grafiker, trykkeri, og lydbøgerne til de første bøger.

Jeg vil derfor være dig meget taknemmelig, hvis du har overskud til at donere et mindre eller større beløb:

Kontooverførsel til erhvervskonto i Skjern Bank: 7780-0006001242

MobilePay: 53 89 13 07

Du er endnu mere velkommen til at donere kontant ved at møde op til de gratis foredrag hvor jeg præsenterer bogen sammen med virkeligheden om Danmark og om danmarkshistorien.