Highlights fra fritænkernes boglanceringsfest

Når gæsterne skaber festen

Gæsterne er som bekendt med til at skabe festen, hvilket i en særlig grad var tilfældet i Hellerup i den forgangne weekend.

Jovist, de i alt 50 frivillige, forfattere, musikere og alle andre, der var med til at arrangere og bidrage til festen, havde gjort forarbejdet og sat rammerne. Men uden deltagende gæster med den rette lyst, det rette sindelag og evnen til at smitte andre med kærlighed, så bliver en fest i mellemvare-kategorien.

MEN festen i lørdags var ingen mellemvare. Den vil for altid gå over i historien, som en boglanceringsfest, hvor mellem 500-600 deltagere havde valgt at deltage med hjerte og sjæl i løbet af det ni timer lange hjerte-stævne.

Max Schmeling åbnede ballet

Med sin særlige sans for at kombinere statistisk forståelse med en formidabel formidlingsevne, åbnede Max festen med et brag af en præsentation.

Max nåede endda at afslutte sit oplæg med en del gode fremtidsråd til deltagerne, bl. a. omkring hvordan man kan nedbringe stråling og holde en høj helse og sundhed på hjemmefronten.

Dan Johannesson fortalte om fritænkeriet

Men sin sædvanlige gennemtænkte og veloplagte fortællestil førte Dan Johannesson publikum ind i fritænkeriets inderste kamre.

Dan fortalte om nogle af passagerne i bogen, og om hvad fritænkernes rolle var i fortiden, er i nutiden og bliver i fremtiden.

Forfatterne delte deres oplevelser med at skrive bogen

Desværre kunne Andrei Fencker, Jon Knudsen og Lars Gram ikke deltage på dagen, og Kim Skovsby var forsinket. Men de resterende 8 forfattere gav publikum en forsmag på hvad de kan læse i bogen (Lisa Sofia mangler på billedet herover).

Eftermiddagens “surprise” Niels Harrit tog publikum med storm

Niels Harrit afsluttede præsentationerne på konferencescenen med at tryllebinde publikum under den ca. 20 minutter lange præsentation. Han var blevet bedt om at levere et kort indlæg “Et indblik i Niels Harrits verden”

Der ligger en video til Niels Harrits afsluttende oplæg på Facebook, se HER!

Derefter fortsatte en stor del af deltagerne ind i koncertsalen hvor Hocus Pocus Party, Rasmus Nøhr, Lützen og Space Girl underholdte.

Rasmus Nøhr havde premiere på sangen “Hænderne op”

Rasmus Nøhr skal være far og det har han allerede skrevet en vidunderlig skøn sang om. Sangen hedder “Hænderne op” og fik premiere ved Fritænkernes Boglanceringsfest.

Sangen giver masser af associationer til Nøhrs store hit “Sommer i Europa” og bliver helt sikkert også et hit når den udgives.

Lyt til Sangen HER! (lyt til de rørende ‘ahr’ og ‘åhh’ omkring 2:27 inde i sangen, hvor Rasmus synger om sit kommende barn der ligger i mors runde mave).

Lützen-band gav koncert for fulde huse

En af Danmarks få rigtige protestsangere, Peter Andreas Lützen, havde benyttet lejligheden til at samle sit femmandsband.

Aftenens hovednavn spillede sin første rigtige live koncert, og gav publikum en oplevelse for livet med de skønne indsigtsfulde sange.

Alt klappede på dagen. Eneste kritikpunkter der er blevet ydret er selvfølgelig først og fremmest fra dem som ventede længe i køen på at komme ind. Mellem kl. 14 og 16 var konferencesalen nemlig fyldt til randen og dørmændene (velkomstholdet) måtte stoppe folk. Heldigvis gik stort set ingen forgæves da det lykkes at udskifte publikum i en lind strøm i takt med at nogle skulle trække frisk luft, på toilet eller videre til andre ting.

Dan Johanneson takkede for dagen og opsummerede dagen således i en video på Facebook, se HER!

