Tredje Verdenskrig starter denne weekend!(*)

Velkommen til en verdenshistorisk weekend: Tredje verdenskrig!

Først og fremmest vil jeg lige fortælle meget kort, hvorfor at jeg tror at der kommer krig mellem USA og Iran i denne weekend (20-22. juni) og at krigen vil eskalere til at emulere en tredje verdenskrig.(*)

)Når jeg påstår at oligarkerne vil emulere en tredje verdenskrig, så mener jeg at det ikke bliver en fullscale atomkrig, hvor stormagterne kommer til at kaste størstedelen af deres atomvåben-arsenal mod hinanden. Men i stedet er det en forestilling som bliver plantet i folks hoveder (via medierne og politikerne) at tredje verdenskrig er begyndt, eller at forløberen til den er gået i gang, og at vi konstant skal frygte at der lander atombomber overalt lige meget om vi opholder os i Danmark, Spanien, Sydafrika eller Nordamerika, eller nærmest et hvilket som helst land. Desværre vil der stadig dø mange mennesker i denne forestilling, så det er ikke fordi at jeg vil nedgøre udsigten til en verdenskrig. Jeg siger blot at oligarkerne ikke er så dumme at de ødelægger deres egne værdier, ved at lade hele verden gå til i et atombombe-inferno.

Her er den række at grunde til at jeg mener vi står lige foran det som oligarkerne vil emulere og portrættere som tredje verdenskrig:

1. Essentielt er tredje verdenskrig for længst begyndt via NATO’s involvering i krigen i Ukraine og Danmark har da også for længst meldt sig ind i kampen, ved at give vores militære støtte til Ukraine. Der mangler egentlig bare at Rusland siger det højt, at alle NATO landene - sammen med Ukraine - har overtrådt landets atom-doktrin og dermed er i (en hidtil udsat!) krig med Rusland. (se evt. mit tidligere nyhedsbrev fra 2024 herunder)

2. Krig med Iran er forudset af den pensionerede amerikanske fire-stjernede general Wesley Clark i 2007, på baggrund af et Pentagon memo hvor der stod sort på hvidt at USA skulle i krig med 7 stater på 5 år. (se video-link herunder)

3. Men det der fik mig til at trykke på videoens optageknap og lave dette opslag, er at den prisbelønnede uafhængige journalist Seymour Hersh i går (19/6) lagde et opslag op her på Substack om efterretninger, der peger på en krig der starter denne weekend. Hersh er normalt en meget grundig journalist og han er da også en af de få der har kommet med en logisk forklaring på hvad der skete da amerikanerne saboterede Nordstream II gasledningen (Se Seymour Hersh’ opslag på linket herunder)

4. Desuden er det oligarkernes/globalisternes plan at bruge militærkonflikter til at tilrane sig endnu mere magt over verdens voksende befolkning. Det ses fx. mellem linjerne i særligt afsnit 1.4.3 og 1.4.4 i Klaus Schwab’s bog fra juni 2020 “COVID-19 The Great Reset” (læs bogen online på dette link:

OBS: Det er muligt at tredje verdenskrig ikke formelt bliver startet her i weekenden. Men, som jeg håber du kan forstå af ovenstående, så er den jo allerede begyndt! Vores magthavere har bare ‘glemt’ at fortælle det til befolkningen!

Prøv lige at scanne de sidste dages avisforsider! Selvom det er tydeligt for enhver med basale analytiske evner, at en altafgørende storkonflikt er på trapperne i Israel-Iran-konflikten, så lader alle medierne som om, at det stadig er business-as-usual. Tilsyneladende er det næsten-pædofile folketingsmedlem, Mike Fonsecas hemmelige optagelser af Mafioso-Løkke fra Græsted en af de vigtigste nyheder de kan servere for de nyhedspligtskyldige forbrugere, mens de forbigår at advare om starten på terdje verdenskrig. Ville de statsstøttede nyhedsmedier opføre sig sådan, hvis de virkeligt opererede ud fra befolkningens bedste interesse? Nej, selvfølgelig ville de ikke det. Så ville de råbe og skrige at vi skulle se at vågne op og lægge pres på vores politikere, inden de første atombomber begynder at falde rundt omkring.

Nå, men god weekend til læserne. Og husk at den dag befolkningen siger STOP til oligarkerne, så er det hele forbi og vi kan mere eller mindre leve i fred her på jorden derefter. Derfor må du jo gerne dele denne video så folk, der kommer til at se den får en mulighed for at lave et opgør med deres egne overbevisninger, og beslutte sig for om de er på oligarkernes/globalisternes side, eller på befolkningens side <3