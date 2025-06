God Grundlovsdag 2025

Ikke mange invitationer til at holde en grundlovstale siden 2020

Jeg gad vide om jeg nogensinde bliver indbudt igen til at tale ved et grundlovsarrangement, som jeg ikke selv arrangerer?

Sidst det skete var i 2020 hvor daværende dissident parti JFK21’s formand, Mads Palsvig, havde inviteret mig til at tale om 5G. Det kommer nok ikke til at ske igen, for den frimurerring-bærende Mads Palsvig har ikke villet tale med mig i over 4 år. Han blev sur over at jeg stiftede et nyt parti i januar 2021 (Forfatningspartiet), og har ikke villet samarbejde siden, på trods af mange invitationer fra min side.

Det interessante ved Mads Palsvig er ikke bare at han konstant bærer en frimurerring, som han i øvrigt forklarer med at det er en ring har har fået af et familiemedlem og at den betyder noget for ham. Nej, det mest interessante er at Mads er så tæt på den globale elite, at man tror det er løgn.

Mads Palsvig startede i Credit Suisse samme dag som Peter Thiel. Nå ja, og hvad så? Der er lige det faktum at Mads og Peter stadig er gode venner, eller i hvert fald var det for nogle år tilbage, hvor Mads havde inviteret Peter Thiel med til et tilsyneladende dissident-arrangement i København.

Hvis du ikke ved hvem Peter Theil er, så kan jeg hjælpe med at fortælle at manden er frimurer (præcist lige som den tidligere bærer af Mads Palsvigs ring) samt grundlægger af PayPal og ikke mindst Palantir. Sidstnævnte er helt central i Trump-administrationens største kup siden de tiltrådte tidligere på året. Det er nemlig Palantir’s software, der bliver brugt til at samkøre al borgerdata blandt alle de største af USA’s offentlige institutioner. Er man teknokrat, så har du her et drømmescenarie, hvor alle borgernes data bliver lagt over i hænderne på Peter Thiel gennem hans virksomhed Palantir.

Se nedenstående uddrag af en artikel fra d. 3. juni 2025 på det alternative nyhedsmedie mises.org under titlen “Trump Is Building a Bigger Deep State with the Help of “Libertarian” Peter Thiel” (link):

The Trump administration is collecting data on all Americans, and they are enlisting the data analysis company Palantir to do it. President Trump has enlisted [Palantir], founded by far-right billionaire Peter Thiel, to carry out his March executive order instructing government agencies to share data with each other. The order has increased fears that the government is putting together a database to wield surveillance powers over the American public. Since then, the administration has been very quiet about these efforts, increasing suspicion. … Palantir is speaking with various other agencies across the federal government, including the Social Security Administration and the IRS, about buying its technology, according to the Times. Palantir’s Foundry tool, which analyzes and organizes data, is already being used at the DHS, the Department of Health and Human Services, and at least two other agencies, allowing the White House to compile data from different places. The administration’s efforts to compile data began under Elon Musk’s Department of Government Efficiency initiative, which sought Americans’ personal data from multiple agencies including the IRS, the SSA, Selective Service, Medicare, and many others.

Nå, men det var altså sidste gang jeg fik en invitation til at holde en Grundlovstale. Jeg synes ellers jeg har leveret varen de gange jeg selv har arrangeret et event på Himmelbjerget. Den bedste, syn’s jeg selv, var den jeg leverede i 2022 (se link herunder):

https://www.dansketaler.dk/tale/flemming-blichers-grundlovstale-2022/

Jeg synes jo også at min bog Illusionen om Grundloven er et vigtigt værk der illustrerer hvordan Danmark er blevet kuppet af globalisterne, eller i hvert fald beskriver den vigtigste del af dette kup, nemlig pacificeringen af vores grundlovsrettigheder.

Men sådan er der så meget.

Bogen kan købes her:

https://de3fiktioner.dk/

Jeg betaler fragten, hvis du bestiller bogen i dag eller to dage frem. Husk at angive både adresse jeg skal sende den til, samt email og mobilnummer, så DAO kan finde dig derude.

Forresten, så myrdede Christian 9. Frederik 7.

Det skriver Kristeligt Dagblad selv. Nej, de skriver bare at Frederik 7. blev udsat for et giftmord, de kunne aldrig finde på at skrive at det var vores eksisterende kongefamilies mest feterede overhoved, der myrdede kongen, selvom det foregik på Christians 9.s slot Glücksburg. Og selvom både kongen hofapoteker også blev myrdet og kongens kone Grevinde Danner var det eneste der slap levende fra gift-angrebet.

Uddrag fra Kristeligt Dagblads artikel fra 2008, herunder:

Noget tyder på, at der var noget om kammerpigens hemmeligholdte beretning om sølvbakken, der blev irgrøn på det sted, hvor rosen havde ligget. Det undrede hende. Også, at hofapoteker Laurits Ørnstrup døde samme dag som kongen. Hvem stod bag?

Læs hele artiklen på linket herunder:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/var-det-giftmord

Forklar lige for mig, hvorfor det mord aldrig blev opklaret! Det var trods alt en folkekær kongen der blev forsøgt giftmyrdet sammen med dele af hans stab. Var det fordi sandheden ikke måtte komme ud til almenheden?

Nå men, nu er den ude, selvom jeg tvivler på at det kommer til at gøre den største forskel:)

God Grundlovsdag!