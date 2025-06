SUVERÆNITETSAFGIVELSE TIL USA - Første dag under amerikansk besættelse

Dansk suverænitetsafgivelse til USA en realitet

The USDenmark flag will replace the Danish flag called “Dannebrog” and so will the English language in due time.

Selvom Folketingets korrupte politikere læner sig op af ministeriernes korrupte embedsfolk, og hårdnakket påstår at Danmark med vedtagelsen af “baseaftalen” ikke afgiver suverænitet til USA, så tangerer det danmarkshistoriens største løgn.

Først og fremmest er baseaftalen et brud på grundloven. Alene den måde embedsmændene og politikerne har presset den igennem vedtagelse i Folketinget, er et grundlovsbrud. Aftalen skulle have været behandlet som en grundlovsændring, men embedsmændene, med Lars Løkke Rasmussen forrest i heppekoret, har vedtaget at det ikke er suverænitetsafgivelse.

Hvis aftalen var blevet behandlet som den suverænitetsafgivelse, som det vitterligt er, så havde det været en Grundlovens paragraf 20 behandling som embedsmændene skulle have fremlagt politikerne. Det ville have betydet at baseaftalen skulle have haft et fem-sjettedeles flertal i afstemningen for at den blev vedtaget.

Det turde Den Dybe Stat ikke at løbe an på, så derfor har man ført befolkningen bag lyset, og kaldt det ‘ubetydelige ændringer af Danmarks suverænitet’ for at undgå befolkningens bevågenhed. Det statsstøttede presse, som selv kalder sig demokratiets årvågne vagthund, har logrende ladet det ske, mens millionerne fra statens mediestøtte ruller ind på kontoen hos DR, TV2, Berlingske, Politiken/JP osv.

Udover at være et grundlovsbrud, så tilsidesættes radiofrekvensloven, arbejdsmiljøloven, udlændingeloven, straffeloven, våbenloven og en lang række af andre love, for at give militær og efterretningsmæssigt plads til vores såkaldte nærmeste allierede, USA, mens USA’s præsident forsøger at true Danmark til at afgive Grønland til amerikanerne.

Hvis du vil have mere bevis på at Den Dybe Stat opererer bag den glaserede facade på det slet skjulte marionetteater på internationalt geopolitisk plan, så siger jeg bare disse ord til dig: “Sov godt i drømmeland, du kære godtroende dansker!”

Herunder kan du finde en lang række af de nyhedsbreve som jeg har udsendt om baseaftalen siden Lars Løkke præsenterede den for befolkningen i december 2023.

