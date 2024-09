Afgivelse af dansk suverænitet til USA!

Lyt til Radioavisen fra d. 19/12-23 kl. 18:00 på DR P4 HER!

Et utraditionelt julekalender-afsnit tvunget igennem af de meget alvorlige omstændigheder, at Danmark er ved at afgive suverænitet til USA via en forsvarsaftale.

Du kan se et faktaark fra 19. december 2023 om forsvarsaftalen HER!

Du kan se hvordan forsvarsminister Troels Lund Poulsen udmærket er bevidst om, at aftalen handler om afgivelse af dansk suverænitet, ved, at se hans svar på spørgsmål om aftalen på Folketingets hjemmeside: Forsvarsministerens svar på spm. 100 HER!

Regeringen vil forud for en aftales undertegnelse rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn. Derudover vil regeringen indhente Folketingets samtykke efter grundlovens § 19, stk. 1, 2. pkt., forud for, at en aftale tiltrædes, idet en aftales gennemførelse må forventes at nødvendiggøre lovændringer. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, 19. september 2023

Hvad siger Grundloven?

Det er kun kongen der ifølge Grundlovens § 19 stk. 1. kan afgive dansk suverænitet:

Grundloven af 1953 paragraf 19, stk. 1. (uddrag): Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtigelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning.

Ved afgivelse af permanent suverænitet skal Grundlovens § 20 iagttages, hvor der kræves 5/6 flertal i Folketinget. Men ved at man holder sig til en 10-årig aftale kan regeringen formentlig undgå at § 20 kommer i spil.

Skræmmebilledet er Rusland

Når man skal have en befolkning til at makke ret, så er frygt det vigtigste redskab man kan tage i anvendelse, og det er præcist hvad der gøres i dette tilfælde. Oppositionens vigtigste forsvarsordfører, Konservatives Rasmus Jarlov, får brugt Rusland som skræmmebilledet.

Det er derfor interessant at forhandlinger af forsvarsaftalen blev kundgjort 14 dage inden krigen i Ukraine blev startet af Rusland. Dermed er Majdan-revolutionen (2014) og de efterfølgende Minsk-aftaler (2014-2015) vigtige parametre for at forstå den internationale sammenhæng med det bebudede forsvarssamarbejde.

Herunder en figur fra Wikipedia der viser Minsk-aftalernes grænsesætning:

Forstå betingelserne for USAs proxy-krig i Ukraine

Hvis man vil forstå hvor dybt involveret USA er i krigen i Ukraine, så skal man forstå Majdan-revolutionen. Det var nemlig på bagkant af denne ‘revolution’ at der blev lækket en samtale mellem Victoria Nuland (USAs administration) og Ambassadør Pyatt (USAs ambassadør til Ukraine). I den samtale sætter Nuland rammerne for den kommende regeringsdannelse, uden om ukrainerne og uden om EU, men med hjælp fra FN. Hør samtalen her på blog-opslaget fra 28. maj 2022 på Frihedslistens hjemmeside HER!

Sørg for at sende dette podcast-afsnit til journalister og politikere!

Det er vigtigt at Danmark ikke bare uden videre overgiver suverænitet til USA, endda på et tidspunkt hvor der ikke eksisterer en reel trussel mod Danmark.

Derfor vil jeg bede om at du deler dette podcast-afsnit med så mange som muligt, og især med journalister og politikere.

Ellers bliver suverænitetsafgivelsen vedtaget i straten af 2024 uden at befolkningen er opmærksom på det, hvilket vil være katastrofalt!

DEL DEL og DEL!