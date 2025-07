DEBATPANEL - Den Dybe Stat

Jon, Kaspar og Flemming i debatpanelet

Efter nogle spændende præsentationer i Unitarernes Hus den 31. maj 2025 var det tid til at deltagerne kunne stille spørgsmål til foredragsholderne.

Jon Knudsen havde holdt et foredrag med titlen “Den Dybe Stat - Tro, kirke og samfund gennem 2000 år”:

Derefter fortalte Kaspar Bonde Eriksen om hvem og hvad Den Dybe Stat er:

Undertegnede brugte præsentationen til at rive tæppet væk under ‘USA-bedraget’:

OBS: Du kan finde alle de brugte slides som Jon. Kaspar og jeg selv brugte under de enkelte præsentation (se links ovenfor!)

