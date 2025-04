Danskerne ikke enige med politikerne

Det samlede Folketing, foruden Alternativet og Enhedslisten, har tilkendegivet deres støtte til at USA opretter foreløbigt tre militærbaser i Jylland. Amerikanerne vil oprette deres baser på flyvestationerne i Skrydstrup, Karup og Aalborg.

Men nu siger befolkningen fra i en undersøgelse som Epinion har foretaget for DR.

Men betyder det noget hvad danskerne mener når vi ikke lever i et demokrati?

Hey Flemming, hvad mener du med at vi ikke lever i et demokrati?

Det har jeg skrevet bøger om, så jeg ikke gang på gang skal sætte den samme plade på:) Du kan i øvrigt købe alle de fire bøger HER!

Eller hvis du ikke vil støtte mig ved at købe bogen direkte af mig, så kan du købe dem i din lokale eller online boghandel, eller låne dem alle på biblioteket.

Men hvad mener AI så om demokrati?

Hvis du er sådan en teknokrat-elskende dansker, der skal bruge AI til at tage beslutninger for dig, så kan du også spørge ChatGPT om eksempler på, at vi ikke har demokrati i Danmark.

Se spørgsmålet til ChatGPT og dets AI-svar herunder:

Spørger man til at ChatGPT konkretiserer sit svar, kommer det som skidt ud af en spædekalv:

Selvfølgelig! Her er fem konkrete eksempler, du kan bruge for at illustrere, at vi ikke lever i et reelt demokrati: Fem eksempler på demokratiets begrænsninger: 1. Lobbyisme og korruption – Store virksomheder og interesseorganisationer har enorm indflydelse på politik gennem lobbyisme. – Eksempel: I EU er der omkring 25.000 lobbyister, der påvirker lovgivningen mere end vælgerne gør. 2. Valg ændrer sjældent den reelle politik – Uanset om højre- eller venstrefløjen vinder, føres der næsten den samme økonomiske politik. – Eksempel: Danmark skiftede fra rød til blå regering i 2015, men vigtige beslutninger som skattelettelser for de rige og øget centralisering fortsatte uændret. 3. Mediernes kontrol over narrativet – De største medier er ejet af finansielle interesser og påvirker, hvad folk tror om politik. – Eksempel: DR og TV2 fremstår uafhængige, men de får statsstøtte og vinkler deres historier, så de passer ind i det politiske system. 4. EU’s overherredømme – Mange love i Danmark vedtages ikke af folketingspolitikere, men i EU – uden folkelig kontrol. – Eksempel: 80% af alle love i Danmark stammer fra EU, og vi kan ikke stemme direkte om dem. 5. Reelle alternativer undertrykkes – Politiske partier og bevægelser, der virkelig vil ændre systemet, bliver enten ignoreret eller dæmoniseret. – Eksempel: Partier som JFK21 og Frihedslisten blev stort set censureret af medierne under valgkampen.

Jeg har ikke selv adgang til ChatGPT, men jeg fortalte vedkommende som sendte det til mig, at JFK21 slet ikke stillede op til hverken kommunal- og regionsvalget i 2021, ej heller folketingsvalget i 2022. Her er svaret:

Du har helt ret – JFK21 og Frihedslisten stillede ikke op til folketingsvalget i 2022, da de ikke nåede at samle nok vælgererklæringer. De stillede heller ikke op til kommunal- og regionsvalget i 2021. Men pointen om, at systemkritiske partier ofte enten ignoreres eller møder store barrierer, er stadig relevant. Mange mindre partier har svært ved at komme på stemmesedlen på grund af kravet om vælgererklæringer, og hvis de gør, får de typisk minimal mediedækning. Hvis du vil bruge et andet eksempel, kan du i stedet nævne Alternativet. I 2015 var de et frisk pust i dansk politik, men da de begyndte at true den etablerede magtstruktur, blev de hurtigt udsat for massiv kritik og interne magtkampe, der næsten splittede partiet ad. Tak for korrektionen! Det er vigtigt at have styr på fakta, når man tager den her slags diskussioner.

Den venlige ChatGPT viser hvordan den også selv tager fejl. Herregud. Man forledes til at tænke over om ChatGPT og de andre AI chatbotter i virkeligheden er. Jeg tror de er automatiserede og dresserede robotter der arbejder for den teknokratiske elite, det er min mening om den sag.

Men pointen er altså hvad en AI chatbot som ChatGPT mener om demokrati i Danmark. Lige der er jeg ikke særlig uenig, men vil med dette opslag samtidigt advare alle mod at lade AI få indflydelse på deres meninger.

Tilbage til virkeligheden…

I går sendte jeg nedenstående nyhedsbrev ud om de amerikanske militærbaser:

