Amerikanske militærbaser i Danmark

Førstebehandling i Folketinget 11. april

Det er forsvarsminister Troels Lund Poulsen der formelt har stillet forslaget og fremsat det til behandling i Folketinget:

Lovforslagsbehandlingen i Folketingstidende

Selve lovforslaget i Folketingstidende

Forsvarsministerens skriftlige fremsættelse i Folketinget 28. marts 2025

Første behandling i Folketinget er sat til den 11. april. Anden- og tredjebehandling er endnu ikke fastsat, men minimum en af lovændringerne er sat til at træde i kraft allerede 1. juni 2025.

Frekvenser til DEW og 5G frigives til amerikanerne

Jeg interviewede for nyligt Ole Dammegard, der driver hjemmesiden LightOnConspiracies.com, om situationen i USA og omkring Grønland. Se interviewet ved at følge linket herunder:

Demonstration foran Christiansborg 11. april

Jeg mener at denne nye lovgivning vil være et af de hidtil største skridt hen imod den nye verdensorden, som globalister kalder for New World Order (NWO). Første gang ordet blev brugt sådan af politikerne var USAs præsident George Bush senior tilbage i 1990’erne. Derfor kalder jeg til demonstration for at vise befolkningen ikke er interesseret i at overgive nøglerne til Danmark til USA.

Demonstrationen starter fredag den 11. april kl. 10 og forventes at vare resten af dagen.

Se nedenstående grundige opsummering af sagen om de amerikanske militærbaser fra et tidligere nyhedsbrev:

Se andre tidligere nyhedsbreve der er relateret til emnet: