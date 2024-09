Atomvåbenskandale på Thulebasen

I disse tider hvor Lars Løkke Rasmussen allerede har underskrevet en aftale med amerikanerne om baser på dansk jord, er det værd at erindre Thulebase-skandalen.

Da et amerikansk brintbombefly styrtede ned udenfor Thulebasen

I januar 1968 styrtede et amerikansk B-52 bombefly ned tæt ved Thulebasen på Grønland. Den ulykke er igen aktuel med de planlagte nye amerikanske militærbaser i Danmark.

Efter ulykken blev mange Thulearbejdere syge, og sidenhen blev der tilkendt erstatning til omkring 2.500 arbejdere og beboere fra området. Hver fik de 50.000 kr. som et engangsbeløb. Thulearbejderne har kaldt erstatningen for et ‘hold kæft-bolsche’, fordi engangsbeløbet er blevet givet vidt og bredt, også til børn der var nyfødte på tidspunktet for ulykken.

Den ene af flyets fire brintbomber blev aldrig bjerget og ligger muligvis stadig under indlandsisen. Det er hvert fald hvad BBC-journalisten Gordon Corera skriver i artiklen “Mystery of lost US nuclear bomb” efter at have besøgt Thulebasen i starten af 2010’erne.

Det er ikke første gang, at der sker en atomulykke med et amerikansk bombefly, for Gordon Corera skriver om hele tre ulykker i artiklen “Nuclear weapon missing since 1950 'may have been found' “. I endnu en BBC-artikel oplyser man endda serienummeret på det ikke-detonerede kernevåben “Nuclear bomb 'lost near Greenland'"

Men det fastslås dog af Danish Institute for International Studies (DIIS), at der ‘ikke var nogen bombe, aldrig har været nogen bombe og at amerikansk militær aldrig nogensinde har ledt efter den ikke-forsvundne bombe’.

DIIS kom dog først på banen efter at sagen havde ryddet overskrifterne på landets aviser og TV-kanaler. Forskellige afsløringer slap nemlig ud til en presse der stadig virkede til at kunne mønstre lidt system-kritik, modsat nutidens presse. Det var dog først efter at DR journalisten Poul Brink havde lavet alt gravearbejdet at sagen for alvor begyndte at rulle, endda først 25-30 år efter at flyet var styrtet ned.

Poul Brink fik også afsløret at statsminister H.C. Hansen tilbage i slutningen af 1950’erne havde løjet for befolkningen om en hemmelig atom-aftale med amerikanerne. Og at flere statsministre sidenhen, blandt andet klasseforræderen og landsforræderen Jens Otto Krag (socialdemokratisk statsminister fra 1962-1968), godt kendte til aftalen, men glemte at informere Danmarks befolkning.

Skandalen bliver afsløret i “Magtens bog”, hvor Poul Brink har skrevet afsnittet “Bomben der forsvandt”. Danmark skylder en kæmpe tak til den desværre nu afdøde Cavlingpris-vinder Poul Brink, for uden ham er det ikke sikkert at danskerne var blevet informeret!

Stoler danskerne på politikerne i dag?

Hvis vi ikke kunne stole på politikerne i 1950’erne, 1960’erne og op til 1990’erne, kan vi så stole på dem i dag?

Kunne Mette Frederiksen potentielt gøre hendes socialdemokratiske forgænger H.C. Hansen kunsten efter og lave en underhåndsaftale med Washington?

Eller er hendes samvittighed overfor befolkningen for stor til at hun vil lave hemmelige aftaler med USA som hun selv ville kunne drage nytte af? - Det er svært at forestille sig at hun overhovedet har en samvittighed, så mit svar vil være nej til dette spørgsmål. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener jeg heller ikke har fortjent befolkningens troværdighed med det hav af skandaler der er dukket op i hans politiske kølvand.

Ingen danske demonstrationer ved de planlagte baser!

Jeg har prøvet at samle nogle folk til at arrangere nogle demonstrationer foran flyvestationerne i Skrydstrup, Karup og Aalborg, men det er svært at finde aktivister der har lyst til at yde den ekstra indsats det er, at arrangere demonstrationerne.

Det skulle ellers ikke være svært for en som mig med over 2100 abonnenter på mit nyhedsbrev, og en fortid som formand for to politiske partier, at samle et par håndfulde demonstranter.

Men de sidste 4 år som politisk aktivist har trukket på energien, og jeg kan ikke længere levere den overmenneskelige indsats der kræves, når man vil samle flere hundrede, ja nogle enkelte gange, flere tusinde til demonstrationer imod et system der lægger alle hindringer i vejen. Kender du ikke min historie, så kan du købe bogen Illusionen om Danmark - Del 1 HER!

Jeg var ellers i rimelig god tid og rakte ud til omkring 10 personer i netværket for at bede dem om at være med til at hjælpe med disse demonstrationer. Jeg fik 1½ tilsagn tilbage fra dem som resultat på min foretagsomhed. Og det er for lidt til at gå i gang med at arrangere 3 demonstrationer i Jylland når jeg selv bor på Sjælland.

Derfor har jeg måttet opgive at arrangere demonstrationer omkring Danmarks befrielsesdag (3.-4.-5. maj) foran de planlagte baser i Skrydstrup, Karup og Aalborg.

Det er sørgeligt at kræfterne er så små på et område som jeg selv mener er det allervigtigste område lige nu at gøre danskerne opmærksom på. Sagen har jo alt hvad der skal til for at vække befolkningen, og så er sagen fuldstændig sølvpapirsfri:

Beslutningen om baserne bliver taget uden at inddrage befolkningen i debatten.

Det faktum at der skal en Grundlovens §19 behandling til i Folketinget, før amerikanerne kan rykke ind, dysses ned i medierne. Pressen sørger for at der ikke åbnes op for en debat om lovændringen (der kommer til at foregå omkring sommerferien ifølge Forsvarsministeriet).

Man bruger Ukraine-Rusland konflikten til at skræmme danskerne til at sige ‘ja’ til amerikanske soldater under præmissen ‘better the devil you know, than the one you dont’. Altså, ‘vi stoler mere på amerikanerne end russerne’.

Pressen undlader at dykke ned i Thulebase-fortiden og de erfaringer vi har fra det nedstyrtede B52 bombefly.

Pressen undlader også at debattere hvor ked af det den tyske og den japanske befolkning er over de amerikanske baser i disse lande, og hvor stor en debat baserne er årsag til.

Men måske dette opråb kan være med til ruske lidt aktivisme op i folk? Skulle du få lyst til at deltage i debatten om at arrangere nogle demonstrationer, så skriv inde i Facebook-gruppen HER, eller Telegram-gruppen HER!

Og glem ikke at støtte borgerforslaget HER! Borgerforslaget har i øvrigt kun fået 750 støtter på nuværende tidspunkt. Man kan godt støtte forslaget selvom man ikke har MitID, hvilket du kan læse om ude i forslagets højre sidebjælke.

Læs mit andet opslag om skandalen herunder:

Se/hør nedenstående tidligere tre podcasts om forsvarssamarbejdsaftalen med USA: