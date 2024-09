Amerika ist Wunderbar - Coca-Cola, sometimes war

OPDATERING: Det er ikke rigtigt hvad jeg siger i slutningen af denne podcast, at Grundlovens § 20 ikke er involveret. Da der ikke er nogen endedato på denne afgivelse af suverænitet, så er den af permanent karakter, og dermed er § 20 aktuel!

Link til Rammsteins musik video "Amerika"

Link til Lars Løkke Rasmussens annoncering på Facebook om at nu tager han en smuttur til USA (red: for at sælge ud af dansk suverænitet!)



OPDATERING: Og ganske rigtigt. Lige efter at denne podcast blev indspillet, så kunne Lars Løkke Rasmussen stolt skrive på sin Twitter-profil at nu var aftalen underskrevet. Se link HER!



ENDNU EN OPDATERING: Nu er aftalen lagt frem. SE AFTALEN HER!



