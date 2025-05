Salzer - En snak om skamhumanisme m.m. DEL 2

Optakt til event den 31. maj på Østerbro

Emil Salzer er ikke en hvilken som helst kunstner. Han er en af de få nutidige kunstnere der tør at tale systemet imod. Og han gør det med en overbevisning, risikovillighed og en skarphed som i manges øjne sætter ham i liga med Yahya Hassan og Michael Strunge.

Selv er jeg ikke i tvivl om at Emil Salzer engang i fremtiden vil blive husket som en endnu vigtigere kunstner end disse ellers utroligt vigtige digteriske forgængere. Men først skal samfundet lige bevæge sig lidt på afstand af alt det ulækre som fandt sted under coronatiden, så det ikke bliver så farligt at forholde sig til Salzers kunst.

Jeg mødtes med Salzer på Kulturværftet i Helsingør, Store Bededag fredag d. 16. maj 2025, som optakt til den store foredragsevent på Østerbro i København den 31. maj.

Skamhumanisme defineret af Salzer

Skamhumanismen er en europæisk skamidé.

Skamidéer er idékonstruktioner, som er overkompenserende. En skamidé kan opstå ved en ydmygende hændelse, hvor det forurettede individ eller kollektiv fastholder sig som offer. I stedet for en ansvarsfuld selvransagelse, der fordrer en balanceret korrigering, sund grænsesætning og læring, sker en overkompensering. Denne kompensation bliver et forsøg på at installere et værn, der eliminerer mulighed for samme type hændelse, der førte til følelsen af skam.

Hvis en skamidé opnår høj validering, kan denne udvikle sig til kontrolideologi, lovreligion, totalitærpolitik, bevægelser og institutioner. Alle med tre grundlæggende overbevisninger:

1. X gruppe eller type mennesker er urene og skyld i verdens dårligdomme (syndebuk).

2. Mennesket kan ikke gebærde sig ordentligt, derfor skal det reguleres ved et stærkt regelsæt (en frelse) = så skal vi aldrig mere skamme os.

3. Vi er de gode, fordi vi bekæmper det onde (retfærdiggørelse).

De, som køber ind på en skamidé, belønnes ved at få privilegiet at hæve sig selv over de urene og udskamme dem.

På den måde afføder skamidéer hovmod og mere skam.

Der er god grund til at tænke, at denne effekt kan have fundet sted lige så længe, der har været mennesker.

7 taler af Salzer

I løbet af interviewet kommer vi ind på Salzers 7 taler fra 2025:

EN TALE OM FRIHED

EN TALE OM KØN

EN TALE OM KÆRLIGHED

EN TALE OM GUD

EN TALE OM KUNST

EN TALE OM MENNESKET

EN TALE OM KIRKER

